Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Угон автомобиля
Угон автомобиля
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:18

Автоугон в России снова растёт: какие машины исчезают быстрее всего

В России в 2025 году выросло число угонов автомобилей — данные "АльфаСтрахования"

Автоугон в России остаётся проблемой, несмотря на камеры, "умные" замки и другие меры безопасности. В 2025 году страховые компании фиксируют рост количества краж, а аналитики отмечают, что интерес злоумышленников по-прежнему сосредоточен на популярных иномарках.

Рост числа угонов

По данным "АльфаСтрахования", в начале 2025 года число краж машин увеличилось почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако другие крупные игроки рынка, такие как "ВСК" и "РЕСО-Гарантия", дают более спокойные оценки: где-то показатели остались прежними, а летом даже зафиксировали спад. Такая разница объясняется тем, что статистика строится исключительно на обращениях по КАСКО — то есть в расчёт попадают только застрахованные автомобили.

Какие машины в зоне риска

Особое внимание преступников привлекают те модели, которые легко "разобрать" на детали и быстро сбыть на рынке. Именно поэтому в списке самых угоняемых марок лидируют Kia, Hyundai, Renault и BMW. Популярность на вторичном рынке делает их выгодной добычей для преступных группировок. В "РЕСО-Гарантия" уточняют, что среди японских брендов чаще всего страдают Toyota и Lexus, а из китайских машин злоумышленники выделяют Geely и Chery.

Топ популярных моделей у угонщиков

  • Hyundai Creta
  • Nissan X-Trail
  • Haval F7
  • Renault Duster
  • Hyundai Tucson
  • Toyota Land Cruiser Prado
  • Kia Ceed
  • BMW X1
  • Range Rover

Эти кроссоверы и седаны стабильно входят в число самых востребованных на "чёрном рынке".

Почему не трогают новые автомобили

Интересно, что свежие китайские автомобили пока редко становятся целью преступников. Эксперты объясняют это просто: рынок запчастей к таким моделям ещё не сформирован, а реализовать машину с перебитыми номерами стало гораздо сложнее. Это снижает привлекательность относительно новых машин для автоугонщиков.

География угонов

Традиционно "лидерами" по числу угонов остаются Москва и Санкт-Петербург. Но в 2025 году к ним добавились регионы, которые раньше редко упоминались в подобных рейтингах: Курская и Астраханская области, а также Удмуртия. В больших городах машины чаще всего исчезают ночью прямо из дворов, где уровень охраны минимален. Вблизи торговых центров злоумышленники, напротив, предпочитают действовать днём — когда поток автомобилей велик и проще затеряться.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Водитель имеет право не подчиняться требованию инспектора о пересадке — инструкция ГАИ вчера в 23:37

Почему водитель не обязан подчиняться инспектору — скрытая правда ГАИ

Водитель не обязан садиться в машину патрульного — эксперт раскрыл нюансы. Как сохранить спокойствие и отстоять права на дороге?

Читать полностью » ГИБДД рекомендует правило двух пальцев для парковки новичков вчера в 22:51

Парковка проще математики: два пальца против сложных уравнений дороги

Как новичку научиться парковаться без дорогостоящих помощников? Узнайте об эффективном правиле "двух пальцев", которое поможет точно оценивать расстояния и уверенно управлять автомобилем.

Читать полностью » Три ошибки водителей повышают износ тормозных дисков — исследование автомобильного института вчера в 22:08

Тормозные диски: почему ваши умные привычки на самом деле глупы

В автосервисе раскрыли три ошибки водителей, ускоряющие износ тормозных дисков. Узнайте, как повседневные привычки влияют на тормозную систему и безопасность на дороге, без лишних затрат.

Читать полностью » J.D. Power опубликовало рейтинг качества автомобилей в Китае — лидируют Land Rover и GAC Honda вчера в 21:54

Какой SUV покупать в Китае: список моделей, которые меньше всего ломаются

Американское агентство J.D. Power назвало самые качественные автомобили в Китае. В список попали как международные бренды, так и местные производители.

Читать полностью » Xiaomi запустила акцию по бесплатной установке подсветки для автомобилей SU7 и YU7 вчера в 20:49

Машина засияет сама: неожиданный подарок от Xiaomi для владельцев SU7 и YU7

Xiaomi добавила в список опций для своих автомобилей необычную новинку. Акция уже стартовала и обещает заинтересовать даже самых требовательных водителей.

Читать полностью » вчера в 19:33

Бесплатная парковка в шаге от дома: кто может получить привилегию

Россиянам рассказали, как сэкономить на платных парковках рядом с домом. Для этого нужно оформить специальное резидентное разрешение, но не все знают условия.

Читать полностью » Продажи электромобилей в России в августе снизились на 17% — данные рынка вчера в 18:26

Минус 17% за год: электромобили повторяют судьбу бензиновых собратьев

Продажи электрокаров в России снижаются уже несколько месяцев подряд. Какие модели оказались в лидерах и почему интерес к ним всё же падает?

Читать полностью » Трамп снизил пошлины на японские автомобили до 15% вместо 27,5% вчера в 16:20

Сначала душил, теперь спасает: Трамп внезапно стал союзником японского автопрома

США пошли на неожиданное смягчение торговых условий для Японии. Решение уже подписано Дональдом Трампом и изменит правила игры на рынке.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

"Ингосстрах": подставные ДТП чаще всего происходят при съезде с кольца
Еда

Классическая шарлотка относится к простым рецептам
Спорт и фитнес

Лучшие пешие маршруты США по регионам назвали туристические гиды
Питомцы

Ветеринары объяснили, почему белые кошки и собаки чаще болеют раком кожи
Наука и технологии

NASA: гигантский айсберг A23a разрушился у берегов Южной Георгии
Дом

Эксперты советуют осенью убирать текстиль и накрывать мебель на балконе
Туризм

Бали глазами йогов: почему остров называют духовным центром
Авто и мото

Основные причины неравномерного износа шин: рекомендации специалистов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet