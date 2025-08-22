Из фаворитов продаж — в топ угонов: судьба китайских авто в России

Китайские автомобили стремительно завоёвывают российский рынок, но вместе с этим они всё чаще оказываются в поле зрения угонщиков. Последняя статистика страховщиков подтверждает: доля китайских марок в общем числе угонов в России уже приблизилась к трети. И хотя ещё пару лет назад подобные случаи считались единичными, теперь ситуация выглядит совсем иначе.

Какие модели лидируют в антирейтинге

Наибольший интерес злоумышленники проявляют к седанам Chery Arrizo 8 и пикапам Great Wall Poer. Эти модели возглавили список автомобилей, которые в 2025 году угоняются чаще других. При этом эксперты подчёркивают, что речь идёт именно о застрахованных машинах, то есть о случаях, официально попавших в статистику.

Компания ВСК отмечает: китайские бренды уже составляют 28% от всех угонов. Основной удар пришёлся по таким маркам, как Chery, Haval, Changan и Li Xiang. В сегменте грузовой техники ситуация ещё более показательна: там лидируют Howo и FAW, автомобили которых становятся постоянными объектами интереса криминала.

География: столица и северная столица

Картина угонов закономерна: почти треть случаев (28%) приходится на Москву. На втором месте Санкт-Петербург — 19%. Таким образом, именно крупные мегаполисы формируют основу статистики. Причина проста — здесь сосредоточено наибольшее количество автомобилей, а значит, и "рабочее поле" для угонщиков максимально обширное.

Мнение страховщиков

В "Ингосстрахе" подтверждают тенденцию: китайские грузовики всё чаще становятся мишенью. Особое внимание преступников привлекают Shacman, причём основная часть эпизодов фиксируется в Москве и Подмосковье.

Что касается легковых моделей, то их угоняют реже, и случаи носят скорее эпизодический характер. Интересный нюанс добавляет статистика "Ренессанс страхования": по их данным, в топ-списке наиболее угоняемых машин из Китая оказался всего один кроссовер — Haval F7.

Как меняется ситуация

Если заглянуть на год назад, картина выглядела несколько иначе. В 2024-м угонщики чаще всего выбирали автомобили Geely, и большинство таких случаев также приходилось на столичный регион.