Коричневая машина в дрифте на снегу
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:57

Машина мстит за халатность: три зимние ошибки, которые обходятся в цену ремонта

Автоэксперт Александр Петров назвал главные ошибки при подготовке машины к зиме

Когда температура за окном уверенно ползёт вниз, автомобилисты начинают готовить свои машины к зиме. Казалось бы, ритуал знакомый: поменять резину, проверить аккумулятор, залить "незамерзайку". Но, как показывает практика, многие водители совершают типичные ошибки, из-за которых техника подводит в самый неподходящий момент.

Главные ошибки при подготовке к зиме

Эксперт Александр Петров, директор департамента по работе с партнёрами компании Uremont, объяснил, какие промахи чаще всего совершают владельцы автомобилей осенью.

"Наиболее распространенной проблемой автомобилей в межсезонье является неисправность моторчика стеклоомывателя", — отметил Петров.

Ошибка №1. Летняя жидкость в бачке омывателя

Многие летом заливают в систему обычную воду или слабый спиртовой раствор, не задумываясь, что с первыми заморозками такая смесь превращается в лёд. В результате повреждаются патрубки и моторчик омывателя.

Последствие: отказ системы в самый нужный момент, поломка насоса, дорогостоящий ремонт.
Альтернатива: заранее слейте остатки летней жидкости и залейте сертифицированную "незамерзайку" с температурой кристаллизации не выше -25 °C. Лучше выбирать составы на основе изопропилового спирта: они эффективны и безопасны для пластиковых деталей.

Ошибка №2. Неподходящее моторное масло

С приходом холодов вязкость масла становится критическим параметром. Летние составы густеют, ухудшая смазку и создавая повышенную нагрузку на стартер.

Последствие: затруднённый пуск двигателя, ускоренный износ деталей.
Альтернатива: переходите на масла с маркировкой 0W или 5W, рекомендованные производителем. Проверить уровень и состояние масла стоит ещё до наступления устойчивых минусовых температур.

Ошибка №3. Грязные радиаторы

Засорённые соты радиатора мешают теплообмену, и мотор может перегреваться даже в мороз.

Последствие: скачки температуры, повышенный расход топлива, риск повреждения прокладки ГБЦ.
Альтернатива: мойте радиаторы перед зимой, особенно после летней пыльной эксплуатации. Это можно сделать в сервисе с помощью мягкого пара или самостоятельно, применяя щадящие автошампуни.

Советы шаг за шагом: как подготовить авто к холодам

  1. Проверьте аккумулятор. Зимой нагрузка на батарею возрастает, особенно при коротких поездках. При напряжении ниже 12,4 В — зарядите аккумулятор или замените.

  2. Осмотрите тормозную систему. Убедитесь, что уровень жидкости в норме и нет подтёков.

  3. Проверьте состояние шин и давление — зимой оно должно быть на 0,1-0,2 бара выше летнего.

  4. Смажьте дверные уплотнители силиконовой смазкой — они не примерзнут.

  5. Поменяйте коврики на зимние резиновые и уберите лишние предметы из багажника.

Сравнение: летняя и зимняя подготовка авто

Параметр Летний сезон Зимний сезон
Жидкость стеклоомывателя Вода или спиртовой раствор "Незамерзайка" до -25 °C
Масло 10W-40 и выше 0W-30, 5W-30
Шины Летние, твёрдая резина Зимние, с мягким составом
Аккумулятор Средняя нагрузка Повышенная нагрузка
Уплотнители Без обработки Смазаны силиконом

А что если всё-таки забыть про подготовку?

Если игнорировать элементарные меры, последствия могут оказаться дорогими. Замёрзшая жидкость в бачке способна повредить не только насос, но и электропроводку. Загустевшее масло приводит к повышенному трению и разрушению цилиндров. Грязный радиатор нарушает охлаждение, и двигатель начинает "кипеть". В итоге расходы на ремонт могут превысить стоимость сезонного ТО в несколько раз.

Повышенный расход масла — тревожный сигнал

Ранее автоэксперт Егор Васильев объяснил, почему зимой многие замечают рост расхода масла.

"Некоторые моторы изначально проектируются с внушительным расходом масла", — пояснил автоэксперт Егор Васильев.

Он добавил, что серьёзной проблемой это становится, когда расход резко возрастает. Это может говорить об износе поршневых колец или маслосъёмных колпачков. Внешние признаки — сизый дым из выхлопной трубы и характерный запах гари. Если замечаете подобное, нужно срочно провести диагностику двигателя и заменить уплотнительные элементы.

Мифы и правда

Миф 1. летом можно заливать воду в бачок омывателя — ничего не случится.
Правда: остатки воды осенью замерзают, повреждая систему.

Миф 2. чем гуще масло, тем лучше защита.
Правда: в мороз вязкое масло мешает запуску двигателя и увеличивает износ.

Миф 3. радиаторы не требуют чистки — зимой ведь холодно.
Правда: грязь нарушает охлаждение, и мотор перегревается даже в минусовую погоду.

Частые вопросы (FAQ)

Как выбрать "незамерзайку"?
Проверяйте этикетку: безопасные составы содержат изопропиловый спирт, а не метанол. Температура замерзания должна быть ниже -25 °C.

Что делать, если моторчик омывателя замёрз?
Не включайте его — можно сжечь электродвигатель. Лучше занесите авто в тёплый гараж или прогрейте феном бачок и шланги.

Сколько стоит сезонная подготовка машины?
Средняя стоимость проверки и замены жидкостей в сервисе — от 2 до 6 тысяч рублей, в зависимости от марки автомобиля и региона.

3 интересных факта

  1. В среднем водитель тратит на сезонное обслуживание до 5% стоимости автомобиля ежегодно.

  2. Зимняя "незамерзайка" впервые появилась в 1930-х годах и изготавливалась на основе этанола.

  3. Каждый третий водитель хотя бы раз включал замёрзший омыватель — и более половины после этого меняли моторчик.

