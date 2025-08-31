Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© unsplash.com by Ezra Jeffrey is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:47

Бесплатное дороже: как обычная вода обходится владельцам авто в целое состояние

Эксперт "За рулем" Колодочкин назвал опасные последствия использования воды в бачке омывателя

Современные автомобили устроены таким образом, что даже мелкая экономия на обслуживании может обернуться крупными расходами в будущем. Одним из типичных примеров является использование обычной воды вместо специализированных жидкостей для системы омывания стекол. На первый взгляд это кажется безобидным и даже логичным решением: летом замерзание не грозит, а воду легко и бесплатно налить из-под крана. Но специалисты уверяют — подобная "экономия" часто заканчивается дорогостоящим ремонтом.

Почему нельзя использовать воду

В составе водопроводной воды присутствуют соли и минеральные вещества. При регулярном использовании они оседают внутри системы, образуя плотный налет. Со временем такие отложения забивают тонкие трубки и форсунки, через которые жидкость подается на стекло. Насос, вынужденный работать с дополнительной нагрузкой, рискует выйти из строя раньше времени.

"Воду в качестве средства для очистки автостекол использовали многие поколения автолюбителей, но проблема в том, что в ней, как говорят мудрые химики, содержатся различные минеральные вещества и соли, которые формируют известковый осадок", — заявил эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин.

Кроме того, простая вода не справляется с дорожной грязью, следами насекомых и битумными пятнами. Многие водители пытаются улучшить ее свойства, добавляя бытовые моющие средства. Однако такие эксперименты часто оборачиваются неприятностями: агрессивные компоненты могут разъедать резиновые уплотнители или повреждать лакокрасочное покрытие.

Последствия для автомобиля

Использование воды приводит к ряду проблем:

  1. засорение системы и уменьшение напора омывающей жидкости.

  2. выход из строя насоса стеклоомывателя.

  3. повреждение форсунок, которые затем приходится менять.

  4. возможные потеки и разводы на стекле, ухудшающие обзор.

Даже если удается промыть систему, удалить известковый налет полностью довольно трудно. Часто единственным выходом становится замена отдельных элементов.

Экономия, которая оборачивается убытками

Основная причина, по которой водители заливают в бачок обычную жидкость, — желание сэкономить. Летние омыватели стоят дороже, чем бесплатная жидкость из-под крана, и многим это кажется неоправданной тратой. Однако в долгосрочной перспективе ремонт насоса или замена форсунок обходятся в разы дороже, чем покупка специализированного средства.

"Ни один производитель автомобилей не рекомендует использовать воду в качестве стеклоомывателя. Это как крайний вариант. Если в багажнике с зимы лежит канистра с незамерзайкой, залейте ее, это будет лучшая альтернатива", — подытожил эксперт Михаил Колодочкин.

Чем заменить летом

Автовладельцам рекомендуют пользоваться специальными летними составами для стеклоомывателя. Они разработаны с учетом задач теплого времени года: хорошо растворяют грязь, удаляют следы насекомых, безопасны для уплотнителей и лакокрасочного покрытия.

Если под рукой ничего нет, можно действительно использовать оставшуюся "незамерзайку" с зимы. Она не нанесет вреда системе, а ее очистительные свойства окажутся полезными и в летний период.

