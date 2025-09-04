Он проверил смартфон — и через минуту угнал машину: схема ошарашила даже полицию

Крошечные GPS-трекеры, которые обычно покупают для поиска потерянных ключей или чемоданов, неожиданно превратились в инструмент преступников. Стоят такие устройства всего несколько десятков евро, а их размер не превышает монету. Но, закреплённые под днищем или в колесе, они позволяют угонщикам в реальном времени отслеживать автомобили и мотоциклы, готовя почву для последующего угона.

Как работает схема

Метод прост и почти незаметен. Вор прикрепляет GPS-маячок к машине или мотоциклу — чаще всего к колесу. Владельцы транспорта обычно не догадываются о "шпионе", а преступники спокойно ждут, пока найдётся покупатель. Только тогда они приступают к угону. Такой "под заказ" подход позволяет действовать быстро и без лишнего риска.

"Преимущество этих преступников в том, что они могут работать эффективно и быстро в местах, часто находящихся на виду у публики. Они не могут позволить себе терять время и быть замеченными", — заявил координатор группы по борьбе с незаконным оборотом транспортных средств в Витроле Фабьен Николетти.

По его словам, за год только на юге Франции обнаружили почти 900 таких устройств.

Полиция на страже

Недалеко от Марселя стражам порядка удалось остановить целую банду. Семь человек задержали после того, как они успели подготовить к угону сотни автомобилей. На записи камер видно: двое злоумышленников входят на подземную парковку, один из них проверяет смартфон. Как только на экране появляется цель, он мгновенно находит нужный автомобиль. Спустя несколько минут машина уже оказывается в руках воров.

Можно ли защититься?

Эксперты советуют обращать внимание на странные устройства под кузовом и в колёсах. Некоторые гаджеты, вроде Apple AirTag, способны сами сигнализировать о слежке: iPhone предупредит владельца, что рядом есть чужое устройство.

"Рядом с вами находится AirTag, не привязанный к вашей учётной записи. Вы уверены, что за вами не следят?" — именно такое уведомление может появиться, поясняет эксперт по кибербезопасности компании Eset Бенуа Грюненвальд.

Полиция рекомендует автовладельцам периодически проверять транспорт, особенно если он относится к числу моделей, популярных у угонщиков. Внимательность и простая профилактика могут стать барьером для новой схемы преступников.