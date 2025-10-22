Реформа Минпромторга грозит параллельному импорту — кого сметёт первым

В ближайшие месяцы российский рынок автомобилей может столкнуться с серьёзными переменами. Министерство промышленности и торговли предложило реформу расчёта утилизационного сбора, которая изменит привычные правила игры для продавцов и покупателей. Эксперты предупреждают: если новые ставки вступят в силу, то часть популярных "параллельных" моделей исчезнет из автосалонов, особенно те, что оснащены мощными двигателями.

Что изменится в расчётах

Сегодня размер утилизационного сбора зависит от объёма двигателя. Минпромторг предлагает учитывать не только этот показатель, но и мощность силового агрегата. Для автомобилей мощностью до 160 л. с. ставка останется льготной, но всё, что выше, обойдётся покупателям значительно дороже. Иными словами, чем мощнее мотор, тем выше будет сумма к уплате.

Изначально планировалось ввести новую систему уже 1 ноября, однако позже её запуск перенесли минимум на месяц. Это дало импортёрам время подготовиться и пересмотреть ассортимент.

Почему это важно

Параллельный импорт стал ключевым каналом поставок машин из-за рубежа после ухода многих иностранных брендов. Сейчас большая часть таких автомобилей — это модели с двигателями мощнее 160 л. с. Если утилизационный сбор для них резко вырастет, то их цена может сделать покупку невыгодной. В результате россияне столкнутся с дефицитом мощных иномарок и ростом интереса к компактным автомобилям.

Какие машины сохранят льготы

Журналисты Autonews. ru выяснили, какие автомобили зарубежного производства можно ввозить в Россию без увеличенных сборов. Среди них — несколько моделей из США, Европы и Китая, которые соответствуют новым параметрам.

Сравнение: доступные модели до 160 л. с.

Регион Модель Мощность Трансмиссия Привод Цена (руб.) США Chevrolet Trax 139 л. с. 6АКПП Передний около 1,7 млн США Chevrolet Trailblazer 139-157 л. с. Вариатор / 9АКПП Передний / полный около 1,9 млн США Buick Encore GX 139-157 л. с. Вариатор / 9АКПП Передний / полный около 2,1 млн США Buick Envista 136 л. с. 6АКПП Передний около 2,0 млн Европа Ford Puma 125-155 л. с. МКПП / 7РКПП Передний около 2,7 млн Европа Ford Kuga 150 л. с. МКПП Передний около 3,7 млн Европа Jeep Renegade 130 л. с. (гибрид) 7АКПП Передний около 3,0 млн Европа Jeep Avenger 100 л. с. МКПП Передний около 2,5 млн Китай Chevrolet Tracker 125 л. с. 6АКПП Передний около 1,2 млн

Эти автомобили отвечают требованиям по мощности и при этом сохраняют оптимальное соотношение цены и оснащения.

Как изменится спрос

Если сбор действительно пересчитают по мощности, то производители и дилеры будут ориентироваться на моторы меньшей отдачи. В выигрыше окажутся кроссоверы, городские седаны и гибриды с небольшими двигателями, которые укладываются в 160 л. с.

Кроме того, вероятно, вырастет интерес к китайским моделям. Они часто предлагаются с экономичными моторами и уже адаптированы под российские условия. К примеру, Chevrolet Tracker, выпускаемый в Китае, стоит почти вдвое дешевле своих европейских аналогов, но при этом сохраняет уровень комфорта, сравнимый с ними.

Советы при выборе машины под новые правила

Проверяйте мощность двигателя перед покупкой — значение в 160 л. с. станет ключевым порогом для расчёта сбора. Сравнивайте цены не только по прайсу, но и по итоговой сумме с учётом налогов и утилизационного сбора. Обратите внимание на модели из Китая и США — у них чаще встречаются экономичные версии. Рассмотрите гибридные модификации — они не только вписываются в лимит, но и экономят топливо. Уточняйте у дилеров дату оформления контракта: если сделка будет завершена до вступления реформы в силу, сбор посчитают по старым правилам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка автомобиля мощностью свыше 160 л. с. до уточнения новых ставок.

Последствие: резкий рост цены из-за увеличенного сбора.

Альтернатива: выбрать модель с чуть меньшей мощностью — например, 155 л. с., разница в динамике будет минимальной, но экономия значительная.

Ошибка: игнорировать китайские бренды.

Последствие: упустить выгодные предложения.

Альтернатива: рассмотреть марки вроде Chery, Haval или Exeed — их автомобили часто попадают под льготные условия.

Ошибка: ориентироваться только на цену без учёта налоговых изменений.

Последствие: скрытые расходы после вступления реформы.

Альтернатива: просчитать итоговую стоимость заранее, включая утилизационный сбор.

А что если реформу отменят

Эксперты считают, что вероятность полной отмены мала. Даже если сроки снова перенесут, логика реформы уже понятна: государство стремится стимулировать продажу экономичных и экологичных автомобилей. Поэтому в долгосрочной перспективе ориентироваться стоит именно на маломощные двигатели и гибридные установки.

Плюсы и минусы реформы

Плюсы Минусы Снижение доли "грязных" и прожорливых машин Удорожание мощных автомобилей Рост спроса на доступные и экономичные модели Возможное сокращение ассортимента на рынке Стимул для развития гибридных и электрических технологий Потенциальное падение импорта некоторых моделей

FAQ

Как выбрать машину, чтобы не переплачивать?

Проверяйте мощность двигателя — 160 л. с. и меньше остаются в льготной категории.

Что выгоднее: бензин или гибрид?

Гибриды экономят топливо и укладываются в новые нормы, но стоят немного дороже. Для городской эксплуатации они предпочтительнее.

Можно ли купить мощный автомобиль до вступления закона?

Да, если оформить сделку до фактической даты начала реформы, сбор рассчитают по старым условиям.

Мифы и правда

• Миф: теперь все иномарки подорожают.

Правда: изменения коснутся только машин мощнее 160 л. с.

• Миф: китайские автомобили не подходят для России.

Правда: большинство моделей уже адаптированы к климату и качеству топлива.

• Миф: мощность легко изменить для обхода налога.

Правда: любые манипуляции фиксируются при сертификации и в ПТС.

Исторический контекст

Система утилизационного сбора действует в России с 2012 года. Изначально она была призвана компенсировать расходы на переработку старых автомобилей. Позже сбор стал инструментом регулирования рынка — в том числе для поддержки отечественного автопрома. Предстоящая реформа станет первым случаем, когда параметр мощности будет играть столь важную роль в формировании стоимости.

Интересные факты