Угощик пытается взломать автомобиль
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:13

Абсолютной защиты от угона не существует: что реально работает

Современные автомобили всё чаще оснащаются системами видеоконтроля, однако полностью обезопасить машину от угона пока невозможно. Об этом рассказал в интервью Pravda.Ru независимый автоэксперт Сергей Петров.

Видеонаблюдение и сигнализация

По словам специалиста, на премиальных авто заводы уже устанавливают встроенные системы, которые непрерывно фиксируют пространство вокруг машины. Однако купить и встроить такую систему отдельно практически невозможно.

Среди наиболее эффективных средств эксперт выделил:

  • сигнализацию с метками или брелоками, без которых невозможно запустить двигатель;

  • скрытые кнопки, размыкающие электропроводку или активирующие запуск.

Дополнительные меры защиты

Кроме электронных средств, есть и механические способы:

  • блокираторы руля,

  • фиксаторы коробки передач.

Главное правило

Эксперт подчёркивает:

"Сегодня не существует абсолютного средства от угона. Каждый элемент защиты лишь повышает сложность угона и увеличивает время, необходимое преступнику. Чем грамотнее владелец комбинирует разные системы, тем выше шанс сохранить автомобиль".

Итог

Максимальная безопасность достигается только при комбинации разных методов защиты - от сигнализации и скрытых кнопок до механических блокираторов.

