Автомобили под охраной тысяч глаз: как Москва победила в войне с угонщиками

В Москве за последние полтора десятилетия почти исчезла одна из главных угроз для автомобилистов — угоны машин. Количество подобных преступлений снизилось почти в 15 раз, и это не случайность.

Город под присмотром технологий

Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов подчеркнул, что такой результат стал возможен благодаря системной работе и внедрению современных технологий.

"Акцент в Москве уже делаем не только на инфраструктуре, но и на развитии самых современных технологий с использованием искусственного интеллекта, системы распознавания лица. Цель одна, ещё раз повторю, сделать наш город безопаснее, удобнее и комфортнее. Если сравнивать 2010 и 2025 года у нас почти в 15 раз в Москве сократилось количество угонов автомобилей", — отметил глава столичного Дептранса.

Сегодня безопасность на улицах обеспечивают десятки тысяч камер видеонаблюдения, объединённых в единую сеть. Система не только фиксирует происходящее, но и анализирует данные: помогает в розыске угнанных машин, выявлении нарушителей и расследовании других преступлений.

Как работает цифровой щит столицы

Видеонаблюдение в Москве постепенно стало одной из крупнейших систем в Европе. Камеры установлены не только на улицах, но и в жилых дворах, в подъездах, в транспорте. Они оснащены функцией распознавания лиц и номеров автомобилей.

По словам Ликсутова, городские аналитические сервисы позволяют оперативно сопоставлять данные и отслеживать подозрительные действия. Такой подход превратил Москву в пример того, как искусственный интеллект и технологии "умного города" способны реально снизить уровень преступности.

Интересы угонщиков: неожиданный фактор

Тем временем аналитики изучили, какие машины чаще всего привлекают внимание угонщиков в России. Как выяснилось, злоумышленники ориентируются не только на популярные модели, но и на цвет автомобиля.

По данным сервиса "Автокод Профи", за неделю с 14 по 20 июля преступники чаще выбирали транспорт в самых распространённых оттенках. Это объясняется просто: такие машины легче разобрать и сбыть по запчастям. Чем популярнее цвет кузова, тем быстрее детали находят покупателя.