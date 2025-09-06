В России снова угоняют машины: список брендов, которые воруют чаще всего

Несмотря на современные камеры наблюдения и развитые системы безопасности, российские водители всё ещё сталкиваются с риском потерять автомобиль. Автоугоны остаются реальностью, а статистика страховых компаний показывает — полностью искоренить проблему пока невозможно.

Статистика страховых компаний

В "АльфаСтраховании" сообщили, что за первые пять месяцев 2025 года число угонов иномарок выросло в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом.

Совсем иначе ситуацию описывают в компании "ВСК". По словам её представителя, в первом полугодии уровень угонов остался на уровне 2024-го.

"Что касается летнего периода, то тут количество таких происшествий и вовсе сократилось в два раза в сравнении с 2024 годом", — отметил представитель "ВСК".

Заместитель директора департамента розничного страхования "РЕСО-Гарантия" Павел Яковлев подчеркнул, что роста по сравнению с прошлым годом не наблюдается:

"Вероятно, большинство машин в России, в основном китайских, пока не представляют интереса для угонщиков. Ещё одна причина — отсутствует спрос на б/у запчасти, а сбыть машину с перебитым номером становится всё сложнее", — добавил он.

Важно учитывать, что страховые компании фиксируют только те случаи, где автомобили были застрахованы по КАСКО.

Автомобили в зоне риска

По данным "ВСК", чаще всего в 2025 году угоняли Kia и BMW.

У "АльфаСтрахования" в антирейтинге оказались Hyundai, Kia и Renault. Эти марки ценятся у преступников из-за востребованных запчастей.

В "РЕСО-Гарантии" первые места удерживают Toyota и Lexus. Далее идут Skoda и Hyundai. Из китайских брендов наибольший интерес у угонщиков вызывают Geely и Chery.

Компания "Ренессанс Страхование" составила список конкретных моделей, чаще всего становившихся добычей угонщиков за последние 12 месяцев:

Hyundai Creta

Nissan X-Trail

Haval F7

Renault Duster

Hyundai Tucson

Hyundai Santa Fe

Toyota Land Cruiser Prado

Kia Ceed

Kia Sorento

Toyota Camry

Kia K5

Volkswagen Touareg

BMW X1

Hyundai Palisade

Range Rover

BMW 7-series

Genesis GV80

Infiniti QX80

BMW X6 M

Где угоняют чаще всего

Москва и Санкт-Петербург по-прежнему лидируют в антирейтинге опасных регионов.

"АльфаСтрахование" уточняет, что в 2025 году к ним добавились Курская и Астраханская области, а также Удмуртия.

В "ВСК" подтверждают: наибольшее количество случаев в столицах, единичные угонные эпизоды зафиксированы в Дагестане, Свердловской и Ульяновской областях.

По данным "РЕСО-Гарантии", чаще всего машины крадут ночью прямо с придомовых парковок. Днём угонщики действуют около торговых центров, где автомобили стоят без присмотра.