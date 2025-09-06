Абсолютной защиты от угона не существует: что реально работает
Современные автомобили всё чаще оснащаются системами видеоконтроля, однако полностью обезопасить машину от угона пока невозможно. Об этом рассказал в интервью Pravda.Ru независимый автоэксперт Сергей Петров.
Видеонаблюдение и сигнализация
По словам специалиста, на премиальных авто заводы уже устанавливают встроенные системы, которые непрерывно фиксируют пространство вокруг машины. Однако купить и встроить такую систему отдельно практически невозможно.
Среди наиболее эффективных средств эксперт выделил:
-
сигнализацию с метками или брелоками, без которых невозможно запустить двигатель;
-
скрытые кнопки, размыкающие электропроводку или активирующие запуск.
Дополнительные меры защиты
Кроме электронных средств, есть и механические способы:
-
блокираторы руля,
-
фиксаторы коробки передач.
Главное правило
Эксперт подчёркивает:
"Сегодня не существует абсолютного средства от угона. Каждый элемент защиты лишь повышает сложность угона и увеличивает время, необходимое преступнику. Чем грамотнее владелец комбинирует разные системы, тем выше шанс сохранить автомобиль".
Итог
Максимальная безопасность достигается только при комбинации разных методов защиты - от сигнализации и скрытых кнопок до механических блокираторов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru