Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ремонт автомобиля на СТО
Ремонт автомобиля на СТО
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 6:26

Машина уходит в спячку: что произойдёт с ней к весне, если не подготовить

Механик: перед зимним простоем аккумулятор нужно полностью зарядить

Хранение автомобиля зимой — тема, о которой большинство современных водителей даже не задумываются. Машину сегодня эксплуатируют круглый год, а слова "консервация авто" звучат будто из прошлого века. Но когда автомобиль надолго уходит "в спячку", без правильной подготовки есть риск, что весной владелец столкнется с неприятными сюрпризами — от ржавчины до разряженного аккумулятора. Поэтому понимание того, как сохранить технику в идеальном состоянии, по-прежнему важно.

Где зимует машина: выбираем место правильно

Самое главное правило — не оставлять автомобиль на улице. Даже если кажется, что снежный покров защитит кузов, перепады температур и влага быстро разрушат лакокрасочное покрытие, повредят тормозные механизмы и электрику. Кроме того, автомобиль под открытым небом — лёгкая добыча для вандалов и злоумышленников.

Лучшим решением будет гараж. Однако не всякое помещение подходит для хранения: оно должно быть сухим и проветриваемым. В сыром боксе металл начинает "цвести" уже через пару недель, а гниль добирается и до скрытых полостей. Температура не играет решающей роли — холодный, но сухой гараж гораздо полезнее отапливаемого, но влажного.

Если гаража нет, можно рассмотреть аренду крытой стоянки или использование плотного автомобильного чехла с влагозащитным покрытием. Это лучше, чем оставлять транспорт без защиты на несколько месяцев.

Подготовка кузова

Коррозия — главный враг металла, особенно зимой. Чтобы кузов не покрылся рыжими пятнами, автомобиль нужно тщательно вымыть и высушить. Особое внимание стоит уделить нишам колёс, порогам, местам под уплотнителями. После мойки — полировка защитным составом. Современные воски и полироли создают тонкую плёнку, которая не даёт влаге контактировать с металлом.

Хромированные элементы и пластиковые детали лучше обработать специальными средствами для защиты блеска и предотвращения потускнения. Всё это можно сделать самостоятельно, если есть доступ к тёплому боксу, или поручить профессионалам в детейлинг-центре.

В салоне порядок тоже важен: уберите мусор, вытрите панели и проверьте коврики. Если под ними скапливается влага — просушите. То же самое касается багажника. Влажный коврик или оставленная бутылка воды — идеальная среда для плесени.

Советы шаг за шагом

  1. Вымойте и высушите кузов, включая днище.

  2. Отполируйте лакокрасочное покрытие и обработайте хром.

  3. Уберите из салона лишние вещи, просушите коврики.

  4. Зарядите аккумулятор, проверьте уровень жидкостей.

  5. Заполните бак топливом до верха — это предотвратит конденсат.

  6. При возможности поднимите давление в шинах на 0,2-0,3 бара.

  7. Установите влагопоглотители в салон (например, пакеты с силикагелем).

Работает — не ломается

Классическая школа консервации предполагала сложные процедуры: заливку масла в цилиндры, вращение коленвала, закупорку патрубков. Сейчас это уже неактуально — современные двигатели и системы смазки не требуют таких манипуляций.

Лучше иногда заводить двигатель. Если машина стоит в гараже, включайте её хотя бы раз в месяц, дайте мотору поработать 10-15 минут. В сухую погоду можно и прокатиться пару километров — это позволит прогреть трансмиссию и подвеску, а также избежать деформации шин.

Как сохранить резину

Долгое стояние на одном месте может привести к появлению плоских пятен на покрышках. Чтобы этого не произошло, есть два варианта:
• периодически перекатывать автомобиль вперёд-назад;
• увеличить давление в шинах на 10-15%.

Некоторые ставят машину на подставки, чтобы разгрузить подвеску, но для нескольких месяцев простоя это не обязательно. Главное — не хранить колёса на холодном бетонном полу без подложек.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оставили автомобиль на улице без защиты.
Последствие: ржавчина, коррозия тормозных дисков, вздувшаяся краска.
Альтернатива: использовать влагозащитный чехол и обрабатывать кузов воском.

