Плёнка обещает защиту, но иногда портит кузов сильнее царапин

Оклейка кузова плёнкой — популярный способ обновить внешний вид машины и защитить лакокрасочное покрытие. Но не всегда результат оказывается удачным: ошибки при выборе материала или нарушении технологии способны свести на нет все преимущества.

Зачем оклеивают кузов

Плёнка защищает кузов от царапин, сколов и ультрафиолета. Кроме того, с её помощью можно изменить цвет машины или выделить отдельные элементы, сделав авто ярче и заметнее. Но вместе с плюсами есть и риски.

Основные минусы и подводные камни

1. Недолговечные материалы

Дешёвые виниловые плёнки быстро выцветают, трескаются и плохо держат удары камней. Вместо защиты они превращаются в источник новых проблем, требуя затрат на переклейку или полировку кузова.

2. Нельзя клеить на свежее или повреждённое ЛКП

На новый слой краски плёнка приклеивается слишком прочно. При снятии можно сорвать и саму краску. Также плёнка плохо держится на местах с ржавчиной — при демонтаже вместе с ней уходит и лакокрасочное покрытие.

3. Ошибки мастера

Сложные поверхности кузова требуют точной подгонки. Часто пленку режут прямо на детали. Любое неловкое движение ножом оставляет царапину, которая со временем превращается в очаг коррозии.

4. Частичная оклейка

Если обклеить только часть кузова, то после снятия на незащищённых элементах краска окажется более выцветшей. Контраст будет бросаться в глаза и испортит внешний вид машины.

5. Следы клея

Плёнки низкого качества или неаккуратная работа приводят к тому, что после демонтажа на кузове остаётся клей. Чтобы убрать его, приходится полировать весь автомобиль.

6. Юридические ограничения

Закон запрещает менять цвет кузова, указанный в СТС, без регистрации изменений. Если оттенок изменился более чем на 50% поверхности машины, потребуется внесение изменений в документы.

Также нельзя оклеивать фары и фонари тонировочной или цветной плёнкой — разрешена только прозрачная защита. Иначе грозит штраф.

Итог

Оклейка плёнкой — хорошее решение для защиты и обновления внешнего вида машины, но при условии правильного подхода. Нужно выбирать качественные материалы, доверять работу опытным мастерам и учитывать требования закона. Экономия здесь чаще всего оборачивается дорогостоящими проблемами.