ТОП-3 места, где риск угона максимален: стоит быть особенно осторожным
Руководитель "Лаборатории авторской защиты от угона" Андрей Кондрашов рассказал "Газете.Ru" о самых уязвимых местах, где чаще всего происходят кражи машин.
Основные точки риска
-
Загородные дома
Владельцы часто надеются на защиту автоматических ворот, но именно они становятся слабым звеном.
"Все шлагбаумы и ворота, которые открываются с пульта, подвержены электронному взлому. Сигнал с пульта перехватывают и могут открыть общие ворота СНТ или ворота на участке", — отметил эксперт.
-
Дворы многоквартирных домов
Ночью, с 3 до 5 утра, угонщики пользуются минимальной бдительностью жильцов.
-
Парковки торговых центров
Здесь преступники могут выбрать понравившуюся машину и использовать технику "глушилки": создаётся помеха, мешающая владельцу закрыть авто. Человек уходит по делам, а автомобиль остаётся открытым.
Итог
Автовладельцам стоит помнить: никакие ворота или стандартные меры защиты не дают полной гарантии. Угонщики активно используют электронные методы взлома и подбирают время, когда риск быть замеченными минимален.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru