Мужчина разочарован после мошенничества
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:58

Кража на глазах: как мошенники используют деньги под дворником для угона автомобиля

Россиянам объяснили схему угона автомобилей с помощью подложенных денег под дворниками

В современном мире автомобилисты становятся всё более уязвимыми к мошенническим схемам, и одна из таких схем, с которой можно столкнуться на улице, связана с кражей машины через подложенные деньги под дворники. Представитель ГАИ в интервью рассказал, как работает эта схема, и как можно избежать попадания в ловушку.

Как работает схема с деньгами под дворниками?

Мошенники, разрабатывая свои схемы, всегда продумывают их до мельчайших деталей. Одна из самых распространённых уловок заключается в том, что преступники подготавливают автомобиль жертвы, оставляя под дворником деньги, которые трудно заметить при посадке в машину. Обычно они кладут купюру таким образом, чтобы она сразу бросалась в глаза, когда водитель начинает движение.

Цель этой схемы — отвлечь внимание водителя. Как только тот замечает деньги, он теряется и решает выйти из автомобиля, чтобы забрать банкноту. В момент, когда водитель покидает машину, преступники мгновенно забираются в салон и уезжают, оставив владельца без машины. Такое преступление происходит стремительно, а сам процесс выглядит совершенно незаметным и неприметным для окружающих.

Где прячут украденные автомобили?

После того как автомобиль угнан, мошенники всегда подготавливают место для его хранения. Они выбирают такие места, где автомобиль будет скрыт от взглядов, и где его можно оставить на несколько недель без риска, что он будет найден. Это могут быть различные заброшенные территории или места, где отсутствует видеонаблюдение и другие признаки, по которым можно легко вычислить машину.

Преступники тщательно избегают камер, выбирают такие маршруты, где сложно отследить их действия. Время, которое проходит с момента угона, критично: они хотят, чтобы машина как можно скорее была забыта владельцем. Если же после нескольких недель расследование не дает результатов, поиски прекращаются. Это дает мошенникам шанс спокойно перепродать автомобиль, переделав его номера или разобрав на запчасти.

Как предотвратить кражу автомобиля?

Важно помнить, что даже если вы заметили деньги или записку под дворником, не стоит паниковать и сразу же выходить из машины. Это, по сути, и является ловушкой, на которую и рассчитывают преступники. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации — просто игнорировать это и продолжить движение, не обращая внимания на "подарок".

  1. Не торопитесь. Если вы увидели деньги под дворником, не выходите из машины в первые же секунды. Лучше остановитесь в безопасном, людном месте и тщательно осмотрите автомобиль. Возможно, это не единственный способ, которым вас пытаются обмануть.

  2. Будьте внимательны. Не исключено, что рядом с автомобилем могут быть оставлены другие знаки, указывающие на возможную угрозу. Осмотрите машину со всех сторон, чтобы убедиться, что нет других странных вещей.

  3. Не покидайте машину без нужды. Это важное правило. Всегда стоит помнить, что покидать салон автомобиля следует только тогда, когда он полностью заглушен, а двери закрыты. Также, если вы паркуетесь в месте, где есть риск угонщиков, всегда ставьте машину под охрану.

Преступники могут скрываться за соседними машинами, готовясь к быстрой краже. Для них важны считанные секунды, когда владельцы теряют бдительность.

