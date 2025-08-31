Один простой флакон — и липкие следы с машины тают прямо на глазах
Тёмные липкие следы на кузове — это не просто грязь. Битум способен повредить лакокрасочное покрытие, если вовремя не заняться его удалением.
Что представляет собой битум и почему он прилипает к машине
Битум — вязкое нефтяное вещество, применяемое при ремонте и укладке асфальта. Под воздействием жары или трения колёс он становится мягким и легко пристаёт к кузову. Чаще всего такие пятна можно заметить на арках колёс, порогах, нижней части дверей и бампере.
Важно помнить: чем дольше битум остаётся на машине, тем сложнее от него избавиться.
Подготовка автомобиля к очистке
Перед тем как убирать пятна, стоит выполнить несколько шагов:
- тщательно вымыть кузов, удалив грязь и пыль,
- дождаться, пока поверхность остынет,
- работать в тени, а не под прямыми лучами солнца,
- протестировать выбранное средство на незаметном участке,
- использовать перчатки и по возможности респиратор — автохимия токсична.
Чем категорически нельзя пользоваться
Некоторые методы очистки способны повредить покрытие сильнее, чем сами пятна:
- абразивные губки и жёсткие щётки оставляют царапины,
- металлические скребки наносят глубокие повреждения,
- агрессивные растворители вроде ацетона или бензина разъедают краску,
- сильная струя на мойке может втереть битум ещё глубже.
Эффективные способы удаления
1. Специальные очистители
Автохимия от Abro, Liqui Moly, Sonax, Texon и других марок помогает быстро растворить пятна.
Алгоритм простой: средство встряхнуть, нанести на пятно, подождать пару минут, затем протереть микрофиброй и смыть водой. Повторять до полного исчезновения загрязнения.
2. WD-40
Универсальный продукт справляется и с битумом. Его нужно распылить, оставить на 3-5 минут, протереть тканью и обязательно промыть участок шампунем, чтобы убрать остатки смазки.
3. Керосин
Народный способ: нанести на салфетку или прямо на кузов, аккуратно потереть и смыть. Метод работает, но требует аккуратности, чтобы не повредить краску.
Как защитить кузов в будущем
Избавиться от риска появления пятен полностью невозможно, но снизить вероятность реально. Для этого стоит:
- обработать кузов воском или нанести керамическое покрытие,
- установить пластиковые подкрылки (локеры),
- наклеить антигравийную плёнку на арки и пороги.
Такая защита сделает очистку проще и убережёт автомобиль от повреждений.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru