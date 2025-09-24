Какие кроссоверы выбрать, чтобы не разориться: список моделей до 160 л. с.

С ноября 2025 года автовладельцев в России ждут новые правила: утилизационный сбор будут рассчитывать по обновлённой методике. Главный критерий — мощность двигателя. Автомобили до 160 лошадиных сил сохранят льготные условия и не подорожают, а всё, что выше — рискует прибавить к цене до двух миллионов рублей. Для многих это станет решающим фактором при выборе машины, ведь расходы на страховку, шины и обслуживание и так растут.

Однако у покупателей остаётся выбор. Ряд популярных моделей, завозимых по параллельному импорту, укладываются в новый лимит мощности и поэтому останутся в "зелёной зоне".

Сравнение моделей

Модель Мощность Стартовая цена (млн руб.) Honda XR-V 124 л. с. 3,25 Kia Soul 123 л. с. 3,55 Nissan Qashqai 140 л. с. 3,6 Hyundai Mufasa 160 л. с. 3,58 Mazda CX-5 155 л. с. 4,0 Hyundai Tucson 140 л. с. 4,1 Kia Sportage 150 л. с. 4,13 Skoda Karoq 150 л. с. 4,5 Mazda CX-50 155 л. с. 4,5 Audi Q3 160 л. с. 5,34

Эти модели — те самые кроссоверы и компактные SUV, которые сегодня наиболее востребованы. Их цена в ближайшее время останется на прежнем уровне, что делает их особенно привлекательными.

Советы шаг за шагом: как выбрать "безопасную" иномарку

Сначала определитесь с задачами — нужен семейный кроссовер, городской автомобиль или универсал для дальних поездок. Обратите внимание на мощность двигателя: всё, что до 160 л. с., попадает в льготный диапазон. Сравните стоимость обслуживания. Например, расходники для Kia и Hyundai обходятся дешевле, чем для Audi. Уточните условия страхования КАСКО и ОСАГО: чем выше мощность, тем дороже полис. Проверяйте историю автомобиля при покупке по параллельному импорту, используя сервисы проверки VIN.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка машины мощнее 160 л. с.

Последствие: рост цены на 1,5-2 млн рублей сразу после принятия новых правил.

Альтернатива: выбор кроссовера в пределах лимита, например, Mazda CX-5 или Skoda Karoq.

Ошибка: ориентироваться только на бренд.

Последствие: переплата за имя, без учёта реальных затрат на эксплуатацию.

Альтернатива: практичные модели вроде Hyundai Tucson или Kia Sportage.

Ошибка: игнорировать стоимость страховки.

Последствие: ежегодные платежи окажутся слишком высокими.

Альтернатива: выбрать авто с меньшей мощностью, где ОСАГО и КАСКО обойдутся дешевле.

А что если…

А что если новые правила расширят, и лимит мощности снизят, скажем, до 140 л. с.? В таком случае подорожают даже некоторые кроссоверы из сегодняшнего списка. Это коснётся Tucson и Qashqai. Поэтому эксперты советуют торопиться с покупкой, пока действует текущий проект постановления.

FAQ

Как выбрать кроссовер до 160 л. с.?

Смотрите на сочетание цены, расхода топлива и доступности запчастей. Лучший вариант — модели Hyundai, Kia и Nissan.

Сколько стоит такой автомобиль в среднем?

От 3,2 до 5,3 млн рублей. Самые доступные — Honda XR-V и Kia Soul, самые дорогие — Audi Q3.

Что лучше: брать новый или с пробегом?

Если бюджет ограничен, параллельный импорт с небольшим пробегом может сэкономить до 20%. Но важно проверить авто у официального дилера или через независимую диагностику.

Мифы и правда

Миф: "Чем мощнее двигатель, тем надёжнее машина".

Правда: ресурс двигателя зависит от качества сборки и обслуживания, а не от мощности.

Миф: "Иномарка дешевле в обслуживании, чем российская модель".

Правда: не всегда. Расходники для китайских и корейских машин стоят дороже, но служат дольше.

Миф: "Электромобили не затронет утильсбор".

Правда: электротранспорт также облагается сбором, хотя методика расчёта отличается.

3 интересных факта