Ошибка: сняли аккумулятор и забыли про него.
Последствие: глубокий разряд, потеря ёмкости.
Альтернатива: полностью зарядить батарею и периодически проверять напряжение.

Ошибка: не слили воду из бачка омывателя.
Последствие: разрыв шлангов и насоса при замерзании.
Альтернатива: использовать зимнюю незамерзающую жидкость.

Уход за резиновыми элементами

Уплотнители дверей, стеклоочистители и резиновые накладки тоже требуют внимания. Поднимать дворники или оставлять двери приоткрытыми — бесполезно. Лучше нанести силиконовую смазку на все уплотнители. Она защитит резину от трещин и "прилипания" к кузову при морозе.

Щётки стеклоочистителей не стоит хранить отдельно — весной просто замените их на новые.

Заряд и контроль аккумулятора

Перед длительным хранением аккумулятор нужно вычистить, проверить уровень электролита (если он не обслуживаемый — просто зарядить). Снимать клеммы не всегда разумно: на современных авто это может вызвать сбой электроники. Если сигнализация и аудиосистема исправны, лучше оставить подключение и лишь периодически проверять заряд.

Тем, кто хранит батарею отдельно, важно держать её в тепле и раз в два месяца подключать к зарядному устройству.

Технические жидкости

Моторное масло, антифриз, тормозная жидкость и гидроусилитель — остаются в системе. Но бачок стеклоомывателя нужно опустошить или залить в него зимний концентрат.

Бензобак, наоборот, стоит заполнить полностью, чтобы не образовался конденсат. Вода в топливе способна вызвать ржавчину и проблемы при запуске. К тому же плотная заливка уменьшает количество воздуха и тем самым замедляет старение топлива.

Плюсы и минусы консервации

Плюсы Минусы
Продление срока службы кузова и агрегатов Требует времени и подготовки
Защита от коррозии и влаги Необходим сухой гараж
Сохранение аккумулятора и шин Занимает место и силы
Экономия на ремонтах весной Нужно контролировать состояние периодически

А что если…

…автомобиль стоит на улице и гаража нет? В этом случае можно использовать тент из воздухопроницаемой ткани - он не создаёт парникового эффекта и защищает от реагентов. Под капот можно положить пакет с силикагелем или специальный влагопоглотитель, чтобы избежать коррозии контактов.

…машина — электромобиль? Тогда важно не допустить глубокого разряда батареи. Зарядите аккумулятор до 60-70% и отключите систему при хранении более месяца.

…вы планируете продавать авто весной? Тогда консервация — отличная инвестиция: внешний вид и техническое состояние сыграют решающую роль при продаже.

Мифы и правда

Миф: зимой нужно обязательно снимать аккумулятор.
Правда: у современных авто это может вызвать сбои — достаточно просто контролировать заряд.

Миф: двери должны быть приоткрыты.
Правда: достаточно обработать уплотнители силиконом — двери не примерзнут.

Миф: на время хранения нужно "распрямить" пружины подвески.
Правда: даже несколько месяцев простоя не влияют на упругость современных амортизаторов.

FAQ

Как часто нужно заводить законсервированный автомобиль?
Раз в 3-4 недели достаточно, чтобы поддерживать смазку и заряд аккумулятора.

Можно ли хранить машину в подземном паркинге?
Да, если там сухо и есть вентиляция. Главное — не оставлять машину рядом с источниками тепла.

Нужно ли менять масло перед зимним хранением?
Если подошёл срок по пробегу — да. Старое масло содержит влагу и продукты сгорания, которые ускоряют коррозию.

Исторический контекст

В советские времена автомобили нередко "ставили на прикол" с октября по март. Тогда не было ни зимних шин, ни синтетических масел, и эксплуатация зимой считалась варварством. Хозяева сливали топливо, выкручивали свечи, укутывали мотор одеялами и даже ставили банки с известью в салон для поглощения влаги. Сегодня технологии ушли далеко вперёд, но сама идея заботы о машине в межсезонье осталась актуальной.

Интересные факты

  1. В старых гаражах для защиты от влаги ставили кастрюли с солью — она вытягивала влагу из воздуха.

  2. Некоторые коллекционеры до сих пор используют специальный "мешок-чехол" с фильтрацией, где хранится редкий автомобиль.

  3. Консервация спортивных машин проводится по особым протоколам: каждая система проходит герметизацию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт рассказал, как снизить расход бензина без потери мощности двигателя сегодня в 2:56
Бензин льётся — деньги уходят: простые шаги, которые заставят бак расходовать меньше

Рост цен на бензин вынуждает водителей искать новые способы экономии. Моторист объяснил, как сократить расход топлива, не жертвуя комфортом и безопасностью.

Читать полностью » Автомеханики объяснили, почему стандарт 2 бар больше не подходит для современных машин сегодня в 2:16
Автомобили стали умнее, а привычки остались прежними: что не так с давлением в шинах

Старое правило "две атмосферы" больше не работает. Как выбрать правильное давление в шинах, чтобы продлить жизнь подвески и не потратить лишнее на топливо?

Читать полностью » Автоэксперт Александр Петров назвал главные ошибки при подготовке машины к зиме сегодня в 1:57
Машина мстит за халатность: три зимние ошибки, которые обходятся в цену ремонта

Перед зимними холодами важно не просто сменить резину, а проверить все системы автомобиля. Узнайте, какие ошибки совершают водители и как их избежать.

Читать полностью » Acara: сентябрь стал рекордным по продажам новых авто за семь лет в Аргентине сегодня в 1:25
Chevrolet удивил всех: рост продаж в Аргентине превысил 100%

Продажи новых автомобилей в Аргентине растут десятый месяц подряд, а Toyota удерживает лидерство на фоне впечатляющего подъёма отрасли.

Читать полностью » Honda WR-V появилась в России через параллельный импорт — цена от 1,3 млн рублей сегодня в 0:56
Мал да удал: как кроссовер из Японии рвёт шаблон бюджетных авто в России

В Россию привезли компактный японский кроссовер, который стоит дешевле "Москвича" и LADA, но предлагает фирменное качество Honda и практичный салон.

Читать полностью » Автоэксперт: переходить на зимние шины стоит при температуре ниже +7 градусов сегодня в 0:27
Эти шины выглядят одинаково, но одна спасёт на льду, а другая подведёт в первый гололёд

Как понять, какие зимние шины подойдут именно вашему автомобилю? Разбираем все нюансы — от шипов до сроков службы — и делимся советами, которые помогут выбрать безопасный вариант.

Читать полностью » Более 70 % аварий можно оформить без инспекторов, но водители продолжают их вызывать вчера в 23:42
Сотрудники ГАИ пропали? Эти действия спасут вашу ситуацию при ДТП

Что делать, если ГАИ не приезжают на место ДТП? Страховщик рассказал, как действовать в такой ситуации, чтобы не нарушить закон и не остаться без компенсации.

Читать полностью » 80% водителей привлекают внимание ГАИ поздней ночью вчера в 23:39
Почему инспекторы ГАИ останавливают именно вас? 7 главных причин, о которых вы не догадывались

Как сократить встречи с инспекторами ГАИ? Автоюрист рассказал о простых правилах, которые реально работают и помогают оставаться незаметным на дороге.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Пять упражнений для тела: бег с высоким подниманием бедра, бёрпи и Jumping Jacks
Еда
Торт из готовых бисквитных коржей со сгущёнкой получается нежным и сочным
Еда
Свиная рулька с капустой в духовке получается сочной и ароматной
Садоводство
Удаление корней и мульчирование помогают остановить рост одуванчиков на участке
Красота и здоровье
Витамин D синтезируется под солнцем и необходим для костей и иммунитета
Питомцы
Эксперты предупредили: одежда и витамины без назначения могут навредить питомцу
Культура и шоу-бизнес
Продажи игрушки Лабубу в России упали на 40% за месяц — данные Wildberries и Russ
Технологии
Нино Двалидзе разработала Young Minds — инструмент для этичного родительского контроля без сбора данных
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet