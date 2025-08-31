Один простой флакон — и липкие следы с машины тают прямо на глазах

Тёмные липкие следы на кузове — это не просто грязь. Битум способен повредить лакокрасочное покрытие, если вовремя не заняться его удалением.

Что представляет собой битум и почему он прилипает к машине

Битум — вязкое нефтяное вещество, применяемое при ремонте и укладке асфальта. Под воздействием жары или трения колёс он становится мягким и легко пристаёт к кузову. Чаще всего такие пятна можно заметить на арках колёс, порогах, нижней части дверей и бампере.

Важно помнить: чем дольше битум остаётся на машине, тем сложнее от него избавиться.

Подготовка автомобиля к очистке

Перед тем как убирать пятна, стоит выполнить несколько шагов:

тщательно вымыть кузов, удалив грязь и пыль,

дождаться, пока поверхность остынет,

работать в тени, а не под прямыми лучами солнца,

протестировать выбранное средство на незаметном участке,

использовать перчатки и по возможности респиратор — автохимия токсична.

Чем категорически нельзя пользоваться

Некоторые методы очистки способны повредить покрытие сильнее, чем сами пятна:

абразивные губки и жёсткие щётки оставляют царапины,

металлические скребки наносят глубокие повреждения,

агрессивные растворители вроде ацетона или бензина разъедают краску,

сильная струя на мойке может втереть битум ещё глубже.

Эффективные способы удаления

1. Специальные очистители

Автохимия от Abro, Liqui Moly, Sonax, Texon и других марок помогает быстро растворить пятна.

Алгоритм простой: средство встряхнуть, нанести на пятно, подождать пару минут, затем протереть микрофиброй и смыть водой. Повторять до полного исчезновения загрязнения.

2. WD-40

Универсальный продукт справляется и с битумом. Его нужно распылить, оставить на 3-5 минут, протереть тканью и обязательно промыть участок шампунем, чтобы убрать остатки смазки.

3. Керосин

Народный способ: нанести на салфетку или прямо на кузов, аккуратно потереть и смыть. Метод работает, но требует аккуратности, чтобы не повредить краску.

Как защитить кузов в будущем

Избавиться от риска появления пятен полностью невозможно, но снизить вероятность реально. Для этого стоит:

обработать кузов воском или нанести керамическое покрытие,

установить пластиковые подкрылки (локеры),

наклеить антигравийную плёнку на арки и пороги.

Такая защита сделает очистку проще и убережёт автомобиль от повреждений.