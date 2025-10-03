Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 6:16

Шины, щётки, омывайка — и всё это в октябре: как автомобилисты готовятся к зиме

Авито: жители Самары тратят около 20 тысяч рублей на подготовку авто к зиме

Аналитики "Авито" выяснили, когда жители Самары начинают готовить свои автомобили к зимнему сезону и сколько на это тратят. Оказалось, что большинство предпочитают заняться этим делом в октябре, а средние расходы составляют около 20 тысяч рублей.

Когда приступают к подготовке

  • Октябрь - главный месяц для сезонного ТО: именно тогда готовить машину начинают 45% опрошенных.

  • Сентябрь - 20%, ещё 15% делают это раньше.

  • Ноябрь - 12%, а в декабре к зиме готовится почти никто.

Что делают чаще всего

Список привычных процедур мало кого удивит:

  • замена шин — 58%;

  • проверка моторного масла — 33%;

  • диагностика тормозной жидкости — 30%;

  • балансировка колёс и проверка аккумулятора тоже в числе лидеров.

Любопытная деталь: женщины чаще следят за балансировкой колёс (32% против 26% у мужчин), а мужчины внимательнее относятся к аккумулятору (32% против 20% у женщин).

Сколько готовы потратить

Средний бюджет подготовки — 20 000 рублей, но картина неоднородная:

  • до 5 тыс. рублей — 27%;

  • от 5 до 10 тыс. — 29%;

  • от 10 до 25 тыс. — 16%;

  • свыше 25 тыс. — 28%, и чаще всего это молодые водители от 18 до 24 лет.

Популярные траты:

  • зимняя "омывайка" — 54%,

  • зимние шины — 44%,

  • антифриз и щётка для очистки — по 33%,

  • скребок для льда — 30%,

  • лопата для снега — 29%.

Где покупают и обслуживаются

  • 48% предпочитают офлайн-магазины,

  • 22% покупают онлайн, причём лидирует аудитория 25-34 лет (33%).

Обслуживание:

  • 51% - сертифицированные автосервисы,

  • 18% - официальные дилеры,

  • 9% - комбинируют сервис и самостоятельные мелкие работы,

  • 14% делают всё сами, включая замену колёс.

