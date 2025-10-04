Запас мощности теперь роскошь: новые правила сбора заставят водителей экономить
Изменение методики расчета утилизационного сбора в России способно заметно повлиять на рынок автомобилей. По проекту Минпромторга, новые правила могут вступить в силу уже 1 ноября, и это напрямую скажется на стоимости машин, завозимых по параллельному импорту. Эксперты уверены: значительнее всего вырастут цены на модели с мощными моторами, тогда как седаны с двигателями до 160 л. с. смогут удержать доступные позиции.
Что изменится в расчёте сбора
Сегодня размер утилизационного платежа зависит от объема двигателя. В случае принятия нового порядка в расчет будут включать также мощность автомобиля. Льготная ставка для физических лиц сохранится, но только для машин с мощностью до 160 л. с. Более "заряженные" модели окажутся в иной категории: утилизационный сбор для них вырастет кратно, что отразится на ценах в автосалонах и у независимых дилеров.
Сравнение популярных седанов
|Модель
|Мотор
|Коробка передач
|Привод
|Мощность
|Цена, руб.
|Audi A3L
|1,5 л, 160 л. с.
|7-ст. "робот"
|Передний
|160 л. с.
|от 4 724 000
|Mazda3
|2,0 л, 158 л. с.
|6-ст. "автомат"
|Передний
|158 л. с.
|от 3 690 000
|Skoda Octavia
|1,4 л, 150 л. с.
|7-ст. "робот"
|Передний
|150 л. с.
|от 3 400 000
|Hyundai Elantra
|1,5 л, 115 л. с.
|вариатор
|Передний
|115 л. с.
|от 3 099 000
|Kia Cerato
|2,0 л, 150 л. с.
|6-ст. "автомат"
|Передний
|150 л. с.
|от 2 889 000
|Toyota Corolla
|1,2 л, 116 л. с.
|вариатор
|Передний
|116 л. с.
|от 2 814 000
|Kia K3
|1,5 л, 115 л. с.
|вариатор
|Передний
|115 л. с.
|от 2 345 000
|Honda Crider
|1,0 л, 122 л. с.
|вариатор
|Передний
|122 л. с.
|от 3 390 000
|Chevrolet Monza
|1,5 л, 113 л. с.
|6-ст. "робот"
|Передний
|113 л. с.
|от 2 280 000
|Nissan Sylphy
|1,5 л гибрид, 136 л. с.
|1-ст. "автомат"
|Передний
|136 л. с.
|от 3 300 000
Советы шаг за шагом: как выбрать седан в новых условиях
-
Определите бюджет — с учётом возможного подорожания автомобилей мощностью свыше 160 л. с.
-
Рассмотрите седаны с моторами 110-150 л. с. — они останутся в пределах льготной ставки.
-
Уточните расходы на страховку (КАСКО и ОСАГО), так как они напрямую связаны с мощностью двигателя.
-
Проверьте условия поставки у дилеров: многие завозят автомобили из Китая, где есть аналоги европейских моделей.
-
Сравните оснащение: даже при одинаковой мощности разные модели предлагают разные наборы опций (климат-контроль, мультимедиа, адаптивный круиз).
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выбрать автомобиль мощнее 160 л. с. в расчете на "запас".
-
Последствие: резкое увеличение утилизационного сбора, удорожание машины на сотни тысяч рублей.
-
Альтернатива: рассмотреть модели с оптимальной отдачей до 160 л. с. (например, Toyota Corolla или Skoda Octavia).
А что если…
А что если автомобили с мощностью до 160 л. с. подорожают из-за повышенного спроса? В этом случае на рынке появятся китайские седаны-аналоги. Такие модели, как Chevrolet Monza или Nissan Sylphy, смогут составить конкуренцию привычным брендам и станут более привлекательными за счёт цены.
Плюсы и минусы покупки седана до 160 л. с.
|Плюсы
|Минусы
|Более низкий утилизационный сбор
|Меньший запас мощности
|Доступная страховка
|Реже встречаются спортивные комплектации
|Достаточно для городского и трассового режима
|Ограниченный выбор у премиум-брендов
|Широкий выбор китайских и корейских моделей
|Снижение интереса для любителей "динамики"
FAQ
Как выбрать седан до 160 л. с.?
Стоит обратить внимание на оптимальное соотношение мощности и расхода топлива. Для города подойдут модели с моторами 110-130 л. с., для трассы — ближе к 150-160 л. с.
Сколько стоит самый доступный вариант?
На данный момент минимальная цена среди перечисленных моделей — у Chevrolet Monza (от 2 280 000 руб.).
Что лучше: европейский или китайский седан?
Европейские бренды предлагают традиционное качество и репутацию, китайские — более низкую стоимость и богатое оснащение.
Мифы и правда
-
Миф: чем мощнее двигатель, тем дольше живет автомобиль.
Правда: ресурс зависит не только от мощности, но и от качества топлива, обслуживания и стиля езды.
-
Миф: гибриды всегда дороже в обслуживании.
Правда: современные гибридные системы часто экономичнее, а ТО у официальных дилеров стоит сопоставимо с бензиновыми моторами.
3 интересных факта
- В Китае сегодня выпускается больше моделей седанов до 160 л. с., чем в Европе.
- Toyota Corolla на протяжении десятилетий остаётся самым продаваемым седаном в мире.
- Утилизационный сбор впервые ввели в России в 2012 году, и с тех пор его методика уже несколько раз менялась.
Исторический контекст
-
2012 год — введение утилизационного сбора на новые автомобили.
-
2014 год — распространение платежа на импортные машины.
-
2025 год — планируемое изменение с учётом мощности двигателя.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru