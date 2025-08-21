Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Преступник вскрывает машину
Преступник вскрывает машину
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:54

Автомобили под охраной тысяч глаз: как Москва победила в войне с угонщиками

Дептранс: в Москве за 15 лет число угонов автомобилей сократилось почти в 15 раз

В Москве за последние полтора десятилетия почти исчезла одна из главных угроз для автомобилистов — угоны машин. Количество подобных преступлений снизилось почти в 15 раз, и это не случайность.

Город под присмотром технологий

Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов подчеркнул, что такой результат стал возможен благодаря системной работе и внедрению современных технологий.

"Акцент в Москве уже делаем не только на инфраструктуре, но и на развитии самых современных технологий с использованием искусственного интеллекта, системы распознавания лица. Цель одна, ещё раз повторю, сделать наш город безопаснее, удобнее и комфортнее. Если сравнивать 2010 и 2025 года у нас почти в 15 раз в Москве сократилось количество угонов автомобилей", — отметил глава столичного Дептранса.

Сегодня безопасность на улицах обеспечивают десятки тысяч камер видеонаблюдения, объединённых в единую сеть. Система не только фиксирует происходящее, но и анализирует данные: помогает в розыске угнанных машин, выявлении нарушителей и расследовании других преступлений.

Как работает цифровой щит столицы

Видеонаблюдение в Москве постепенно стало одной из крупнейших систем в Европе. Камеры установлены не только на улицах, но и в жилых дворах, в подъездах, в транспорте. Они оснащены функцией распознавания лиц и номеров автомобилей.

По словам Ликсутова, городские аналитические сервисы позволяют оперативно сопоставлять данные и отслеживать подозрительные действия. Такой подход превратил Москву в пример того, как искусственный интеллект и технологии "умного города" способны реально снизить уровень преступности.

Интересы угонщиков: неожиданный фактор

Тем временем аналитики изучили, какие машины чаще всего привлекают внимание угонщиков в России. Как выяснилось, злоумышленники ориентируются не только на популярные модели, но и на цвет автомобиля.

По данным сервиса "Автокод Профи", за неделю с 14 по 20 июля преступники чаще выбирали транспорт в самых распространённых оттенках. Это объясняется просто: такие машины легче разобрать и сбыть по запчастям. Чем популярнее цвет кузова, тем быстрее детали находят покупателя.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лада сохранила лидерство на рынке подержанных авто в России в июле 2025 года сегодня в 12:17

ВАЗ-2107 и Ford Focus снова в тренде: что ищут россияне на вторичке

В июле 2025 года рынок подержанных авто в России вырос до 567 тыс. машин. Лидирует Лада, а среди моделей снова в топе ВАЗ и Solaris.

Читать полностью » Volkswagen ввёл подписку на прибавку мощности для ID.3 в Великобритании сегодня в 11:45

Подписка на мощность: владельцам Volkswagen придётся платить даже за свои "лошади"

VW предлагает владельцам ID.3 в Великобритании подписку на дополнительные 27 л.с. за $22 в месяц. Даже страховка считает мощность, которую вы не получаете без доплаты.

Читать полностью » В Калужской области стартовало производство автомобилей Tenet для российского рынка сегодня в 11:37

В Калуге запустили новый автобренд: Tenet готовит линейку на базе Chery

Холдинг АГР собрал более 2,5 тыс. автомобилей Tenet, хотя официальные продажи ещё не стартовали. С чего начнёт новый бренд?

Читать полностью » На аукционе Silverstone Festival 2025 продадут Range Rover Елизаветы II с мотором Jaguar V8 сегодня в 10:41

Уникальный Range Rover королевы Елизаветы II с наддувным V8 выходит на аукцион

На аукцион выставлен редчайший Range Rover 2006 года, лично использовавшийся королевой Елизаветой II. Уникальный суперзаряженный V8 делает его единственным в своём роде.

Читать полностью » В Китае проходят испытания нового кроссовера Nissan с безрамочными дверями сегодня в 10:17

Безрамочные двери и вираж фар: первые детали загадочной новинки Nissan

Nissan готовит новый кроссовер на платформе Dongfeng: прототипы уже на дорогах Китая, но детали о моторе и версии пока держат в секрете.

Читать полностью » Проверка мифа: способ открыть авто мячом не работает на современных машинах сегодня в 9:46

Когда ключи остаются в салоне — этот трюк с мячом обещает чудо, но финал шокирует

Может ли теннисный мяч открыть дверь автомобиля? Эксперты проверили популярный трюк из интернета — и результат оказался совсем не таким, как ожидали.

Читать полностью » Эксперты ВСК: ДТП с грузовиками чаще всего происходят в четверг сегодня в 9:10

Смертельный график: в какие дни большегрузы чаще всего таранят другие машины

Эксперты выяснили, в какие дни недели грузовики чаще всего становятся участниками аварий и какие марки лидируют в антирейтинге.

Читать полностью » Lexus представит спорткар LFR на базе концепта Sport Concept — СМИ сегодня в 8:27

Toyota и Lexus создали платформу для Supra и LFR — автолюбители ждут сенсацию

Lexus готовит преемника легендарного LFA. Новый спорткар LFR станет частью стратегии Toyota по созданию поколения культовых спортивных автомобилей.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи обнаружили руины царского дворца трибаллов в Болгарии
Туризм

Доцент Средиземноморского университета назвал причины экологического кризиса в Аланье
Красота и здоровье

Психолог назвала короткие видео причиной снижения качества жизни
Питомцы

Осы летят к людям из-за запаха еды, сладостей и парфюмерии
Спорт и фитнес

Тренер Orangetheory Меган Хамфри объяснила пользу упражнений на подвижность суставов
Наука и технологии

Учёные обнаружили генетические следы солдат Наполеона в Вильнюсе
Дом

Хозяйственные мелочи, которые заменяют дорогие гаджеты: список экспертов
Садоводство

Фонари на солнечных панелях изменят жизнь Камчатки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru