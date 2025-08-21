Подготовка к осени, которая экономит жизнь и кошелёк: автомобилисты часто забывают об этом

Каждую осень автомобилисты сталкиваются с одними и теми же проблемами: трудный запуск двигателя, скользкие дороги, запотевшие стёкла. Многие считают, что до первых заморозков можно ездить "как есть", но именно в межсезонье автомобиль нуждается в особом внимании. Об этом напоминает автогонщик программы SMP Racing Александр Смоляр, который поделился с RT простыми, но важными советами по подготовке машины к холодному времени года.

Аккумулятор под прицелом

Падение температуры — серьёзное испытание для батареи. Именно осенью чаще всего выявляются её слабые места.

"На заглушенном двигателе напряжение должно быть не менее 12,4 В, а при запуске — от 13,8 до 14,4 В", — отмечает Смоляр.

Для проверки можно использовать обычный мультиметр. Если показатели выходят за пределы нормы, лучше не затягивать с визитом в сервис: там проверят не только аккумулятор, но и работу генератора и стартера. Кстати, опытные механики советуют обращать внимание и на возможные утечки тока — они часто становятся скрытой причиной быстрой разрядки.

Резина решает всё

Шины — единственная часть автомобиля, которая непосредственно соприкасается с дорогой. Любые трещины или порезы могут привести к аварийной ситуации. Важно замерить глубину протектора: минимальное допустимое значение для зимних покрышек в России — 4 мм.

"При температуре ниже пяти градусов тепла летняя резина становится менее эластичной, поэтому её стоит заменить заранее, за несколько дней до первых заморозков", — напоминает гонщик.

Факт: по данным Российского союза автостраховщиков, до 30% аварий в начале зимы связаны именно с несвоевременной заменой шин.

Система охлаждения и двигатель

Чтобы мотор не подвёл в мороз, необходимо проверить антифриз. Уровень и плотность жидкости удобно измерять ареометром. Патрубки нужно осмотреть на наличие трещин и подтеков.

Проверка термостата проста: после прогрева двигателя нижний патрубок радиатора должен нагреваться равномерно, без скачков. А работоспособность водяного насоса выдают отсутствие посторонних шумов и течи через дренажное отверстие.

Видимость и безопасность

Щётки стеклоочистителя — деталь недорогая, но крайне важная. Достаточно включить омыватель: если на стекле остаются разводы или слышен скрип, щётки пора менять.

Не менее важно убедиться в исправности тормозной системы.

"Колодки должны быть толщиной не менее 3 мм, а диски — без глубоких канавок. Жидкость следует менять каждые два года или при содержании влаги более 3%", — советует Смоляр.

Факт: тормозная жидкость гигроскопична — она впитывает влагу из воздуха. Уже через пару лет её свойства существенно ухудшаются, что увеличивает тормозной путь.

Освещение, кузов и мелочи

Фары, габариты, поворотники — всё должно работать без сбоев. Осенью и зимой световой день короткий, и исправная оптика становится не просто удобством, а залогом безопасности.

Эксперт рекомендует обработать арки и днище антикоррозийным составом. В условиях российской зимы, когда дороги щедро посыпают реагентами, это особенно актуально. Уплотнители дверей можно смазать силиконовой смазкой, чтобы они не примерзали, а замки — специальным средством против обледенения.

Особые советы для дизеля

Владельцам дизельных автомобилей Смоляр напоминает: переходить на зимнее топливо лучше заранее.

"Заправиться стоит за одну-две недели до первых холодов", — говорит он.

Дело в том, что летнее дизельное топливо густеет при низких температурах и может парализовать работу автомобиля. Зимнее же сохраняет текучесть до -35 °С.