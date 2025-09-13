Россия снова в ловушке автоугонщиков: даже премиум-классу некуда спрятаться

Рост числа автоугонов в России в 2025 году вновь стал заметной проблемой для автовладельцев. Несмотря на активное развитие технологий защиты и работу правоохранительных органов, статистика показала: за январь-август количество угонов выросло на 6% по сравнению с прошлым годом. При этом лидерами антирейтинга оказались популярные бренды, хорошо знакомые российским автомобилистам.

Лидеры по числу угонов

Исследование "Страхового дома ВСК" показало, что чаще всего угоняют автомобили марок Hyundai и Kia. Эти машины составляют 17% всех страховых случаев, связанных с кражами. Их популярность объясняется широким распространением и сравнительно доступной ценой, что делает их интересными не только для покупателей, но и для злоумышленников.

На втором месте находятся автомобили Lexus — они составляют 14% всех угонов. Далее следуют машины Lada, доля которых составляет 11%. Четвёртую строчку делят Toyota и Mitsubishi — по 8% краж каждая. Замыкает пятёрку лидеров Mercedes-Benz с результатом 5,7%.

Самые угоняемые модели

Отдельный рейтинг составлен по конкретным моделям. Абсолютным "фаворитом" среди угонщиков стал внедорожник Lexus LX, на который пришлось 8% всех случаев. Эксперты объясняют это высоким спросом на премиальные внедорожники и дорогие запчасти к ним.

Не остались в стороне и китайские бренды. Их доля в общей структуре краж выросла более чем вдвое: с 3% в прошлом году до 8,5% в текущем. Особенно часто угоняют Chery и Lixiang — на каждую из этих марок приходится около 3% страховых случаев.

География автоугонов

Картина по регионам также изменилась. Если в 2024 году лидерами были Москва и Дагестан, то в 2025 году ситуация изменилась. Теперь основная доля случаев приходится на Москву (28%), Санкт-Петербург (20%) и Краснодарский край (11%). Другие регионы, включая Татарстан, Кемеровскую, Ростовскую, Брянскую, Рязанскую, Тверскую и Ярославскую области, а также Хабаровский край, в совокупности дают около 2,8% всех угонов.

Когда чаще всего угоняют автомобили

Анализ показал, что наибольшее количество угонов происходит в определённые промежутки суток. Так, 34% случаев зафиксированы утром — с 7:00 до 11:00. Ещё 26% угонов происходят ночью — с полуночи до 6 утра. Это говорит о том, что преступники выбирают как ранние часы, когда владельцы машин заняты делами и редко следят за авто, так и ночное время, когда вероятность быть замеченными минимальна.

Почему именно эти марки?

Специалисты отмечают несколько факторов. Во-первых, Hyundai и Kia широко распространены в России, а значит, спрос на запчасти огромный. Во-вторых, не все модели оснащены современными системами защиты, что упрощает задачу злоумышленникам. Lexus и Mercedes-Benz привлекают своей стоимостью и статусом: угон таких машин выгоден при перепродаже.

Как защитить автомобиль

Чтобы минимизировать риск угона, эксперты советуют не ограничиваться только стандартными средствами защиты, установленными производителем. Дополнительные меры могут существенно снизить вероятность кражи:

установка спутниковой системы слежения. использование механических блокираторов на руль и коробку передач. парковка в охраняемых местах или на платных стоянках. регулярное обновление охранных систем.

Некоторые страховщики предлагают специальные программы, которые позволяют компенсировать ущерб даже в случае угона.