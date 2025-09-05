Кто ездит — тот и платит: транспортный налог в России предлагают пересчитать

В России вновь заговорили о реформе транспортного налога. Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов в интервью ТАСС предложил изменить принцип его начисления.

Суть инициативы

По мнению политика, гражданам не должно приходиться платить за сам факт владения автомобилем. Машина со временем теряет стоимость, и текущая система налогообложения, основанная на мощности двигателя, выглядит несправедливой.

Миронов предлагает другую схему:

"Более справедливой будет схема, когда граждане начнут платить не за факт владения имуществом, стоимость которого снижается каждый год, а за интенсивность использования транспорта. Вот тогда начнет работать справедливый принцип — кто ездит, тот и платит".

Почему это важно

Сегодня транспортный налог напрямую зависит от мощности двигателя автомобиля. То есть фактически владелец платит одинаково, даже если машина используется крайне редко. Предложенный вариант предполагает, что размер налога будет связан с количеством поездок или пробегом — и это, по словам Миронова, позволит ввести более справедливую систему.