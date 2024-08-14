Неожиданные действия, которые разрушают ваш автомобиль: проверьте, не делаете ли вы этого

Учиться новому важно в любом возрасте, особенно когда речь идет о навыках вождения. Даже опытные водители могут неосознанно формировать привычки, которые со временем могут повредить автомобиль. Эксперт портала njcar. ru объясняет, как некоторые привычки, на первый взгляд безобидные, могут со временем привести к серьезным неисправностям.

Многие автомобилисты стараются следовать основным правилам эксплуатации своих транспортных средств, но часто упускают из виду мелкие детали, которые могут оказать негативное влияние на состояние автомобиля. Эти, казалось бы, незначительные ошибки могут постепенно изнашивать машину, даже когда она стоит на месте.

К примеру, водители с крупной комплекцией нередко используют руль или дверь в качестве опоры при посадке или выходе из автомобиля. Чем ниже расположено сиденье, тем больше нагрузка на эти элементы. В высоких автомобилях, таких как внедорожники, даже люди со стандартным телосложением прибегают к дополнительной опоре.

Некоторые автопроизводители предусмотрели эту ситуацию и установили специальные ручки на передние стойки. Однако, если их нет, стоит помнить, что руль и дверные петли не рассчитаны на постоянные нагрузки и могут со временем износиться.

Еще одна распространенная привычка — вращение руля на неподвижной машине. Это действие, характерное для неопытных водителей, может со временем привести к повреждению рулевой рейки и усилителя руля. Лучше поворачивать руль хотя бы при незначительном движении автомобиля, особенно при парковке. Кроме того, оставление автомобиля с вывернутыми колесами на парковке также может ускорить износ системы рулевого управления.

Иногда водители опираются коленом на сиденье, чтобы достать что-то из салона. Если это делают взрослые, существует риск повреждения системы обогрева сидений, которая состоит из тонких проводов, встроенных в обивку. Лучше избегать подобных действий и использовать сиденье только по назначению.

Наконец, во многих автомобилях, оснащенных системой автоматического складывания зеркал, производители не рекомендуют вручную складывать зеркала, так как это может привести к повреждению электропривода.

Фото: commons. wikimedia.org/Daniela Cuevas (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).