тонировка
тонировка
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:23

Тонировка экономит топливо: как работает скрытый бонус

Эксперты рассказали, зачем нужна тонировка и какие плёнки бывают

Тонировка давно перестала быть просто элементом автотюнинга. Сегодня это средство защиты от жары, ультрафиолета, лишних взглядов и даже травм при аварии. Но важно помнить: неправильно выбранная плёнка или нарушение норм может обернуться штрафом, проблемами с обзорностью и быстрой потерей внешнего вида.

Зачем нужна тонировка

Качественные плёнки задерживают до 99% ультрафиолета, уменьшают нагрев салона и снижают нагрузку на кондиционер. Это не только комфорт, но и экономия топлива. Дополнительный плюс — безопасность: при ударе плёнка удерживает осколки стекла. Ещё одна причина популярности — приватность: тонированные стёкла защищают салон и вещи от посторонних глаз.

Закон и ограничения

Светопропускание лобового стекла должно быть не ниже 75%, передних боковых — 70%. Задние боковые и заднее стекло можно затемнять без ограничений. За нарушение грозит штраф 500 рублей и требование снять плёнку прямо на месте. Особый случай — зеркальная тонировка: она полностью запрещена, поскольку ослепляет других водителей.

Виды плёнок

Крашеные (от 1 000 ₽) — дешёвый вариант, служат 1-2 года, быстро выгорают.
Металлизированные (от 3 000 ₽) — защищают от ультрафиолета, долговечны (5-7 лет), но могут мешать работе электроники.
Спаттерные (от 5 000 ₽) — равномерные, не выгорают, служат 7-10 лет.
Градиентные (от 6 000 ₽) — эффектные, с плавным переходом цвета, срок службы до 10 лет.
Атермальные (от 7 000 ₽) — прозрачные, блокируют до 60% тепла, идеальны для лобового стекла, служат более 10 лет.
Карбоновые (от 8 000 ₽) — прочные и долговечные (12-15 лет), премиум-сегмент.

Цена зависит от материала и установки. Самостоятельная тонировка обойдётся в 2-10 тыс. рублей, в сервисе — от 5 до 20 тыс. с гарантией качества.

Как ухаживать за плёнкой

После оклейки нельзя мыть стёкла 3-5 дней. Через неделю допустима аккуратная мойка, но без сильного давления. Полная устойчивость достигается примерно через 2 недели. Для ухода используйте мягкие ткани и специальные жидкости, избегайте абразивов и жёстких щёток.

Итог: стоит ли тонировать

Да, если речь идёт о защите от жары, сохранении комфорта и приватности. Но важно выбирать качественную плёнку, соблюдать требования ГОСТа и доверять работу специалистам. Дешёвая или неправильно нанесённая тонировка быстро потеряет вид и может создать проблемы на дороге.

