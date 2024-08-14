Ошибка всех водителей: как мойка машины может испортить лакокрасочное покрытие

Каждому автомобилисту периодически приходится мыть свою машину, но многие даже не подозревают, что делают это неправильно. У некоторых водителей сложилось мнение, что процесс мойки должен начинаться с обильного ополаскивания кузова водой. На этой неделе руководитель моечного комплекса опроверг этот стереотип.
Важно отметить, что в некоторых случаях действительно необходимо начать мойку с ополаскивания водой, особенно если на кузове накопился толстый слой грязи. Однако в большинстве случаев использовать струю высокого давления сразу не рекомендуется, так как это может повредить лакокрасочное покрытие. Дело в том, что частицы песка и грязи на кузове под воздействием струи превращаются в абразив, который буквально разрушает лакокрасочный слой. Поэтому первым шагом следует нанесение активной пены. При этом важно правильно распылять пену - плавными движениями снизу вверх, а не наоборот.
Такой подход позволяет пене равномерно покрыть поверхность автомобиля, обеспечивая максимальную концентрацию активных веществ. Эксперты утверждают, что для достижения лучшего эффекта пену нужно держать на кузове минимум 30 секунд, но руководитель автомоечного комплекса рекомендует увеличить этот интервал до одной-двух минут. Это позволит моющему составу глубже проникнуть в загрязнения и сделать очистку более эффективной. Смывать пену лучше теплой водой - она не должна быть ни слишком холодной, ни горячей. Пистолет при этом следует перемещать сверху вниз, начиная с крыши и последовательно охватывая все участки кузова. Такой метод обеспечивает максимально эффективное удаление грязи.
Также стоит помнить, что правильная мойка требуется не только кузову, но и двигателю автомобиля. Если в первом случае можно повредить только лакокрасочное покрытие, то во втором рискуете столкнуться с дорогостоящим ремонтом. Вода - отличный проводник электричества, и её попадание на компоненты под капотом может вызвать короткое замыкание и повредить электронику. На многих автомойках водителей заранее предупреждают, что после «водных процедур» запуск двигателя не гарантируется.
По мнению экспертов, на старых моторах достаточно накрыть полиэтиленом распределитель зажигания. Но с современными двигателями этого недостаточно. Влага может вызвать ржавчину на некоторых деталях, а некоторые чистящие средства способны разрушить пластик изоляции проводов. Однако это не значит, что от мойки двигателя нужно полностью отказаться. Грязь нарушает тепловой баланс и может вызвать перегрев двигателя, а также утечки высокого напряжения. Кроме того, на чистом двигателе легче обнаружить неисправности, такие как утечки масла. Поэтому мыть двигатель нужно, но лучше доверить это официальным дилерам или проверенным специалистам.
Фото: commons.wikimedia.org/ Jacek Halicki (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)
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