Скидку обещали, а пришёл счёт: как пенсионеров заставляют платить полный налог

Большинство пенсионеров уверены, что налог на автомобиль им платить не придётся. Но на практике всё зависит от региона: где-то действительно освобождают от платежа, где-то предоставляют скидку, а в отдельных случаях взимают полную сумму. Разобраться в тонкостях стоит заранее, чтобы не столкнуться с неожиданными расходами.

Как рассчитывается налог для пенсионеров в 2025 году

В основе правил лежит Налоговый кодекс РФ, однако ключевые решения о ставках и льготах принимают региональные власти. Это и создаёт разницу в условиях: в одних субъектах пенсионеры полностью освобождены от транспортного налога, в других платят половину, а где-то никаких послаблений вовсе не предусмотрено.

Кто может претендовать на льготы

Чаще всего льготы предоставляют пенсионерам по старости. Кроме того, право на снижение или отмену налога имеют инвалиды, ветераны ВОВ и труда, участники боевых действий, а также "труженики тыла". Но льготы распространяются не на все транспортные средства. К примеру, дорогие автомобили или машины с высокой мощностью двигателя в большинстве регионов остаются вне программы.

Какие автомобили подпадают под льготы

Чаще всего послабления касаются:

• легковых авто до 100-150 л. с. (конкретный порог определяют местные власти);

• мотоциклов и мотороллеров, независимо от мощности;

• лёгких грузовиков до 3,5 тонн;

• специально оборудованных машин для инвалидов.

Премиальные авто стоимостью выше 3 млн рублей облагаются по повышенным ставкам. Льготы на них почти не действуют, за редкими исключениями.

Примеры из регионов

• В Москве пенсионеров освобождают от налога на автомобили до 70 л. с. (только одно ТС на выбор).

• В Санкт-Петербурге льгота действует до 150 л. с., причём можно самому выбрать, к какой машине её применить.

• В Подмосковье пенсионеры платят лишь половину суммы, если мощность не выше 150 л. с.

• В Татарстане пожилые полностью освобождены от налога, независимо от мощности.

В ряде регионов льготы не предусмотрены вовсе, поэтому важно проверять актуальные данные для своего места жительства. Сделать это можно через сайт ФНС в разделе "Справочная информация о ставках и льготах" или в личном кабинете налогоплательщика.

Как оформить льготу

Освобождение не предоставляется автоматически — нужно подать заявление.

Подтвердить право на льготу (пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, документы ветерана и т. д.). Собрать пакет бумаг: паспорт, СТС, заявление и копии подтверждающих документов. Подать заявление через личный кабинет на сайте ФНС, в МФЦ, по почте или в инспекции лично. Дождаться решения — обычно это занимает до 30 дней.

Если льгота одобрена, перерасчёт возможен максимум за три года.

Как действовать при отсутствии льгот

Вариантов несколько: оформить машину на родственника, зарегистрировать её в регионе с послаблениями или заменить на менее мощный автомобиль. Также можно отслеживать изменения в законах — иногда субъекты РФ вводят новые программы поддержки пенсионеров.

Важные нюансы

• Транспортный налог никак не связан с налогом на имущество: автомобили к нему не относятся.

• При продаже машины, если ею владели более трёх лет, платить НДФЛ не придётся.

• Если срок владения меньше, можно воспользоваться имущественным вычетом или уменьшить налог на сумму расходов.

Что будет при неуплате

Просрочка приводит к начислению пеней, а при длительном уклонении возможны меры принудительного взыскания через приставов. В редких случаях — даже административное или уголовное дело. Поэтому лучше заранее уточнять свои обязанности и оформлять льготы.

В итоге обязанность пенсионера платить транспортный налог напрямую зависит от региона. Где-то действует полное освобождение, где-то предоставляют скидку, а иногда платить приходится в полном объёме. Своевременная проверка и подача документов помогут избежать лишних затрат.