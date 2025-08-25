Штрафы за тюнинг в России грозят каждому, но блогер из Европы избежал наказания
Штраф за "неправильный" тюнинг в России может получить любой водитель. Но что делать, если машина с доработками приехала из-за границы? И почему инспекторы спокойно пропустили блогера из Италии, колесившего по стране на Lamborghini Urus, превращённом в автодом?
Ламборгини на российских дорогах
Некоторое время назад в российских городах появлялся яркий гость — блогер-иностранец, путешествовавший на переделанном кроссовере Lamborghini Urus. Внутри он обустроил себе дом на колёсах и свободно разъезжал по стране.
В соцсетях и автомобильных пабликах обсуждали: как ему удалось пересечь границу, если нормы тюнинга в России крайне жёсткие? Мы задали этот вопрос юристу.
"Почему инспекторы его не трогали — вопрос без однозначного ответа. Возможно, он никому не попадался, возможно, его изменения были официально узаконены и соответствовали нормам. А может, решал вопросы иначе", - заявила автоюрист Юлия Цветкова.
Она подчеркнула, что в идеале же должны быть документы на машину с внесёнными изменениями, заключение эксперта, переведённое на русский язык и нотариально заверенное", — Что в законе называют тюнингом
Российские нормы не содержат самого понятия "автотюнинг", но трактуют его как внесение в конструкцию изменений, которых завод-изготовитель не предусматривал.
"Заводские настройки узаконивать не нужно, а вот всё, что выходит за их пределы, придётся согласовывать", — поясняет Цветкова.
Главный документ, регулирующий вопрос, — Технический регламент Таможенного союза о безопасности колёсных транспортных средств. Он действует в России, Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии. Поэтому, если владелец легально переделал авто в одной из этих стран, он может без проблем передвигаться по РФ с подтверждающими документами.
Как узаконить изменения
Чтобы легализовать доработки, собственнику предстоит пройти несколько шагов:
- обратиться в аккредитованную лабораторию ЕАЭС для технической экспертизы (лучше
- до переделки, чтобы убедиться в соответствии нормам);
- убедиться, что автомобиль не находится под обременением;
- получить протокол проверки безопасности и обратиться в ГИБДД для внесения изменений в СТС.
Если же доработки не проходят по требованиям Техрегламента, узаконить их в России не получится.
Какие штрафы грозят
Хотя отдельного понятия "незаконный тюнинг" в КоАП нет, инспекторы квалифицируют нарушения через статью 12.5. Среди возможных санкций:
- штраф 500 рублей за эксплуатацию машины с неузаконенными изменениями;
- лишение прав на срок до года за использование красных огней спереди;
- штраф 500 рублей за стёкла с неправильной светопропускной способностью;
- лишение прав до двух лет за установку без разрешения спецсигналов;
- штраф 5000 рублей за незаконные опознавательные знаки такси.
Если въехал в Россию на доработанной машине
Тюнингованный автомобиль обязан соответствовать требованиям безопасности, независимо от того, куплен он уже переделанным или дорабатывался самостоятельно.
"Привлечь к ответственности за нарушение законов можно любого водителя — гражданина РФ, иностранца или лицо без гражданства", — подчёркивает юрист.
На границе проверяют документы на ввоз автомобиля, но вопросы тюнинга остаются в компетенции ГИБДД. Если инспекторы усомнятся в легальности доработок, владелец должен предъявить переведённые на русский язык документы.
"Безопасность доработок оценивают технические специалисты, а потому экспертиза — ключ к законному использованию машины на дорогах", — заключает Цветкова.
