Fiat 132 GLS 1600
Fiat 132 GLS 1600
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:29

Автомобилисты годами нарушали правила, даже не подозревая об этом: всё дело в шторках на стёклах

Каркасные шторки на передних стёклах запрещены для водителей

Многие водители знают: тонировка передних стёкол в России практически запрещена. Закон допускает лишь минимальные отклонения по светопропусканию, которых недостаточно, чтобы наклеить плёнку и избежать штрафа. В поисках альтернативы автомобилисты нередко вспоминают про каркасные шторки, которые легко снимаются и, казалось бы, не должны нарушать правила. Но на деле всё не так просто.

Что говорит закон

Каркасные шторки хоть и считаются съёмным аксессуаром, трактуются как нарушение правил. Они ограничивают обзор и приравниваются к тонировке.

"За такой поступок автомобилисту грозит административный штраф в размере 800 рублей", — пояснил капитан полиции.

И неважно, что водитель снимет шторку прямо при инспекторе — сам факт выезда с ней на дорогу считается нарушением.

Сравнение способов защиты от солнца

Средство Законность Эффективность Недостатки
Каркасные шторки Штраф 800 руб. Хорошо защищают Нарушают обзор
Обычные съёмные занавески Разрешены Средняя Забирают место в салоне
Атермальная плёнка Разрешена Высокая Стоимость выше
Штатные козырьки Разрешены Ограниченная Почти не помогают на закате

Почему шторки приравняли к тонировке

Главная проблема в том, что они закрывают всё стекло и уменьшают видимость. Это создаёт риск ДТП, а значит, подпадает под запрет. Даже если водитель считает, что контролирует ситуацию, инспектор ГАИ будет трактовать использование шторок как нарушение.

Советы шаг за шагом: как защититься от солнца и не нарушить закон

  1. Используйте штатные козырьки в комбинации с солнцезащитными очками.

  2. Если этого недостаточно — поставьте атермальную плёнку, которая не снижает светопропускание.

  3. Допускается использование занавесок, которые закрывают только часть стекла и не мешают обзору в зеркало.

  4. Перед покупкой убедитесь, что аксессуар сертифицирован и не запрещён ПДД.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: установить каркасные шторки на передние стёкла.
    Последствие: штраф и требование снять.
    Альтернатива: выбрать атермальную плёнку.

  • Ошибка: ездить с закрытыми боковыми стёклами полностью.
    Последствие: ограниченный обзор, риск ДТП.
    Альтернатива: частичные занавески, оставляющие видимость.

  • Ошибка: надеяться, что инспекторы "не заметят".
    Последствие: наказание на рейде или при проверке.
    Альтернатива: сразу использовать законные методы.

А что если солнце особенно мешает?

Водители часто жалуются, что штатные козырьки бесполезны на рассвете или закате. В таких случаях атермальная плёнка — оптимальный вариант. Она рассеивает свет и защищает от тепла, при этом полностью соответствует требованиям ГИБДД.

Плюсы и минусы атермальной плёнки

Плюсы Минусы
Законна Дороже шторок
Защищает от тепла и ультрафиолета Требует аккуратной установки
Не мешает обзору Со временем теряет свойства
Исключает претензии инспекторов Нельзя клеить низкокачественные аналоги

FAQ

Можно ли ездить с каркасными шторками на задних стёклах?
Да, запрет касается только передних боковых и лобового.

Чем грозит повторное нарушение?
Повторный штраф также составит 800 рублей, но машину могут задержать до устранения.

Атермальная плёнка реально помогает?
Да, она снижает нагрев салона и рассеивает свет, оставаясь прозрачной.

Мифы и правда

  • Миф: "Каркасные шторки можно снимать перед инспектором и штрафа не будет".
    Правда: сам выезд с ними на дороге уже считается нарушением.

  • Миф: "Атермальная плёнка — то же самое, что тонировка".
    Правда: у неё другая структура, и она не снижает светопропускание.

  • Миф: "Инспекторы редко обращают внимание на шторки".
    Правда: на рейдах и при проверке это нарушение фиксируется.

Интересные факты

  1. Первые каркасные шторки появились в Европе как аксессуар для семейных авто, но там они разрешены только на задних стёклах.

  2. В России штраф за использование шторок и тонировки одинаковый — 800 рублей.

  3. Атермальная плёнка популярна у таксистов, так как снижает расходы на кондиционер.

Исторический контекст

В СССР почти все автомобили ездили без тонировки, и водители спасались тканевыми занавесками. Сегодня требования к безопасности стали строже: любые конструкции, закрывающие обзор, признаны незаконными. Поэтому каркасные шторки попали под запрет, а их место заняла атермальная плёнка.

