Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
© rusargument.ru is licensed under Free More info
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:50

Какие кроссоверы выбрать, чтобы не разориться: список моделей до 160 л. с.

В России в 2025 году Honda XR-V, Kia Soul и Nissan Qashqai не подорожают из-за утильсбора

С ноября 2025 года автовладельцев в России ждут новые правила: утилизационный сбор будут рассчитывать по обновлённой методике. Главный критерий — мощность двигателя. Автомобили до 160 лошадиных сил сохранят льготные условия и не подорожают, а всё, что выше — рискует прибавить к цене до двух миллионов рублей. Для многих это станет решающим фактором при выборе машины, ведь расходы на страховку, шины и обслуживание и так растут.

Однако у покупателей остаётся выбор. Ряд популярных моделей, завозимых по параллельному импорту, укладываются в новый лимит мощности и поэтому останутся в "зелёной зоне".

Сравнение моделей

Модель Мощность Стартовая цена (млн руб.)
Honda XR-V 124 л. с. 3,25
Kia Soul 123 л. с. 3,55
Nissan Qashqai 140 л. с. 3,6
Hyundai Mufasa 160 л. с. 3,58
Mazda CX-5 155 л. с. 4,0
Hyundai Tucson 140 л. с. 4,1
Kia Sportage 150 л. с. 4,13
Skoda Karoq 150 л. с. 4,5
Mazda CX-50 155 л. с. 4,5
Audi Q3 160 л. с. 5,34

Эти модели — те самые кроссоверы и компактные SUV, которые сегодня наиболее востребованы. Их цена в ближайшее время останется на прежнем уровне, что делает их особенно привлекательными.

Советы шаг за шагом: как выбрать "безопасную" иномарку

  1. Сначала определитесь с задачами — нужен семейный кроссовер, городской автомобиль или универсал для дальних поездок.

  2. Обратите внимание на мощность двигателя: всё, что до 160 л. с., попадает в льготный диапазон.

  3. Сравните стоимость обслуживания. Например, расходники для Kia и Hyundai обходятся дешевле, чем для Audi.

  4. Уточните условия страхования КАСКО и ОСАГО: чем выше мощность, тем дороже полис.

  5. Проверяйте историю автомобиля при покупке по параллельному импорту, используя сервисы проверки VIN.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка машины мощнее 160 л. с.

  • Последствие: рост цены на 1,5-2 млн рублей сразу после принятия новых правил.

  • Альтернатива: выбор кроссовера в пределах лимита, например, Mazda CX-5 или Skoda Karoq.

  • Ошибка: ориентироваться только на бренд.

  • Последствие: переплата за имя, без учёта реальных затрат на эксплуатацию.

  • Альтернатива: практичные модели вроде Hyundai Tucson или Kia Sportage.

  • Ошибка: игнорировать стоимость страховки.

  • Последствие: ежегодные платежи окажутся слишком высокими.

  • Альтернатива: выбрать авто с меньшей мощностью, где ОСАГО и КАСКО обойдутся дешевле.

А что если…

А что если новые правила расширят, и лимит мощности снизят, скажем, до 140 л. с.? В таком случае подорожают даже некоторые кроссоверы из сегодняшнего списка. Это коснётся Tucson и Qashqai. Поэтому эксперты советуют торопиться с покупкой, пока действует текущий проект постановления.

FAQ

Как выбрать кроссовер до 160 л. с.?
Смотрите на сочетание цены, расхода топлива и доступности запчастей. Лучший вариант — модели Hyundai, Kia и Nissan.

Сколько стоит такой автомобиль в среднем?
От 3,2 до 5,3 млн рублей. Самые доступные — Honda XR-V и Kia Soul, самые дорогие — Audi Q3.

Что лучше: брать новый или с пробегом?
Если бюджет ограничен, параллельный импорт с небольшим пробегом может сэкономить до 20%. Но важно проверить авто у официального дилера или через независимую диагностику.

Мифы и правда

  • Миф: "Чем мощнее двигатель, тем надёжнее машина".
    Правда: ресурс двигателя зависит от качества сборки и обслуживания, а не от мощности.

  • Миф: "Иномарка дешевле в обслуживании, чем российская модель".
    Правда: не всегда. Расходники для китайских и корейских машин стоят дороже, но служат дольше.

  • Миф: "Электромобили не затронет утильсбор".
    Правда: электротранспорт также облагается сбором, хотя методика расчёта отличается.

3 интересных факта

  1. В Европе лимиты мощности не применяются, но действуют налоги на объём двигателя и выбросы CO₂.

  2. Skoda Karoq в Чехии считается "семейным автомобилем года" уже три года подряд.

  3. Honda XR-V выпускается только для азиатских рынков и в Европу официально не поставляется.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Швед Тоббе Юханссон построил Volvo V70 с мотором Toyota 2JZ мощностью 1300 л.с. сегодня в 12:26

Best in Show или лучший способ разориться: история самого опасного Volvo в мире

Универсал Volvo V70 превратился в проект-легенду с мотором Toyota 2JZ и мощностью 1300 л.с. Десятилетняя работа подарила миру нечто уникальное.

Читать полностью » Mash: Aurus подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда для сладостей и косметики сегодня в 12:19

Сначала лимузин, теперь лосьон: как Aurus превращается в lifestyle-бренд

Aurus может выйти за пределы автопрома: бренд люксовых машин подал заявку на регистрацию товарного знака для сладостей и косметики.

Читать полностью » Mash сообщил о возможной остановке производства Lada Aura — АвтоВАЗ опроверг сегодня в 11:19

Aura, ты не взлетела: у самой дорогой Lada — 792 покупателя за 8 месяцев

Lada Aura могла быть снята с производства из-за низкого спроса. Что известно о продажах седана и почему «АвтоВАЗ» отрицает проблемы?

Читать полностью » Россия обогнала Великобританию, Францию и Италию по продажам авто в августе — Автостат сегодня в 10:19

Россия снова в топе: продажи авто обошли Италию, Францию и Британию — хоть и на время

В августе Россия неожиданно вошла в топ-10 мировых авторынков, обогнав Францию и Италию. Но сможет ли страна удержать результат по итогам года?

Читать полностью » Isuzu запустит в Японии проект по быстрой замене батарей в электрофургонах Elf сегодня в 9:33

Доставка без пауз: как Isuzu научила фургоны менять батареи быстрее, чем водители пьют кофе

Японцы придумали, как сократить время простоя электрофургонов почти до нуля — экспериментальная технология обещает изменить весь рынок доставки.

Читать полностью » Reuters: Panasonic готовит аккумулятор без анода для Tesla и других марок сегодня в 9:06

Tesla готовит реванш против Китая: новая батарея меняет правила игры

Panasonic готовит революционную батарею для Tesla: новые технологии обещают увеличить пробег электромобилей и изменить рынок в ближайшие годы.

Читать полностью » Представитель Citroen заявил, что новый 2CV будет стоить около 15 тыс. евро сегодня в 8:46

Легенда возвращается: Citroen готовит новое рождение культового автомобиля

Легендарный Citroen 2CV может вернуться в 2026 году в виде современного микрогибрида. Но станет ли он массовым автомобилем или нишевым ретро-проектом?

Читать полностью » Водитель Tesla Model Y в США полностью доверился автопилоту и влетел в стальной пандус сегодня в 8:22

Железный зверь споткнулся о ржавый капкан: тест автопилота Tesla закончился провалом

Tesla Model Y с Full Self-Driving врезалась в пандус уже через 60 миль после старта. Что это значит для будущего автономного вождения?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Нутрициолог: усталость и бледность кожи могут указывать на дефицит железа
Наука

Homo habilis не был охотником, а являлся добычей хищников
Питомцы

Стерилизация продлевает жизнь домашних питомцев на 1,5–2 года
Культура и шоу-бизнес

Сериал с Джессикой Честейн "The Savant" отложен на Apple TV+ — новая дата неизвестна
Наука

Анализ образцов астероида Рюгу выявил следы водной активности спустя миллиард лет
Красота и здоровье

Учёные: гвоздика показала самый высокий антиоксидантный рейтинг ORAC
Технологии

Apple предупредила, что зарядка iPhone в чехле ускоряет износ батареи
Садоводство

Садоводы уточнили: выкопка листьев тюльпанов до пожелтения снижает качество будущего цветения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet