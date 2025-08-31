Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 7:26

Один простой флакон — и липкие следы с машины тают прямо на глазах

Как удалить битум с кузова автомобиля без повреждения краски

Тёмные липкие следы на кузове — это не просто грязь. Битум способен повредить лакокрасочное покрытие, если вовремя не заняться его удалением.

Что представляет собой битум и почему он прилипает к машине

Битум — вязкое нефтяное вещество, применяемое при ремонте и укладке асфальта. Под воздействием жары или трения колёс он становится мягким и легко пристаёт к кузову. Чаще всего такие пятна можно заметить на арках колёс, порогах, нижней части дверей и бампере.

Важно помнить: чем дольше битум остаётся на машине, тем сложнее от него избавиться.

Подготовка автомобиля к очистке

Перед тем как убирать пятна, стоит выполнить несколько шагов:

  • тщательно вымыть кузов, удалив грязь и пыль,
  • дождаться, пока поверхность остынет,
  • работать в тени, а не под прямыми лучами солнца,
  • протестировать выбранное средство на незаметном участке,
  • использовать перчатки и по возможности респиратор — автохимия токсична.

Чем категорически нельзя пользоваться

Некоторые методы очистки способны повредить покрытие сильнее, чем сами пятна:

  • абразивные губки и жёсткие щётки оставляют царапины,
  • металлические скребки наносят глубокие повреждения,
  • агрессивные растворители вроде ацетона или бензина разъедают краску,
  • сильная струя на мойке может втереть битум ещё глубже.

Эффективные способы удаления

1. Специальные очистители

Автохимия от Abro, Liqui Moly, Sonax, Texon и других марок помогает быстро растворить пятна.
Алгоритм простой: средство встряхнуть, нанести на пятно, подождать пару минут, затем протереть микрофиброй и смыть водой. Повторять до полного исчезновения загрязнения.

2. WD-40

Универсальный продукт справляется и с битумом. Его нужно распылить, оставить на 3-5 минут, протереть тканью и обязательно промыть участок шампунем, чтобы убрать остатки смазки.

3. Керосин

Народный способ: нанести на салфетку или прямо на кузов, аккуратно потереть и смыть. Метод работает, но требует аккуратности, чтобы не повредить краску.

Как защитить кузов в будущем

Избавиться от риска появления пятен полностью невозможно, но снизить вероятность реально. Для этого стоит:

  • обработать кузов воском или нанести керамическое покрытие,
  • установить пластиковые подкрылки (локеры),
  • наклеить антигравийную плёнку на арки и пороги.

Такая защита сделает очистку проще и убережёт автомобиль от повреждений.

