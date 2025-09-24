Какие кроссоверы выбрать, чтобы не разориться: список моделей до 160 л. с.
С ноября 2025 года автовладельцев в России ждут новые правила: утилизационный сбор будут рассчитывать по обновлённой методике. Главный критерий — мощность двигателя. Автомобили до 160 лошадиных сил сохранят льготные условия и не подорожают, а всё, что выше — рискует прибавить к цене до двух миллионов рублей. Для многих это станет решающим фактором при выборе машины, ведь расходы на страховку, шины и обслуживание и так растут.
Однако у покупателей остаётся выбор. Ряд популярных моделей, завозимых по параллельному импорту, укладываются в новый лимит мощности и поэтому останутся в "зелёной зоне".
Сравнение моделей
|Модель
|Мощность
|Стартовая цена (млн руб.)
|Honda XR-V
|124 л. с.
|3,25
|Kia Soul
|123 л. с.
|3,55
|Nissan Qashqai
|140 л. с.
|3,6
|Hyundai Mufasa
|160 л. с.
|3,58
|Mazda CX-5
|155 л. с.
|4,0
|Hyundai Tucson
|140 л. с.
|4,1
|Kia Sportage
|150 л. с.
|4,13
|Skoda Karoq
|150 л. с.
|4,5
|Mazda CX-50
|155 л. с.
|4,5
|Audi Q3
|160 л. с.
|5,34
Эти модели — те самые кроссоверы и компактные SUV, которые сегодня наиболее востребованы. Их цена в ближайшее время останется на прежнем уровне, что делает их особенно привлекательными.
Советы шаг за шагом: как выбрать "безопасную" иномарку
-
Сначала определитесь с задачами — нужен семейный кроссовер, городской автомобиль или универсал для дальних поездок.
-
Обратите внимание на мощность двигателя: всё, что до 160 л. с., попадает в льготный диапазон.
-
Сравните стоимость обслуживания. Например, расходники для Kia и Hyundai обходятся дешевле, чем для Audi.
-
Уточните условия страхования КАСКО и ОСАГО: чем выше мощность, тем дороже полис.
-
Проверяйте историю автомобиля при покупке по параллельному импорту, используя сервисы проверки VIN.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка машины мощнее 160 л. с.
-
Последствие: рост цены на 1,5-2 млн рублей сразу после принятия новых правил.
-
Альтернатива: выбор кроссовера в пределах лимита, например, Mazda CX-5 или Skoda Karoq.
-
Ошибка: ориентироваться только на бренд.
-
Последствие: переплата за имя, без учёта реальных затрат на эксплуатацию.
-
Альтернатива: практичные модели вроде Hyundai Tucson или Kia Sportage.
-
Ошибка: игнорировать стоимость страховки.
-
Последствие: ежегодные платежи окажутся слишком высокими.
-
Альтернатива: выбрать авто с меньшей мощностью, где ОСАГО и КАСКО обойдутся дешевле.
А что если…
А что если новые правила расширят, и лимит мощности снизят, скажем, до 140 л. с.? В таком случае подорожают даже некоторые кроссоверы из сегодняшнего списка. Это коснётся Tucson и Qashqai. Поэтому эксперты советуют торопиться с покупкой, пока действует текущий проект постановления.
FAQ
Как выбрать кроссовер до 160 л. с.?
Смотрите на сочетание цены, расхода топлива и доступности запчастей. Лучший вариант — модели Hyundai, Kia и Nissan.
Сколько стоит такой автомобиль в среднем?
От 3,2 до 5,3 млн рублей. Самые доступные — Honda XR-V и Kia Soul, самые дорогие — Audi Q3.
Что лучше: брать новый или с пробегом?
Если бюджет ограничен, параллельный импорт с небольшим пробегом может сэкономить до 20%. Но важно проверить авто у официального дилера или через независимую диагностику.
Мифы и правда
-
Миф: "Чем мощнее двигатель, тем надёжнее машина".
Правда: ресурс двигателя зависит от качества сборки и обслуживания, а не от мощности.
-
Миф: "Иномарка дешевле в обслуживании, чем российская модель".
Правда: не всегда. Расходники для китайских и корейских машин стоят дороже, но служат дольше.
-
Миф: "Электромобили не затронет утильсбор".
Правда: электротранспорт также облагается сбором, хотя методика расчёта отличается.
3 интересных факта
-
В Европе лимиты мощности не применяются, но действуют налоги на объём двигателя и выбросы CO₂.
-
Skoda Karoq в Чехии считается "семейным автомобилем года" уже три года подряд.
-
Honda XR-V выпускается только для азиатских рынков и в Европу официально не поставляется.
