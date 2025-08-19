Средний чек на автомойку вырос на 35%: сколько теперь уходит из кошелька водителей
Почему жители Чукотки платят за автомойку в шесть раз больше, чем водители на Кавказе? Ответ кроется не только в географии, но и в статистике расходов россиян на уход за автомобилем. За год траты на автомойки выросли на 35%, а средний чек в июне 2025-го достиг 734 рублей в месяц.
Кто и сколько тратит на мойку авто
Аналитики программы "СберСпасибо" изучили обезличенные транзакции клиентов в категории "автомойки" в 86 регионах страны за январь-июнь 2024 и 2025 годов. Выяснилось, что мужчины тратят на мойку машин почти втрое больше женщин.
Главные клиенты автомоек — люди в возрасте от 36 до 55 лет. Именно они обеспечивают значительную часть оборота этой сферы.
Любопытная деталь: основные расходы приходятся на весну. В 2024 году пик пришёлся на март и апрель, а год спустя — снова март. Логика проста: тающий снег и слякоть вынуждают водителей чаще заглядывать на мойку.
Где автомойки дороже всего
Несмотря на общий рост, разница по регионам поражает.
-
Чечня — всего 331 рубль в месяц.
-
ЛНР, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Калмыкия — менее 400 рублей.
-
Чукотский автономный округ — более 2000 рублей.
-
Магаданская область — 1331 рубль.
-
Москва — 1264 рубля.
-
Ямало-Ненецкий АО — 1113 рублей.
-
Камчатка — 1100 рублей.
Таким образом, жители Чукотки платят за чистую машину в шесть раз больше, чем автовладельцы на Северном Кавказе.
Лидеры по объёмам трат
Пятёрка крупнейших регионов по сумме расходов на автомойки не изменилась по сравнению с прошлым годом:
-
Москва — 3,3 млрд рублей,
-
Московская область — 1,5 млрд рублей,
-
Санкт-Петербург — 1,06 млрд рублей,
-
Татарстан — 643 млн рублей,
-
Свердловская область — 630 млн рублей.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru