Шины, щётки, омывайка — и всё это в октябре: как автомобилисты готовятся к зиме

Аналитики "Авито" выяснили, когда жители Самары начинают готовить свои автомобили к зимнему сезону и сколько на это тратят. Оказалось, что большинство предпочитают заняться этим делом в октябре, а средние расходы составляют около 20 тысяч рублей.

Когда приступают к подготовке

Октябрь - главный месяц для сезонного ТО: именно тогда готовить машину начинают 45% опрошенных .

Сентябрь - 20%, ещё 15% делают это раньше.

Ноябрь - 12%, а в декабре к зиме готовится почти никто.

Что делают чаще всего

Список привычных процедур мало кого удивит:

замена шин — 58% ;

проверка моторного масла — 33% ;

диагностика тормозной жидкости — 30% ;

балансировка колёс и проверка аккумулятора тоже в числе лидеров.

Любопытная деталь: женщины чаще следят за балансировкой колёс (32% против 26% у мужчин), а мужчины внимательнее относятся к аккумулятору (32% против 20% у женщин).

Сколько готовы потратить

Средний бюджет подготовки — 20 000 рублей, но картина неоднородная:

до 5 тыс. рублей — 27% ;

от 5 до 10 тыс. — 29% ;

от 10 до 25 тыс. — 16% ;

свыше 25 тыс. — 28%, и чаще всего это молодые водители от 18 до 24 лет.

Популярные траты:

зимняя "омывайка" — 54% ,

зимние шины — 44% ,

антифриз и щётка для очистки — по 33% ,

скребок для льда — 30% ,

лопата для снега — 29%.

Где покупают и обслуживаются

48% предпочитают офлайн-магазины,

22% покупают онлайн, причём лидирует аудитория 25-34 лет (33%).

Обслуживание: