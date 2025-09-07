Автоугон в России снова растёт: какие машины исчезают быстрее всего
Автоугон в России остаётся проблемой, несмотря на камеры, "умные" замки и другие меры безопасности. В 2025 году страховые компании фиксируют рост количества краж, а аналитики отмечают, что интерес злоумышленников по-прежнему сосредоточен на популярных иномарках.
Рост числа угонов
По данным "АльфаСтрахования", в начале 2025 года число краж машин увеличилось почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако другие крупные игроки рынка, такие как "ВСК" и "РЕСО-Гарантия", дают более спокойные оценки: где-то показатели остались прежними, а летом даже зафиксировали спад. Такая разница объясняется тем, что статистика строится исключительно на обращениях по КАСКО — то есть в расчёт попадают только застрахованные автомобили.
Какие машины в зоне риска
Особое внимание преступников привлекают те модели, которые легко "разобрать" на детали и быстро сбыть на рынке. Именно поэтому в списке самых угоняемых марок лидируют Kia, Hyundai, Renault и BMW. Популярность на вторичном рынке делает их выгодной добычей для преступных группировок. В "РЕСО-Гарантия" уточняют, что среди японских брендов чаще всего страдают Toyota и Lexus, а из китайских машин злоумышленники выделяют Geely и Chery.
Топ популярных моделей у угонщиков
- Hyundai Creta
- Nissan X-Trail
- Haval F7
- Renault Duster
- Hyundai Tucson
- Toyota Land Cruiser Prado
- Kia Ceed
- BMW X1
- Range Rover
Эти кроссоверы и седаны стабильно входят в число самых востребованных на "чёрном рынке".
Почему не трогают новые автомобили
Интересно, что свежие китайские автомобили пока редко становятся целью преступников. Эксперты объясняют это просто: рынок запчастей к таким моделям ещё не сформирован, а реализовать машину с перебитыми номерами стало гораздо сложнее. Это снижает привлекательность относительно новых машин для автоугонщиков.
География угонов
Традиционно "лидерами" по числу угонов остаются Москва и Санкт-Петербург. Но в 2025 году к ним добавились регионы, которые раньше редко упоминались в подобных рейтингах: Курская и Астраханская области, а также Удмуртия. В больших городах машины чаще всего исчезают ночью прямо из дворов, где уровень охраны минимален. Вблизи торговых центров злоумышленники, напротив, предпочитают действовать днём — когда поток автомобилей велик и проще затеряться.
