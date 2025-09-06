ТОП-3 места, где риск угона максимален: стоит быть особенно осторожным

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Преступник вскрывает машину
Преступник вскрывает машину
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:59

Эксперт Кондрашов рассказал о местах, где чаще всего угоняют автомобили

Руководитель "Лаборатории авторской защиты от угона" Андрей Кондрашов рассказал "Газете.Ru" о самых уязвимых местах, где чаще всего происходят кражи машин.

Основные точки риска

  • Загородные дома
    Владельцы часто надеются на защиту автоматических ворот, но именно они становятся слабым звеном.

    "Все шлагбаумы и ворота, которые открываются с пульта, подвержены электронному взлому. Сигнал с пульта перехватывают и могут открыть общие ворота СНТ или ворота на участке", — отметил эксперт.

  • Дворы многоквартирных домов
    Ночью, с 3 до 5 утра, угонщики пользуются минимальной бдительностью жильцов.

  • Парковки торговых центров
    Здесь преступники могут выбрать понравившуюся машину и использовать технику "глушилки": создаётся помеха, мешающая владельцу закрыть авто. Человек уходит по делам, а автомобиль остаётся открытым.

Итог

Автовладельцам стоит помнить: никакие ворота или стандартные меры защиты не дают полной гарантии. Угонщики активно используют электронные методы взлома и подбирают время, когда риск быть замеченными минимален.

