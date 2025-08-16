Разрешённый обман: почему шторки на стеклах могут стоить вам денег

Многие автомобилисты уверены, что каркасные шторки — это законная альтернатива запрещённой тонировке. Ведь их можно быстро снять при встрече с инспектором. Но так ли это на самом деле?

Шторки = тонировка?

Это же не тонировка, а защитное средство от солнечных лучей, которое в любой момент можно снять. Однако закон считает иначе. Даже съёмные шторки на боковых или лобовом стекле ухудшают обзор и приравниваются к тонировке. Наказание — штраф 800 рублей, независимо от того, демонтируете вы их при инспекторе или нет.

Главная причина — риск ДТП. Любое ограничение видимости опасно на дороге. Поэтому инспекторы ГАИ относятся к шторкам так же строго, как и к тонировке.

Правда, в обычных рейдах на них редко обращают внимание. Чаще штрафуют во время специальных проверок.

Как защититься от солнца без штрафа?