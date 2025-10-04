Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Skoda Octavia
Skoda Octavia
© commons.wikimedia.org by Harvey Bold is licensed under CC BY 4.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 5:21

Запас мощности теперь роскошь: новые правила сбора заставят водителей экономить

Минпромторг: новые правила утильсбора могут вступить в силу с 1 ноября

Изменение методики расчета утилизационного сбора в России способно заметно повлиять на рынок автомобилей. По проекту Минпромторга, новые правила могут вступить в силу уже 1 ноября, и это напрямую скажется на стоимости машин, завозимых по параллельному импорту. Эксперты уверены: значительнее всего вырастут цены на модели с мощными моторами, тогда как седаны с двигателями до 160 л. с. смогут удержать доступные позиции.

Что изменится в расчёте сбора

Сегодня размер утилизационного платежа зависит от объема двигателя. В случае принятия нового порядка в расчет будут включать также мощность автомобиля. Льготная ставка для физических лиц сохранится, но только для машин с мощностью до 160 л. с. Более "заряженные" модели окажутся в иной категории: утилизационный сбор для них вырастет кратно, что отразится на ценах в автосалонах и у независимых дилеров.

Сравнение популярных седанов

Модель Мотор Коробка передач Привод Мощность Цена, руб.
Audi A3L 1,5 л, 160 л. с. 7-ст. "робот" Передний 160 л. с. от 4 724 000
Mazda3 2,0 л, 158 л. с. 6-ст. "автомат" Передний 158 л. с. от 3 690 000
Skoda Octavia 1,4 л, 150 л. с. 7-ст. "робот" Передний 150 л. с. от 3 400 000
Hyundai Elantra 1,5 л, 115 л. с. вариатор Передний 115 л. с. от 3 099 000
Kia Cerato 2,0 л, 150 л. с. 6-ст. "автомат" Передний 150 л. с. от 2 889 000
Toyota Corolla 1,2 л, 116 л. с. вариатор Передний 116 л. с. от 2 814 000
Kia K3 1,5 л, 115 л. с. вариатор Передний 115 л. с. от 2 345 000
Honda Crider 1,0 л, 122 л. с. вариатор Передний 122 л. с. от 3 390 000
Chevrolet Monza 1,5 л, 113 л. с. 6-ст. "робот" Передний 113 л. с. от 2 280 000
Nissan Sylphy 1,5 л гибрид, 136 л. с. 1-ст. "автомат" Передний 136 л. с. от 3 300 000

Советы шаг за шагом: как выбрать седан в новых условиях

  1. Определите бюджет — с учётом возможного подорожания автомобилей мощностью свыше 160 л. с.

  2. Рассмотрите седаны с моторами 110-150 л. с. — они останутся в пределах льготной ставки.

  3. Уточните расходы на страховку (КАСКО и ОСАГО), так как они напрямую связаны с мощностью двигателя.

  4. Проверьте условия поставки у дилеров: многие завозят автомобили из Китая, где есть аналоги европейских моделей.

  5. Сравните оснащение: даже при одинаковой мощности разные модели предлагают разные наборы опций (климат-контроль, мультимедиа, адаптивный круиз).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать автомобиль мощнее 160 л. с. в расчете на "запас".

  • Последствие: резкое увеличение утилизационного сбора, удорожание машины на сотни тысяч рублей.

  • Альтернатива: рассмотреть модели с оптимальной отдачей до 160 л. с. (например, Toyota Corolla или Skoda Octavia).

А что если…

А что если автомобили с мощностью до 160 л. с. подорожают из-за повышенного спроса? В этом случае на рынке появятся китайские седаны-аналоги. Такие модели, как Chevrolet Monza или Nissan Sylphy, смогут составить конкуренцию привычным брендам и станут более привлекательными за счёт цены.

Плюсы и минусы покупки седана до 160 л. с.

Плюсы Минусы
Более низкий утилизационный сбор Меньший запас мощности
Доступная страховка Реже встречаются спортивные комплектации
Достаточно для городского и трассового режима Ограниченный выбор у премиум-брендов
Широкий выбор китайских и корейских моделей Снижение интереса для любителей "динамики"

FAQ

Как выбрать седан до 160 л. с.?
Стоит обратить внимание на оптимальное соотношение мощности и расхода топлива. Для города подойдут модели с моторами 110-130 л. с., для трассы — ближе к 150-160 л. с.

Сколько стоит самый доступный вариант?
На данный момент минимальная цена среди перечисленных моделей — у Chevrolet Monza (от 2 280 000 руб.).

Что лучше: европейский или китайский седан?
Европейские бренды предлагают традиционное качество и репутацию, китайские — более низкую стоимость и богатое оснащение.

Мифы и правда

  • Миф: чем мощнее двигатель, тем дольше живет автомобиль.
    Правда: ресурс зависит не только от мощности, но и от качества топлива, обслуживания и стиля езды.

  • Миф: гибриды всегда дороже в обслуживании.
    Правда: современные гибридные системы часто экономичнее, а ТО у официальных дилеров стоит сопоставимо с бензиновыми моторами.

3 интересных факта

  • В Китае сегодня выпускается больше моделей седанов до 160 л. с., чем в Европе.
  • Toyota Corolla на протяжении десятилетий остаётся самым продаваемым седаном в мире.
  • Утилизационный сбор впервые ввели в России в 2012 году, и с тех пор его методика уже несколько раз менялась.

Исторический контекст

  • 2012 год — введение утилизационного сбора на новые автомобили.

  • 2014 год — распространение платежа на импортные машины.

  • 2025 год — планируемое изменение с учётом мощности двигателя.

