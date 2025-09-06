Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Угощик пытается взломать автомобиль
Угощик пытается взломать автомобиль
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:37

В России снова угоняют машины: список брендов, которые воруют чаще всего

АльфаСтрахование: число угонов иномарок в России в 2025 году выросло в 1,3 раза

Несмотря на современные камеры наблюдения и развитые системы безопасности, российские водители всё ещё сталкиваются с риском потерять автомобиль. Автоугоны остаются реальностью, а статистика страховых компаний показывает — полностью искоренить проблему пока невозможно.

Статистика страховых компаний

В "АльфаСтраховании" сообщили, что за первые пять месяцев 2025 года число угонов иномарок выросло в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом.

Совсем иначе ситуацию описывают в компании "ВСК". По словам её представителя, в первом полугодии уровень угонов остался на уровне 2024-го.

"Что касается летнего периода, то тут количество таких происшествий и вовсе сократилось в два раза в сравнении с 2024 годом", — отметил представитель "ВСК".

Заместитель директора департамента розничного страхования "РЕСО-Гарантия" Павел Яковлев подчеркнул, что роста по сравнению с прошлым годом не наблюдается:

"Вероятно, большинство машин в России, в основном китайских, пока не представляют интереса для угонщиков. Ещё одна причина — отсутствует спрос на б/у запчасти, а сбыть машину с перебитым номером становится всё сложнее", — добавил он.

Важно учитывать, что страховые компании фиксируют только те случаи, где автомобили были застрахованы по КАСКО.

Автомобили в зоне риска

По данным "ВСК", чаще всего в 2025 году угоняли Kia и BMW.

У "АльфаСтрахования" в антирейтинге оказались Hyundai, Kia и Renault. Эти марки ценятся у преступников из-за востребованных запчастей.

В "РЕСО-Гарантии" первые места удерживают Toyota и Lexus. Далее идут Skoda и Hyundai. Из китайских брендов наибольший интерес у угонщиков вызывают Geely и Chery.

Компания "Ренессанс Страхование" составила список конкретных моделей, чаще всего становившихся добычей угонщиков за последние 12 месяцев:

  • Hyundai Creta
  • Nissan X-Trail
  • Haval F7
  • Renault Duster
  • Hyundai Tucson
  • Hyundai Santa Fe
  • Toyota Land Cruiser Prado
  • Kia Ceed
  • Kia Sorento
  • Toyota Camry
  • Kia K5
  • Volkswagen Touareg
  • BMW X1
  • Hyundai Palisade
  • Range Rover
  • BMW 7-series
  • Genesis GV80
  • Infiniti QX80
  • BMW X6 M

Где угоняют чаще всего

Москва и Санкт-Петербург по-прежнему лидируют в антирейтинге опасных регионов.

"АльфаСтрахование" уточняет, что в 2025 году к ним добавились Курская и Астраханская области, а также Удмуртия.

В "ВСК" подтверждают: наибольшее количество случаев в столицах, единичные угонные эпизоды зафиксированы в Дагестане, Свердловской и Ульяновской областях.

По данным "РЕСО-Гарантии", чаще всего машины крадут ночью прямо с придомовых парковок. Днём угонщики действуют около торговых центров, где автомобили стоят без присмотра.

