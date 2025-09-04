Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Видеорегистратор в автомобиле
Видеорегистратор в автомобиле
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:10

Машина под угрозой даже на охраняемой парковке: как не остаться без авто

Эксперт Сергей Петров: ни одно устройство не обеспечивает полной защиты автомобиля от угона

Автомобилисты нередко задумываются о том, как защитить свою машину от угона. Уровень преступности в этой сфере остаётся высоким, а злоумышленники всё активнее используют современные технологии. При этом, как уверяют специалисты, ни одно устройство не гарантирует стопроцентную защиту. Однако комбинация разных решений способна существенно снизить риск.

Ограниченные возможности видеонаблюдения

Многие владельцы ставят на первое место видеорегистраторы или внешние камеры. Эти устройства действительно могут зафиксировать действия злоумышленников, но, как отмечают эксперты, их эффективность ограничена. Запись пригодится скорее уже после происшествия — в качестве доказательства или для поиска автомобиля, чем как средство оперативного предотвращения угона. Более действенными считаются встроенные заводские системы, которые встречаются на дорогих моделях. Они способны непрерывно отслеживать обстановку вокруг авто, но докупить такие технологии отдельно практически невозможно.

Сигнализация как основной барьер

Одним из самых популярных способов защиты остаётся сигнализация. Особенно эффективно работают современные комплексы, которые используют метки или специальные брелоки. Без них запустить двигатель просто не получится. Это значительно усложняет задачу злоумышленникам, ведь даже при физическом проникновении в салон машина остаётся неподвижной. Эксперты советуют не экономить на таких системах и выбирать проверенные бренды.

"Сегодня не существует абсолютного средства от угона. Каждый элемент защиты лишь повышает сложность угона и увеличивает время, необходимое преступнику", — сказал независимый автоэксперт Сергей Петров в интервью Pravda.Ru.

Скрытые кнопки и "секретки"

Дополнительной преградой могут стать скрытые выключатели, размыкающие электропроводку или блокирующие запуск. Такие устройства незаметны для постороннего взгляда и зачастую ставят в нестандартные места. Преимущество в том, что без знания точного положения кнопки завести двигатель невозможно. Даже если сигнализация будет обойдена, автомобиль не поедет.

Механическая защита

Несмотря на развитие электроники, механические блокираторы руля, коробки передач или педалей по-прежнему остаются востребованными. Они не столько предотвращают угон, сколько делают его неудобным и длительным. Время играет ключевую роль: чем дольше преступник возится с машиной, тем выше шанс, что он откажется от задуманного.

Комбинированный подход

Опытные автомобилисты знают: наиболее надёжная стратегия — сочетать разные уровни защиты. Электронные системы можно дополнить механическими средствами и нестандартными решениями. Такой подход создаёт для угонщика целую цепочку препятствий. И даже если одну преграду он сможет обойти, другая отнимет слишком много времени.

Тенденции и советы владельцам

На рынке появляются новые решения: GPS-трекеры, мобильные приложения с функцией удалённого контроля, умные замки. Однако злоумышленники также совершенствуются, поэтому важно не полагаться на одно средство. Специалисты рекомендуют:

• не оставлять документы и ключи в автомобиле;
• устанавливать несколько систем одновременно;
• по возможности парковаться в охраняемых местах;
• регулярно обновлять программное обеспечение сигнализации.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автоспециалисты назвали надёжные подержанные автомобили до 800 тысяч рублей сегодня в 3:55

Машина мечты за 800 тысяч: какие варианты скрывает рынок

5 автомобилей с неприхотливыми моторами, которые можно купить в России дешевле 800 тысяч рублей. Список моделей удивит даже опытных автолюбителей.

Читать полностью » Во Франции движение по левой полосе без обгона признано нарушением ПДД сегодня в 3:46

Туристы во Франции удивились: за обычную привычку на дороге выписывают штраф

Во Франции за привычку двигаться по левой полосе без обгона можно не только получить штраф, но и спровоцировать аварийные ситуации на дороге.

Читать полностью » Автоинструктор назвал главные ошибки начинающих водителей сегодня в 2:53

Дорога не прощает самоуверенности: как неопытные водители сами загоняют себя в беду

Опытный автоинструктор рассказал, какие промахи совершают начинающие водители и чем они опасны. Ошибки касаются не только управления, но и выбора машины.

Читать полностью » Volvo прекратит выпуск универсала V90 и оставит в продаже только V60 сегодня в 2:16

Универсал Volvo V90 уходит в историю: решение уже принято

Volvo отказывается от половины линейки универсалов: V90 уходит с конвейера, V60 продолжит выпуск, а будущее марки связывают с электрификацией и XC60.

Читать полностью » Автомеханики напомнили, как правильно проверять уровень масла в двигателе сегодня в 1:59

Незаметная ошибка с маслом убивает мотор быстрее перегрева: как этого не допустить

Простая привычка может спасти двигатель от поломки и продлить срок его службы. Но для этого важно учитывать несколько нюансов, о которых знают не все.

Читать полностью » Volkswagen выпустит последний бензиновый Golf с пятицилиндровым мотором в 2027 году сегодня в 1:29

Пятицилиндровый Golf возвращает азарт: характеристики раскрыты — и они впечатляют

Volkswagen готовит последний бензиновый Golf с пятицилиндровым мотором от Audi RS3 — быстрый, мощный и соответствующий Евро-7.

Читать полностью » Porsche остановила приём заказов на Cayman и Boxster сегодня в 0:54

Октябрь может стать роковым месяцем для Porsche — легенды уходят с конвейера

Porsche сворачивает выпуск легендарных спорткаров. Поклонники Cayman и Boxster могут рассчитывать только на складские остатки — новых машин больше не будет.

Читать полностью » Автопроизводители: частые остановки с системой сегодня в 0:26

Включил "старт-стоп" в пробке — и пожалел: вот к чему это приводит

Система "старт-стоп" снижает расход топлива и выбросы, но стоит ли доверять ей всегда? Разбираем плюсы, минусы и ситуации, когда её лучше отключить.

Читать полностью »

Новости
Дом

Варианты организации полива комнатных растений во время отпуска
Красота и здоровье

Три фактора, сокращающие жизнь россиян: врач Инна Решетова о возрасте для начала профилактики
Авто и мото

Полиция Колорадо вернула Lamborghini, найденный благодаря анализу фото в соцсетях
Авто и мото

В России стартовала сервисная кампания Honda по замене подушек Takata
Красота и здоровье

Врач рассказал, чем груша полезнее яблок и бананов по содержанию пищевых волокон
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Алисса Хардгроув назвала роль статической растяжки после тренировок
Садоводство

Ошибки садоводов в сентябре приводят к гибели молодых груш
Спорт и фитнес

Сколько калорий сжигает бег: данные тренера Эми Дворецки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet