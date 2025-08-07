Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автомойка
Автомойка
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:56

Ошибка, из-за которой даже новая машина ржавеет за год

Оптимальная частота мойки автомобиля для защиты кузова от коррозии

Чистота автомобиля — это не просто вопрос эстетики, но и важный аспект сохранности его кузова. Грязь, пыль, реагенты, соки растений и птичий помет могут негативно сказаться на лакокрасочном покрытии, что в дальнейшем приводит к коррозии. Но как часто следует мыть машину, чтобы избежать подобных проблем? На этот вопрос ответил владелец автомойки.

Мнения автомобилистов

Среди автолюбителей существует множество мнений по этому вопросу. Некоторые предпочитают мыть свои автомобили ежедневно, другие — раз в 1,5-2 недели, а некоторые вообще довольствуются мойкой раз в месяц или реже. Новички, как правило, теряются в этом многообразии и не знают, какую стратегию выбрать.

Мыть машину каждый день можно, если позволяют финансы, но стоит ли тратить на это время, учитывая очереди на мойках?

Золотая середина

Мыть автомобиль раз в месяц — тоже не самый лучший вариант. Экономия на мойке может обернуться большими расходами на кузовной ремонт или снижением стоимости автомобиля при продаже. Оптимальным решением будет мойка раз в 1,5-2 недели. Это не слишком ударит по бюджету и не отнимет много времени.

Важно учитывать сезонные изменения и интенсивность эксплуатации автомобиля. Если вы часто используете машину и она хранится под открытым небом, мыть её следует чаще. В теплый сезон достаточно мойки раз в 2 недели, а зимой — раз в неделю.

Если вы преодолеваете значительные расстояния каждый день, лучше мыть автомобиль хотя бы дважды в неделю. В этом случае подойдет мойка самообслуживания, которая позволит своевременно удалять загрязнения и очищать диски от колодочной пыли. В противном случае это может привести к необходимости восстановления и покраски.

Холодное время года

Зимой стоит обратить внимание на состояние дорог в вашем регионе. Если дороги обильно посыпаются песком, реагентами или солью, мойка автомобиля должна быть более частой. Если таких условий нет, то можно мыть машину реже. Рекомендуется выбирать время, когда температура на улице близка к положительным значениям, чтобы избежать проблем с примерзанием резинок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

VW Group: операционная прибыль Skoda во втором квартале составила 739 млн евро при рентабельности 9,5% сегодня в 0:12

Бюджетная сенсация: марка, на которую никто не ставил, стала золотой жилой концерна VW

Skoda вышла из тени Porsche и стала прибыльнее люксовых брендов. Как «бюджетный» игрок превратился в движущую силу VW — в нашей аналитике.

Читать полностью » BYD стала лидером продаж электромобилей и гибридов в семи странах за полгода 2025 года сегодня в 0:11

Европа и Азия капитулировали: как BYD за шесть месяцев переписала карту авторынка

BYD установила новые рекорды, обойдя мировых автогигантов в семи странах за полгода. Как китайский бренд завоёвывает рынки Азии, Европы и Южной Америки?

Читать полностью » Xpeng получила 10 тысяч предзаказов на P7 второго поколения за 6 минут вчера в 18:13

10 тысяч авто за 6 минут: как китайская новинка поставила на уши весь рынок

Xpeng P7 нового поколения стал хитом еще до старта продаж. 10 тысяч заказов за 6 минут — как электроседан побил рекорды, не назвав даже цену?

Читать полностью » МВД России предупредило о рассылке фейковых штрафов за ПДД с реальными данными вчера в 17:08

Открыли "штраф" в мессенджере — и лишились всего: новая схема пугает даже МВД

Мошенники рассылают фальшивые штрафы от имени госорганов — письма выглядят официально и содержат ваши реальные данные. Что скрывается за ссылкой "оплатить"?

Читать полностью » BMW выпустила лимитированную серию X6 Dark Edition для рынка Бразилии вчера в 16:04

Всё чёрное, даже фары: новая версия X6 будто сбежала из фильма о супергероях

BMW X6 стал ещё злее и темнее: всего 50 машин в спецсерии Dark Edition, каждая — с карбоном, красными суппортами и 381 лошадиной силой под капотом.

Читать полностью » С 1 сентября каршеринг в Москве будет доступен только после верификации через Mos ID вчера в 15:01

Угонщики, лихачи и нарушители попали под прицел: в Москве запускают жёсткий фильтр для каршеринга

С 1 сентября в Москве аренда каршеринга станет доступна только после верификации через Mos ID. Как это повлияет на безопасность и кто теперь рискует остаться без авто?

Читать полностью » Stellantis разрабатывает новую схему привода для гибридов с интеллектуальным контроллером вчера в 14:55

Утечка из лаборатории: что прячут инженеры Stellantis и зачем это рынку

Stellantis готовит прорыв в конструкции гибридов: утечка информации раскрыла амбициозную технологию управления тягой и трансмиссией. Что это изменит?

Читать полностью » Эксперты рассказали, какие машины лучше подходят для первого автомобиля вчера в 13:57

Не все, что блестит, подходит новичку: скрытые риски первой покупки

Планируете купить первый автомобиль? Эксперты рассказали, как выбрать модель с учётом реальных затрат и не пожалеть о покупке спустя год.

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт запечённой свинины с грибами и сыром: ингредиенты и пошаговая инструкция
Еда

Рецепт домашней куриной ветчины: как приготовить за 1,5 часа с минимальным набором ингредиентов
Садоводство

Лекарственные травы Калмыкии: какие сажать весной и осенью?
Еда

Университет RMIT: биоуголь из кофейной гущи снижает потребление песка в строительстве
Наука и технологии

Китай и Россия создадут лунный ядерный реактор к 2036 году — подписан меморандум
Туризм

Что посмотреть в Улан-Удэ: памятники, буддийские дацаны и термальные источники
Питомцы

Собаки чаще болеют летом: названы симптомы, требующие визита к ветеринару
Культура и шоу-бизнес

Сценарий "Бэтмена 2" завершён — DC подтвердили запуск съёмок в 2026 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru