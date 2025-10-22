Машины под ударом: миллионы владельцев Fiat, Jeep и Dodge могут лишиться авто за секунды
Американское подразделение автогиганта Stellantis, объединяющего бренды Fiat, Jeep, Dodge, Ram и другие, оказалось в центре громкого судебного скандала. Компания обвиняется в том, что годами скрывала серьезные проблемы с безопасностью своих машин, из-за чего миллионы владельцев стали потенциальными жертвами угонщиков.
Согласно иску, производитель осознанно не предупреждал покупателей о слабых местах систем защиты, которые должны были предотвращать несанкционированный доступ. При этом речь идет не об отдельных моделях, а о целом поколении автомобилей, выпущенных с 2012 по 2024 год.
Уязвимость под видом защиты
Ключевая претензия истцов касается иммобилайзера Sentry Key (SKIS) и системы кнопочного запуска двигателя. Эти технологии задумывались как гарантия безопасности, но на деле стали формальностью.
По словам владельцев, достаточно разбить стекло, подключить программатор — и автомобиль уезжает буквально за две минуты. Ни сигнализация, ни электронный замок не спасают.
"Угон произошел именно из-за уязвимости защиты", — заявил владелец Ram 1500 TRX Эммануэль Теркотт, лишившийся пикапа весной 2024 года.
Юристы отмечают, что ситуация с Stellantis даже хуже, чем скандалы вокруг Hyundai и Kia, где иммобилайзеры вовсе отсутствовали. Здесь устройства присутствуют, но фактически не выполняют свои функции.
Масштаб проблемы
По оценкам экспертов, под угрозой находятся миллионы автомобилей марок Alfa Romeo, Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge и Ram. В США и Канаде уже зарегистрированы сотни случаев угонов, проведенных по схожему сценарию.
Владелец подключает программатор к диагностическому разъему, генерирует новый ключ — и уезжает. Операция занимает меньше времени, чем заправка автомобиля. На "черном рынке" подобные устройства стоят недорого и активно используются преступниками.
Ситуация усугубляется тем, что часть машин оснащена функцией удаленного запуска через приложение. Если злоумышленник получает доступ к учетной записи владельца, он может дистанционно разблокировать автомобиль.
Суд против автогиганта
Stellantis пыталась перевести спор в арбитраж, ссылаясь на гарантийные условия, однако судья отклонила это требование. Истцы заявили, что компания не уведомляла их о таких положениях, а потому они не могут считаться действительными.
Теперь автопроизводителю придется объясняться уже в суде. В иске указано, что концерн не только допустил масштабную уязвимость, но и не предпринял своевременных действий для ее устранения — ни отзывной кампании, ни обновления программного обеспечения.
Сравнение систем защиты
|Система
|Тип защиты
|Основная уязвимость
|Время взлома (в среднем)
|Sentry Key (Stellantis)
|Иммобилайзер с чипом
|Программатор обходит идентификацию ключа
|2-3 минуты
|Hyundai/Kia (старые модели)
|Отсутствие иммобилайзера
|Механический взлом замка зажигания
|1-2 минуты
|Toyota Smart Key
|Смарт-ключ с кодировкой
|Угон возможен при ретрансляции сигнала
|3-5 минут
Как защитить машину: пошаговый план
-
Установите дополнительный иммобилайзер — например, Pandora или StarLine. Они работают независимо от заводской системы.
-
Используйте блокировку OBD-разъема, чтобы злоумышленник не смог подключить программатор.
-
Поставьте механическую защиту на рулевое колесо, коробку передач или педали.
-
Отключите удалённый доступ через мобильное приложение, если не пользуетесь им регулярно.
-
Регулярно обновляйте ПО мультимедийной системы и ключа — у многих моделей возможны патчи безопасности.
А что если уже угнали?
Если автомобиль все-таки похитили, важно действовать быстро:
-
немедленно вызвать полицию и сообщить VIN;
-
уведомить страховую компанию;
-
заблокировать учетную запись приложения;
-
проверить онлайн-трекинг, если в машине установлен GPS-маячок.
Некоторые страховые компании предлагают услуги поиска угнанных авто с помощью спутниковых систем, но их эффективность сильно зависит от скорости реагирования.
Часто задаваемые вопросы
Как узнать, уязвима ли моя модель?
Проверить можно по VIN-коду на сайте производителя или через дилера. Если отзывной кампании не было — риск сохраняется.
Сколько стоит дооснащение защиты?
Комплексная установка противоугонной системы стоит от 25 до 60 тысяч рублей в зависимости от бренда и уровня защиты.
Что выбрать — механическую или электронную защиту?
Лучше комбинировать: механика усложняет взлом, а электроника дает уведомления и возможность отследить машину.
Мифы и правда
Миф: если есть иммобилайзер, угнать невозможно.
Правда: современные программаторы обходят защиту за минуты.
Миф: страховая всегда компенсирует ущерб.
Правда: возмещение часто зависит от наличия дополнительных мер безопасности.
Миф: старые модели безопаснее, потому что без электроники.
Правда: у них проще взломать замки и зажигание — риск остается.
Исторический контекст
Проблемы с электронными замками появились еще в начале 2010-х, когда производители массово переходили на бесключевые системы. Первые взломы SKIS фиксировались в 2013 году, но публично об этом почти не говорили. Сегодня последствия этой "тишины" оборачиваются многомиллионными исками и репутационным ущербом для Stellantis.
