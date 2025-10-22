Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Wikipedia by ajay_suresh is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:19

Машины под ударом: миллионы владельцев Fiat, Jeep и Dodge могут лишиться авто за секунды

В США подан коллективный иск против Stellantis из-за уязвимости систем защиты автомобилей

Американское подразделение автогиганта Stellantis, объединяющего бренды Fiat, Jeep, Dodge, Ram и другие, оказалось в центре громкого судебного скандала. Компания обвиняется в том, что годами скрывала серьезные проблемы с безопасностью своих машин, из-за чего миллионы владельцев стали потенциальными жертвами угонщиков.

Согласно иску, производитель осознанно не предупреждал покупателей о слабых местах систем защиты, которые должны были предотвращать несанкционированный доступ. При этом речь идет не об отдельных моделях, а о целом поколении автомобилей, выпущенных с 2012 по 2024 год.

Уязвимость под видом защиты

Ключевая претензия истцов касается иммобилайзера Sentry Key (SKIS) и системы кнопочного запуска двигателя. Эти технологии задумывались как гарантия безопасности, но на деле стали формальностью.
По словам владельцев, достаточно разбить стекло, подключить программатор — и автомобиль уезжает буквально за две минуты. Ни сигнализация, ни электронный замок не спасают.

"Угон произошел именно из-за уязвимости защиты", — заявил владелец Ram 1500 TRX Эммануэль Теркотт, лишившийся пикапа весной 2024 года.

Юристы отмечают, что ситуация с Stellantis даже хуже, чем скандалы вокруг Hyundai и Kia, где иммобилайзеры вовсе отсутствовали. Здесь устройства присутствуют, но фактически не выполняют свои функции.

Масштаб проблемы

По оценкам экспертов, под угрозой находятся миллионы автомобилей марок Alfa Romeo, Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge и Ram. В США и Канаде уже зарегистрированы сотни случаев угонов, проведенных по схожему сценарию.

Владелец подключает программатор к диагностическому разъему, генерирует новый ключ — и уезжает. Операция занимает меньше времени, чем заправка автомобиля. На "черном рынке" подобные устройства стоят недорого и активно используются преступниками.

Ситуация усугубляется тем, что часть машин оснащена функцией удаленного запуска через приложение. Если злоумышленник получает доступ к учетной записи владельца, он может дистанционно разблокировать автомобиль.

Суд против автогиганта

Stellantis пыталась перевести спор в арбитраж, ссылаясь на гарантийные условия, однако судья отклонила это требование. Истцы заявили, что компания не уведомляла их о таких положениях, а потому они не могут считаться действительными.

Теперь автопроизводителю придется объясняться уже в суде. В иске указано, что концерн не только допустил масштабную уязвимость, но и не предпринял своевременных действий для ее устранения — ни отзывной кампании, ни обновления программного обеспечения.

Сравнение систем защиты

Система Тип защиты Основная уязвимость Время взлома (в среднем)
Sentry Key (Stellantis) Иммобилайзер с чипом Программатор обходит идентификацию ключа 2-3 минуты
Hyundai/Kia (старые модели) Отсутствие иммобилайзера Механический взлом замка зажигания 1-2 минуты
Toyota Smart Key Смарт-ключ с кодировкой Угон возможен при ретрансляции сигнала 3-5 минут

Как защитить машину: пошаговый план

  1. Установите дополнительный иммобилайзер — например, Pandora или StarLine. Они работают независимо от заводской системы.

  2. Используйте блокировку OBD-разъема, чтобы злоумышленник не смог подключить программатор.

  3. Поставьте механическую защиту на рулевое колесо, коробку передач или педали.

  4. Отключите удалённый доступ через мобильное приложение, если не пользуетесь им регулярно.

  5. Регулярно обновляйте ПО мультимедийной системы и ключа — у многих моделей возможны патчи безопасности.

А что если уже угнали?

Если автомобиль все-таки похитили, важно действовать быстро:

  • немедленно вызвать полицию и сообщить VIN;

  • уведомить страховую компанию;

  • заблокировать учетную запись приложения;

  • проверить онлайн-трекинг, если в машине установлен GPS-маячок.

Некоторые страховые компании предлагают услуги поиска угнанных авто с помощью спутниковых систем, но их эффективность сильно зависит от скорости реагирования.

Часто задаваемые вопросы

Как узнать, уязвима ли моя модель?
Проверить можно по VIN-коду на сайте производителя или через дилера. Если отзывной кампании не было — риск сохраняется.

Сколько стоит дооснащение защиты?
Комплексная установка противоугонной системы стоит от 25 до 60 тысяч рублей в зависимости от бренда и уровня защиты.

Что выбрать — механическую или электронную защиту?
Лучше комбинировать: механика усложняет взлом, а электроника дает уведомления и возможность отследить машину.

Мифы и правда

Миф: если есть иммобилайзер, угнать невозможно.
Правда: современные программаторы обходят защиту за минуты.

Миф: страховая всегда компенсирует ущерб.
Правда: возмещение часто зависит от наличия дополнительных мер безопасности.

Миф: старые модели безопаснее, потому что без электроники.
Правда: у них проще взломать замки и зажигание — риск остается.

Исторический контекст

Проблемы с электронными замками появились еще в начале 2010-х, когда производители массово переходили на бесключевые системы. Первые взломы SKIS фиксировались в 2013 году, но публично об этом почти не говорили. Сегодня последствия этой "тишины" оборачиваются многомиллионными исками и репутационным ущербом для Stellantis.

