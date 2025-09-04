Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
GPS-трекер для автомобиля
GPS-трекер для автомобиля
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:14

Он проверил смартфон — и через минуту угнал машину: схема ошарашила даже полицию

Полиция Франции выявила почти 900 GPS-трекеров, использованных для подготовки угонов

Крошечные GPS-трекеры, которые обычно покупают для поиска потерянных ключей или чемоданов, неожиданно превратились в инструмент преступников. Стоят такие устройства всего несколько десятков евро, а их размер не превышает монету. Но, закреплённые под днищем или в колесе, они позволяют угонщикам в реальном времени отслеживать автомобили и мотоциклы, готовя почву для последующего угона.

Как работает схема

Метод прост и почти незаметен. Вор прикрепляет GPS-маячок к машине или мотоциклу — чаще всего к колесу. Владельцы транспорта обычно не догадываются о "шпионе", а преступники спокойно ждут, пока найдётся покупатель. Только тогда они приступают к угону. Такой "под заказ" подход позволяет действовать быстро и без лишнего риска.

"Преимущество этих преступников в том, что они могут работать эффективно и быстро в местах, часто находящихся на виду у публики. Они не могут позволить себе терять время и быть замеченными", — заявил координатор группы по борьбе с незаконным оборотом транспортных средств в Витроле Фабьен Николетти.

По его словам, за год только на юге Франции обнаружили почти 900 таких устройств.

Полиция на страже

Недалеко от Марселя стражам порядка удалось остановить целую банду. Семь человек задержали после того, как они успели подготовить к угону сотни автомобилей. На записи камер видно: двое злоумышленников входят на подземную парковку, один из них проверяет смартфон. Как только на экране появляется цель, он мгновенно находит нужный автомобиль. Спустя несколько минут машина уже оказывается в руках воров.

Можно ли защититься?

Эксперты советуют обращать внимание на странные устройства под кузовом и в колёсах. Некоторые гаджеты, вроде Apple AirTag, способны сами сигнализировать о слежке: iPhone предупредит владельца, что рядом есть чужое устройство.

"Рядом с вами находится AirTag, не привязанный к вашей учётной записи. Вы уверены, что за вами не следят?" — именно такое уведомление может появиться, поясняет эксперт по кибербезопасности компании Eset Бенуа Грюненвальд.

Полиция рекомендует автовладельцам периодически проверять транспорт, особенно если он относится к числу моделей, популярных у угонщиков. Внимательность и простая профилактика могут стать барьером для новой схемы преступников.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные из Университета Кембриджа выявили влияние размера самцов на эволюцию австралопитеков вчера в 20:54

Быстрый урок эволюции: как размер самцов австралопитеков раскрывает секреты выживания за секунды

У ранних предков человека самцы были гигантами по сравнению с самками. Новое исследование раскрывает секреты их конкурентных обществ, бросая вызов нашим представлениям об эволюции.

Читать полностью » Археологи обнаружили древние орудия Homo antecessor в ледниковом слое Британии вчера в 20:40

Ирония судьбы: ледяная Британия, где люди процветали вопреки логике

480 тыс. лет назад лед сковал Британию, но каменные орудия у Лондона намекают: гоминины выживали в холоде без огня. Что помогло им?

Читать полностью » NASA разработало прямоугольное зеркало для поиска Земли-2.0 в инфракрасном диапазоне вчера в 19:49

Легче, чем кажется: прямоугольное зеркало сделает поиск экзопланет в 10 раз проще

Современные телескопы имеют ограничения в поиске землеподобных экзопланет. Новое исследование предлагает использовать прямоугольное зеркало, которое может изменить правила игры в астрономии.

Читать полностью » Исследование показало флексоэлектрический эффект во льде для производства электричества вчера в 19:34

Лёд, который шокирует: как холод превращается в электричество

Учёные открыли, что лёд способен генерировать электричество при деформации, раскрывая тайны молний и открывая путь к новым технологиям на основе флексоэлектричества.

Читать полностью » Палеонтологи нашли новый вид мечехвоста после 80 миллионов лет исчезновения вчера в 18:43

80 миллионов лет без следа — и вдруг всплывает древний герой эпохи вымираний

Ученые описали новый вид мечехвостов из силурийского периода, заполнив 80-миллионный пробел в их эволюционной истории и пролив свет на устойчивость этих древних животных к массовым вымираниям.

Читать полностью » Археологи раскрыли назначение древней Силоамской плотины в Иерусалиме вчера в 18:27

Вода и власть: почему древний Иерусалим создал инженерный шедевр в эпоху засух и наводнений

Узнайте, как более 2800 лет назад жители Иерусалима справлялись с климатическими вызовами, создав уникальную водную систему, которая изменила историю города и стала примером древнего инженерного гения.

Читать полностью » Палеонтологи обнаружили широкую горловую пластину и ступенчатый профиль хвоста у рыбы Caturus вчера в 17:37

Хвост-ускоритель: простая форма, которая даёт преимущество в охоте

Ученые открыли новый вид вымерших рыб с уникальным раздвоенным хвостом и необычным количеством чешуек, что расширяет знания о морской жизни юрского периода.

Читать полностью » Археологи обнаружили в Узбекистане 9200-летние серпы для сбора дикого ячменя вчера в 17:24

9200 лет назад люди уже собирали урожай — и это переворачивает все представления

Археологи нашли древние серпы в Узбекистане: люди собирали ячмень 9200 лет назад. Это переворачивает взгляды на зарождение земледелия в Евразии.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Оптимальный режим: три или четыре тренировки в неделю для роста мышц
Дом

Эксперт Никитин посоветовал закладывать 10–15% к смете на непредвиденные траты при ремонте
Садоводство

Биопрепараты против слизней: как использовать фосфат железа для спасения урожая
Туризм

В аэропорту Хитроу за год потерялись более 34 тысяч чемоданов — исследование Linternaute
Еда

Центр защиты прав потребителей Гамбурга подал иск к Mondelez из-за шоколада Milka
Питомцы

Учёные: характер кошек не зависит от окраса, мифы мешают найти дом чёрным питомцам
Садоводство

Клопогон кистевидный цветёт с июля до конца сентября
Еда

Утка с начинкой из гречки запекается до золотистой корочки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet