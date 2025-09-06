Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Преступник вскрывает машину
Преступник вскрывает машину
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:41

Машина, оставленная во дворе, превращается в маяк для угонщиков: как не стать жертвой

Эксперт по защите от угона назвал признак, по которому воры вычисляют оставленный в отпуске автомобиль

Когда человек уезжает в отпуск, его автомобиль нередко оказывается в зоне повышенного риска. Опытные угонщики хорошо знают, как вычислить, что машина уже несколько дней стоит без движения и хозяина нет дома. Именно в такие периоды вероятность кражи возрастает в разы.

Как угонщики выбирают жертву

Профессионалы редко действуют спонтанно. Перед тем как пойти на преступление, они изучают будущую цель и образ жизни её владельца. Машину могут отслеживать во дворе, проверять, часто ли она используется, фиксировать время возвращения хозяина домой.

Андрей Кондрашов, руководитель "Лаборатории авторской защиты от угона", объяснил, что внимание злоумышленников нередко привлекают автомобили, простоявшие несколько дней.

"Летом угонщики наблюдают за тормозными дисками на автомобиле. Если диски начали ржаветь, значит машина стоит без движения более 3-4 дней и, скорее всего, ее владелец уехал в отпуск", — пояснил Кондрашов.

По его словам, иногда преступники проверяют и жильё. Зная адрес хозяина машины, они вечером наблюдают за окнами квартиры: горит ли свет, появляются ли жильцы. Если признаки отсутствия очевидны, риск угона сильно возрастает.

Почему именно отпуск становится сигналом

Сезон отпусков для преступников — удобное время. Многие семьи уезжают на недели, оставляя автомобиль во дворе или на парковке у дома. Машина без движения сразу бросается в глаза: накапливается пыль, ржавеют тормозные диски, вокруг колёс оседает грязь. Всё это становится подсказкой для злоумышленников.

При этом профессионалы действуют осторожно. Они могут несколько раз подойти к машине, проверить, не срабатывает ли сигнализация, присмотреться к замкам и стеклам. Только убедившись, что хозяина рядом точно нет, они принимают решение.

Какие автомобили в зоне риска

Эксперты отмечают: в группе риска чаще оказываются популярные модели среднего ценового сегмента. Их проще продать по запчастям или "перебить" документы. Однако и дорогие автомобили премиум-класса не остаются без внимания, особенно если они оборудованы минимальной защитой.

Кондрашов подчёркивает, что жертвой угона может стать практически любой автомобиль, если злоумышленник уверен в безнаказанности. Поэтому владельцам важно понимать, какие признаки сигнализируют о долгом отсутствии хозяина.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Discover Cars: 19% водителей BMW в Европе не используют сигналы поворота сегодня в 3:46

Европа посчитала, кто чаще всех забывает про поворотники — результат никого не удивил

Опрос в Европе показал, что водители определённых марок чаще забывают о поворотниках. В лидерах снова немцы — и это не совпадение.

Читать полностью » Новые автомобили показывают рост поломок и затрат на обслуживание вчера в 23:24

Экономия на колёсах: как удержать старую машину и избежать ловушек новых моделей

Современные автомобили стали менее надёжными, несмотря на технологический прогресс. Владелец дилерского центра объясняет, почему не стоит торопиться продавать старую машину перед покупкой новой.

Читать полностью » Скрытый рычаг в дверях автомобиля активирует защиту для пассажиров вчера в 22:48

Опасность под рукой: как невидимый рычаг может спасти или погубить в дороге

Скрытые рычаги в задних дверях автомобиля — что это и зачем они нужны? Автомеханик объясняет, как правильно использовать эти переключатели для безопасности детей и почему не стоит злоупотреблять ими в дороге.

Читать полностью » Автоюрист объяснил причину, почему ГАИ просят дышать в сторону при проверке на алкоголь вчера в 22:05

Почему инспектор ГАИ не спешит с алкотестером — неожиданный ход на дороге

Почему инспекторы ГАИ просят водителей "подышать в их сторону" и что на самом деле они пытаются выяснить? Автоюрист рассказал, как не попасть в ловушку и защитить свои права.

Читать полностью » Toyota выпустила самый доступный гибрид бренда — Corolla GLi Hybrid 2026 за 189 тыс. реалов вчера в 21:23

Самый дешёвый гибрид Toyota в истории: как Corolla сместила Altis

Toyota представила новую Corolla GLi Hybrid 2026, которая сочетает экономичность, богатое оснащение и уникальную гарантию, сохраняя при этом доступную цену.

Читать полностью » Доходы таксистов в Москве в августе 2025 года достигли рекорда 161 тысячи рублей — данные аналитиков вчера в 20:18

Доходы таксистов растут быстрее тарифов: новая статистика удивила даже рынок

Доходы московских таксистов бьют рекорды, но вместе с этим растут и штрафы для нелегалов. Что изменится на рынке и чего ждать пассажирам?

Читать полностью » Германия выступила против полного запрета ДВС в ЕС с 2035 года — VDA и IG Metall вчера в 19:11

Запрет ДВС в Европе может сорваться: автосаммит в Берлине готовит сюрприз

Германия готовится к решающим переговорам с Евросоюзом о судьбе автомобилей с ДВС. Будет ли найден компромисс, или курс на полный отказ останется неизменным?

Читать полностью » Китайское министерство промышленности ограничит использование скрытых дверных ручек в машинах вчера в 18:53

Машины с "невидимыми" ручками оказались ловушкой: в Китае готовят неожиданный запрет

Китайские власти пересматривают автомобильные стандарты: под угрозой привычные дизайнерские решения, а вместе с ними и целый пласт современных технологий.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренер Джони Джонсон объяснила, почему не получается сесть на шпагат
Авто и мото

Врач Сергей Визгалов назвал последствия ожирения для водителей
Еда

Эксперт отмечает, что творожный крем на капкейках обеспечивает мягкую текстуру и устойчивость
Красота и здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности ботулизма при консервировании грибов
Садоводство

Даже небольшое количество воды в трубах системы полива зимой приводит к разрыву
Питомцы

Учёные: собаки используют жесты и позы для снижения стресса и общения
Авто и мото

Профсоюз полиции Германии призвал запретить номера AC-AB в Ахене
Наука и технологии

The Hacker News: дропперы в Android распространяют банковские трояны и программы для кражи SMS
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet