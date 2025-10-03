Шины, щётки, омывайка — и всё это в октябре: как автомобилисты готовятся к зиме
Аналитики "Авито" выяснили, когда жители Самары начинают готовить свои автомобили к зимнему сезону и сколько на это тратят. Оказалось, что большинство предпочитают заняться этим делом в октябре, а средние расходы составляют около 20 тысяч рублей.
Когда приступают к подготовке
-
Октябрь - главный месяц для сезонного ТО: именно тогда готовить машину начинают 45% опрошенных.
-
Сентябрь - 20%, ещё 15% делают это раньше.
-
Ноябрь - 12%, а в декабре к зиме готовится почти никто.
Что делают чаще всего
Список привычных процедур мало кого удивит:
-
замена шин — 58%;
-
проверка моторного масла — 33%;
-
диагностика тормозной жидкости — 30%;
-
балансировка колёс и проверка аккумулятора тоже в числе лидеров.
Любопытная деталь: женщины чаще следят за балансировкой колёс (32% против 26% у мужчин), а мужчины внимательнее относятся к аккумулятору (32% против 20% у женщин).
Сколько готовы потратить
Средний бюджет подготовки — 20 000 рублей, но картина неоднородная:
-
до 5 тыс. рублей — 27%;
-
от 5 до 10 тыс. — 29%;
-
от 10 до 25 тыс. — 16%;
-
свыше 25 тыс. — 28%, и чаще всего это молодые водители от 18 до 24 лет.
Популярные траты:
-
зимняя "омывайка" — 54%,
-
зимние шины — 44%,
-
антифриз и щётка для очистки — по 33%,
-
скребок для льда — 30%,
-
лопата для снега — 29%.
Где покупают и обслуживаются
-
48% предпочитают офлайн-магазины,
-
22% покупают онлайн, причём лидирует аудитория 25-34 лет (33%).
Обслуживание:
-
51% - сертифицированные автосервисы,
-
18% - официальные дилеры,
-
9% - комбинируют сервис и самостоятельные мелкие работы,
-
14% делают всё сами, включая замену колёс.
