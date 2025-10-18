Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 8:25

Водители теряют колёса, а потом — и машины: ошибки, которые совершают все

Юрист: за прокол шины на плохой дороге можно взыскать компенсацию

Прокол колеса — ситуация, с которой рано или поздно сталкивается каждый водитель. Это всегда неприятно, особенно если поблизости нет автосервиса или шиномонтажа. Однако даже в такой момент важно не паниковать, а действовать спокойно и последовательно.

Что делать при пробитом колесе

Первый признак — машину неожиданно тянет в сторону, появляется глухой стук или шум из-под днища. В этом случае плавно снизьте скорость и аккуратно съезжайте на обочину, избегая резких движений рулем. Наденьте светоотражающий жилет, включите аварийку и установите знак аварийной остановки: в городе — на расстоянии 15 метров, за его пределами — не менее 30.

Если повреждение небольшое, можно попробовать подкачать колесо компрессором или ручным насосом — иногда этого хватает, чтобы доехать до ближайшего шиномонтажа. Если воздуха не хватает надолго, значит прокол серьезный, и без запасного колеса не обойтись. Лучше иметь в багажнике полноценную запаску, но даже "докатка" способна выручить в экстренной ситуации.

Помочь может и ремонтный набор — его часто называют жгутовым ремкомплектом. В комплект входит шило, клей и специальные полоски для заделки проколов. Действуйте по инструкции — процесс несложный и занимает несколько минут.

Советы шаг за шагом

  1. Заглушите двигатель и поставьте машину на ручник.

  2. Подложите противооткатные упоры (или подручные камни) под колеса.

  3. Установите домкрат, приподнимите автомобиль и снимите поврежденное колесо.

  4. При наличии ремкомплекта аккуратно зачистите место прокола и вставьте жгут.

  5. Убедитесь, что воздух больше не выходит, и установите колесо обратно.

Даже если все прошло успешно, после ремонта обязательно заедьте в шиномонтаж, чтобы проверить герметичность и балансировку.

Если колесо пробило из-за ямы

Мало кто знает, что повреждение, полученное из-за плохой дороги, считается дорожно-транспортным происшествием. Согласно пункту 1.2 ПДД, ДТП — это любое происшествие, случившееся во время движения, если оно привело к повреждению автомобиля. В данном случае яма на асфальте — часть дороги, а пострадавшее колесо — техническое повреждение.

Чтобы зафиксировать факт происшествия, нужно вызвать сотрудников ГИБДД. Самостоятельное оформление через "Европротокол" не будет доказательством в суде. Только протокол, составленный инспектором на месте, позволит получить компенсацию за ремонт.

Что нужно сделать до приезда инспектора

  1. Сфотографируйте яму и автомобиль с разных ракурсов, чтобы было видно повреждение.

  2. Сделайте фото ближайших дорожных знаков и табличек с названием улицы или шоссе.

  3. Соберите контакты свидетелей, если таковые есть.

  4. Убедитесь, что в протоколе будут указаны точные размеры ямы и наличие предупреждающих знаков.

ГОСТ допускает дефекты дорожного покрытия глубиной не более 5 см, шириной до 60 см и длиной до 15 см. Если размеры превышены, ответственность несут дорожные службы.

Сотрудники ГИБДД составят протокол на имя организации, которая отвечает за данный участок. Размер компенсации определит суд после экспертизы. Пострадавшая сторона организует независимую оценку ущерба, а результаты направляются в суд вместе с иском. Все расходы, включая госпошлину и экспертизу, после решения суда должны быть возмещены ответчиком.

Штраф за нарушение дорожных стандартов составляет 2-3 тысячи рублей для должностных лиц и до 300 тысяч рублей — для юридических.

Если вам сложно самостоятельно разбираться с бумагами, стоит обратиться к юристам, которые специализируются на подобных делах. Судебная практика показывает: большинство водителей выигрывают дела против дорожных организаций, если есть все доказательства.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать легкое "спускание" колеса.
• Последствие: износ покрышки, деформация диска, авария.
• Альтернатива: проверять давление каждые 2-3 недели с помощью автомобильного компрессора или манометра.

Ошибка: экономить на шинах и ездить дольше положенного срока.
• Последствие: микротрещины, потеря эластичности, высокий риск разрыва.
• Альтернатива: менять покрышки каждые 4-5 лет, ориентируясь не только на протектор, но и на дату выпуска.

Ошибка: хранить шины на балконе под солнцем.
• Последствие: разрушение резины и деформация.
• Альтернатива: использовать специальные стойки или чехлы, держать колеса в прохладном, сухом помещении.

А что если пробил колесо на трассе ночью?

Если поблизости нет населенных пунктов, главное — безопасность. Не пытайтесь менять колесо на узкой дороге без аварийного знака и жилета. Лучше отойти на обочину и вызвать помощь через экстренные службы или страховую, если у вас подключен "автопомощник" или сервис эвакуации. Многие страховые компании (например, "Росгосстрах" или "Ингосстрах") предлагают такие опции в полисе.

Плюсы и минусы различных решений

Решение Плюсы Минусы
Ремонтный набор Быстро, удобно, дешево Не подходит для больших проколов
"Докатка" Позволяет добраться до шиномонтажа Ограниченная скорость и пробег
Полноценная запаска Надежно и безопасно Занимает место в багажнике
Вызов эвакуатора Безопасно в сложных случаях Дорого и требует ожидания

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как выбрать насос для подкачки шин?
Лучше брать компрессор с питанием от прикуривателя и манометром. Для редких поездок подойдет компактная модель, для регулярных — более мощная.

Сколько стоит ремонт прокола?
В шиномонтаже цена начинается от 300 рублей, но при серьезных повреждениях (разрыв боковины, деформация диска) может достигать 2000-3000 рублей.

Что лучше — докатка или ремкомплект?
Если место позволяет, безопаснее возить запаску. Ремкомплект подойдет тем, кто ценит компактность и умеет им пользоваться.

Мифы и правда

Миф: современные шины не требуют проверки давления.
Правда: даже новые покрышки теряют воздух естественным образом — до 0,1 бара в месяц.

Миф: если протектор глубокий, шину можно использовать бесконечно.
Правда: после 5 лет резина теряет эластичность, даже если визуально выглядит как новая.

Миф: "докатка" ничем не хуже обычного колеса.
Правда: она рассчитана только на временное использование и не выдерживает длительных нагрузок.

Интересные факты

  1. По статистике, 80% проколов происходят из-за гвоздей и строительных саморезов, лежащих на дорогах.

  2. Большинство аварий из-за спущенного колеса случается при скорости свыше 80 км/ч.

  3. На некоторых современных электромобилях запаска отсутствует вовсе — производители экономят вес, предлагая взамен ремкомплект и компрессор.

Исторический контекст

Первые пневматические шины были изобретены в 1887 году шотландцем Джоном Данлопом. Его идея улучшила комфорт езды настолько, что уже через десятилетие пневматика вытеснила жесткие резиновые колеса.

