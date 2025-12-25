Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
эвакуатор и легковой автомобиль
эвакуатор и легковой автомобиль
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:29

Парковка с сюрпризом: сколько теперь стоит эвакуация авто на Кубани

Эвакуация легковых авто в крае дорожает до 4,2 тыс рублей — ЦОДД Кубани

В Краснодарском крае в ближайшее время вступают в силу изменения тарифов на эвакуацию и хранение задержанных транспортных средств. Корректировка цен затронет практически всех автовладельцев региона, однако в большинстве муниципалитетов рост окажется умеренным. При этом для ряда курортных территорий установлены существенно более высокие расценки, что требует особого внимания со стороны водителей, пишет Кубань 24.

Сколько будет стоить эвакуация транспорта

Как сообщили в краевом Центре организации дорожного движения, базовые тарифы на эвакуацию действительно увеличились, но без резкого скачка. В большинстве муниципалитетов Краснодарского края эвакуация мопедов, мотоциклов и легковых автомобилей теперь будет стоить 4,2 тысячи рублей, что примерно на 200 рублей дороже прежнего тарифа.

Для более тяжелого транспорта изменения ощутимее. Эвакуация автомобилей массой свыше 3,5 тонны обойдется почти в 11 тысяч рублей — рост составил около 500 рублей. Важно отметить, что в эту сумму уже включены работы по погрузке и разгрузке автомобиля, за которые ранее могли взиматься дополнительные платежи.

Плата за хранение на штрафстоянке

Изменения коснулись и стоимости хранения автомобилей на штрафстоянках. Расчет, как и прежде, ведется помесячно по часам, а тариф зависит от категории транспортного средства.

За хранение мопеда или мотоцикла придется заплатить около 40 рублей в час. Для легковых автомобилей категорий B и D стоимость составит 77 рублей за час. Владельцам грузовых автомобилей массой более 3,5 тонны, а также транспорта категорий C и E, придется платить почти вдвое больше. Самые высокие тарифы установлены для негабаритных транспортных средств — свыше 200 рублей за каждый час хранения.

Где тарифы выше среднего

Особые условия действуют в отдельных муниципалитетах края. Анапа, Геленджик и Туапсинский округ выделены в отдельную тарифную зону. Здесь эвакуация даже малогабаритного транспорта обойдется значительно дороже — до 7,5 тысячи рублей. Стоимость хранения на штрафстоянке начинается от 130 рублей в час, а для других категорий автомобилей тарифы также выше среднекраевых.

Эксперты отмечают, что повышенные расценки связаны с высокой транспортной нагрузкой, курортной спецификой и дефицитом парковочных мест в прибрежных городах.

За что чаще всего эвакуируют автомобили

Наиболее распространенной причиной эвакуации остается неправильная парковка. Автомобили увозят, если они оставлены на пешеходных переходах, тротуарах, под запрещающими знаками или на местах, предназначенных для инвалидов. Также эвакуация применяется в случаях управления автомобилем без водительских прав или в состоянии алкогольного опьянения.

В Госавтоинспекции подчеркивают, что избежать дополнительных расходов достаточно просто — строго соблюдать правила дорожного движения и требования парковки, особенно в курортных и центральных районах городов.

