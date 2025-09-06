Машина, оставленная во дворе, превращается в маяк для угонщиков: как не стать жертвой

Когда человек уезжает в отпуск, его автомобиль нередко оказывается в зоне повышенного риска. Опытные угонщики хорошо знают, как вычислить, что машина уже несколько дней стоит без движения и хозяина нет дома. Именно в такие периоды вероятность кражи возрастает в разы.

Как угонщики выбирают жертву

Профессионалы редко действуют спонтанно. Перед тем как пойти на преступление, они изучают будущую цель и образ жизни её владельца. Машину могут отслеживать во дворе, проверять, часто ли она используется, фиксировать время возвращения хозяина домой.

Андрей Кондрашов, руководитель "Лаборатории авторской защиты от угона", объяснил, что внимание злоумышленников нередко привлекают автомобили, простоявшие несколько дней.

"Летом угонщики наблюдают за тормозными дисками на автомобиле. Если диски начали ржаветь, значит машина стоит без движения более 3-4 дней и, скорее всего, ее владелец уехал в отпуск", — пояснил Кондрашов.

По его словам, иногда преступники проверяют и жильё. Зная адрес хозяина машины, они вечером наблюдают за окнами квартиры: горит ли свет, появляются ли жильцы. Если признаки отсутствия очевидны, риск угона сильно возрастает.

Почему именно отпуск становится сигналом

Сезон отпусков для преступников — удобное время. Многие семьи уезжают на недели, оставляя автомобиль во дворе или на парковке у дома. Машина без движения сразу бросается в глаза: накапливается пыль, ржавеют тормозные диски, вокруг колёс оседает грязь. Всё это становится подсказкой для злоумышленников.

При этом профессионалы действуют осторожно. Они могут несколько раз подойти к машине, проверить, не срабатывает ли сигнализация, присмотреться к замкам и стеклам. Только убедившись, что хозяина рядом точно нет, они принимают решение.

Какие автомобили в зоне риска

Эксперты отмечают: в группе риска чаще оказываются популярные модели среднего ценового сегмента. Их проще продать по запчастям или "перебить" документы. Однако и дорогие автомобили премиум-класса не остаются без внимания, особенно если они оборудованы минимальной защитой.

Кондрашов подчёркивает, что жертвой угона может стать практически любой автомобиль, если злоумышленник уверен в безнаказанности. Поэтому владельцам важно понимать, какие признаки сигнализируют о долгом отсутствии хозяина.