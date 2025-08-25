Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:22

Блеск на час: почему автомойка может стоить дороже ремонта

Автоэксперты назвали, какой тип мойки безопаснее для кузова автомобиля

Каждый водитель хотя бы раз задумывался: а стоит ли доверять свою машину той самой автомойке за углом? На первый взгляд, все они предлагают одно и то же — блестящий кузов и свежий вид авто. Но на деле выбор мойки может обернуться не только потерей денег, но и заметными повреждениями на лакокрасочном покрытии.

Основные способы мойки

Сегодня автомобили обслуживают разными методами. Наиболее привычный вариант — ручная мойка. Человек с ведром, губкой и тряпкой вроде бы тщательно работает, но именно такой способ чаще всего оставляет мелкие царапины и разводы на поверхности.

Современные автоматические мойки делятся на два типа.

  • портальная: машина стоит на месте, а рамка с щетками и форсунками движется вокруг нее.

  • туннельная: наоборот, автомобиль сам едет через стационарное оборудование.

Обе системы ускоряют процесс, но не всегда справляются с очисткой труднодоступных зон — под ручками дверей, в районе арок или под спойлером.

Популярная альтернатива

Наибольшую популярность в последние годы завоевала бесконтактная мойка. Суть проста: кузов обрабатывают мощной струей воды, затем наносят пену или шампунь, после чего всё смывается под высоким давлением. Преимущество очевидно — никакого прямого контакта с краской, а значит, и меньше шансов на царапины.

Но даже здесь есть нюансы. Если использовать дешевую химию или недостаточно промывать кузов, на поверхности остаются разводы. Поэтому важно выбирать заведения, где качество стоит выше скорости.

На что обращать внимание при выборе

Автоэксперты советуют прежде всего смотреть на результат работы. Легко оценить мойку по машинам, которые уже выезжают с территории. Если на кузове заметны пятна, грязные участки или подтёки — лучше ехать дальше.

Не менее важен и персонал. Аккуратная форма, чистая рабочая зона и вежливое общение — косвенные признаки того, что здесь заботятся о клиенте.

И, конечно, мелочи тоже имеют значение. Удобный подъезд, приятная атмосфера, иногда даже небольшой буфет или зона ожидания — всё это говорит о том, что компания думает не только о машинах, но и о владельцах.

