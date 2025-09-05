Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автомобильная пробка
Автомобильная пробка
© Designed by Freepik by rawpixel.com is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:54

Кто ездит — тот и платит: транспортный налог в России предлагают пересчитать

В Госдуме предложили заменить транспортный налог оплатой по пробегу автомобиля

В России вновь заговорили о реформе транспортного налога. Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов в интервью ТАСС предложил изменить принцип его начисления.

Суть инициативы

По мнению политика, гражданам не должно приходиться платить за сам факт владения автомобилем. Машина со временем теряет стоимость, и текущая система налогообложения, основанная на мощности двигателя, выглядит несправедливой.

Миронов предлагает другую схему:

"Более справедливой будет схема, когда граждане начнут платить не за факт владения имуществом, стоимость которого снижается каждый год, а за интенсивность использования транспорта. Вот тогда начнет работать справедливый принцип — кто ездит, тот и платит".

Почему это важно

Сегодня транспортный налог напрямую зависит от мощности двигателя автомобиля. То есть фактически владелец платит одинаково, даже если машина используется крайне редко. Предложенный вариант предполагает, что размер налога будет связан с количеством поездок или пробегом — и это, по словам Миронова, позволит ввести более справедливую систему.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ввоз машин в Россию в августе снизился на треть, доля Китая достигла 72% — Автостат сегодня в 13:11

Кто везёт авто в страну: новые цифры "Автостата" переворачивают картину

Импорт автомобилей в Россию упал: новые машины сократились на 67%, подержанные — на 24%. Главный поставщик — Китай, лидируют физлица.

Читать полностью » McLaren не спешит выпускать электромобили — заявление гендиректора Ник Коллинз сегодня в 11:21

McLaren мог бы уже делать электромобили, но сознательно притормаживает

Новый CEO McLaren объяснил, почему бренд не спешит выпускать свой первый электромобиль, несмотря на тренд и давление конкурентов.

Читать полностью » Эксперты: рост ввоза подержанных машин в Приморье связан со страхом новых правил сегодня в 11:16

Японские авто сметают с аукционов: почему россияне боятся новых ограничений

Импорт подержанных авто на Дальний Восток вырос в 1,5 раза. Главный драйвер — японские праворульные машины и ожидание новых ограничений.

Читать полностью » Мичиганский университет: электромобили экологичнее ДВС на всём жизненном цикле сегодня в 11:07

Электромобили против ДВС: исследование поставило точку в споре

Новое исследование Мичиганского университета показало: электромобили всегда экологичнее машин с ДВС — даже тяжёлые пикапы уступают компактным бензиновым авто по выбросам.

Читать полностью » Renault Duster и Volkswagen Tiguan вошли в топ-3 подержанных SUV — сегодня в 10:18

Дорогие, но востребованные: почему эти кроссоверы не теряют покупателей

Кроссоверы заняли четверть рынка подержанных авто в России. Лидеры продаж — Toyota RAV4, Renault Duster и VW Tiguan. Всего перепродано 850 тыс. машин.

Читать полностью » Porsche представила прототип Cayenne Electric с беспроводной зарядкой в Мюнхене сегодня в 10:16

Porsche убрала кабели: Cayenne Electric 2026 заряжается прямо с пола

Porsche готовит к выпуску Cayenne Electric с уникальной опцией — беспроводной зарядкой. Как это работает и почему технология может изменить рынок?

Читать полностью » В Канаде создали уличную библиотеку с машинками Hot Wheels вместо книг сегодня в 10:02

Машинки вместо книг: как простая идея объединила взрослых и детей

В Канаде появился "обменник" машинок Hot Wheels по принципу уличных библиотек. Простая идея превратилась в символ добрососедства и любви к автомобилям.

Читать полностью » Электрический Citroen C3 получил запас хода 212 км и стал конкурентом Dacia Spring сегодня в 9:45

Citroen C3 Electric удивил мощностью — в конфигураторе цифра выше обещанной

Citroen представил доступный электрический C3 с запасом хода до 212 км и ценой от 15 748 евро с бонусом. Это прямой вызов Dacia Spring.

Читать полностью »

Новости
Дом

Кошки грызут комнатные растения из-за нехватки витаминов
Авто и мото

Эксперт Подщеколдин: рынок автомобилей в России может оживиться осенью 2025 года
Авто и мото

Автоэксперт Дмитрий Попов: пробки ускоряют износ двигателя из-за холостого хода
Авто и мото

Вице-президент НАС Хайцеэр спрогнозировал рост цен на автомобили из-за курса доллара и утильсбора
Авто и мото

В Китае зафиксирован кризис перепроизводства автомобилей — пострадала даже BYD
Спорт и фитнес

Тренер Валерий Карпин заявил, что Георгий Джикия может получить вызов в сборную
Авто и мото

Юрист Русяев: в России можно официально оформить парковочное место
Садоводство

Сохраните корни зимой: опавшие листья – лучшая защита от морозов – простой способ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet