В России снова угоняют машины: список брендов, которые воруют чаще всего
Несмотря на современные камеры наблюдения и развитые системы безопасности, российские водители всё ещё сталкиваются с риском потерять автомобиль. Автоугоны остаются реальностью, а статистика страховых компаний показывает — полностью искоренить проблему пока невозможно.
Статистика страховых компаний
В "АльфаСтраховании" сообщили, что за первые пять месяцев 2025 года число угонов иномарок выросло в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом.
Совсем иначе ситуацию описывают в компании "ВСК". По словам её представителя, в первом полугодии уровень угонов остался на уровне 2024-го.
"Что касается летнего периода, то тут количество таких происшествий и вовсе сократилось в два раза в сравнении с 2024 годом", — отметил представитель "ВСК".
Заместитель директора департамента розничного страхования "РЕСО-Гарантия" Павел Яковлев подчеркнул, что роста по сравнению с прошлым годом не наблюдается:
"Вероятно, большинство машин в России, в основном китайских, пока не представляют интереса для угонщиков. Ещё одна причина — отсутствует спрос на б/у запчасти, а сбыть машину с перебитым номером становится всё сложнее", — добавил он.
Важно учитывать, что страховые компании фиксируют только те случаи, где автомобили были застрахованы по КАСКО.
Автомобили в зоне риска
По данным "ВСК", чаще всего в 2025 году угоняли Kia и BMW.
У "АльфаСтрахования" в антирейтинге оказались Hyundai, Kia и Renault. Эти марки ценятся у преступников из-за востребованных запчастей.
В "РЕСО-Гарантии" первые места удерживают Toyota и Lexus. Далее идут Skoda и Hyundai. Из китайских брендов наибольший интерес у угонщиков вызывают Geely и Chery.
Компания "Ренессанс Страхование" составила список конкретных моделей, чаще всего становившихся добычей угонщиков за последние 12 месяцев:
- Hyundai Creta
- Nissan X-Trail
- Haval F7
- Renault Duster
- Hyundai Tucson
- Hyundai Santa Fe
- Toyota Land Cruiser Prado
- Kia Ceed
- Kia Sorento
- Toyota Camry
- Kia K5
- Volkswagen Touareg
- BMW X1
- Hyundai Palisade
- Range Rover
- BMW 7-series
- Genesis GV80
- Infiniti QX80
- BMW X6 M
Где угоняют чаще всего
Москва и Санкт-Петербург по-прежнему лидируют в антирейтинге опасных регионов.
"АльфаСтрахование" уточняет, что в 2025 году к ним добавились Курская и Астраханская области, а также Удмуртия.
В "ВСК" подтверждают: наибольшее количество случаев в столицах, единичные угонные эпизоды зафиксированы в Дагестане, Свердловской и Ульяновской областях.
По данным "РЕСО-Гарантии", чаще всего машины крадут ночью прямо с придомовых парковок. Днём угонщики действуют около торговых центров, где автомобили стоят без присмотра.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru