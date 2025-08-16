Разрешённый обман: почему шторки на стеклах могут стоить вам денег
Многие автомобилисты уверены, что каркасные шторки — это законная альтернатива запрещённой тонировке. Ведь их можно быстро снять при встрече с инспектором. Но так ли это на самом деле?
Шторки = тонировка?
Это же не тонировка, а защитное средство от солнечных лучей, которое в любой момент можно снять. Однако закон считает иначе. Даже съёмные шторки на боковых или лобовом стекле ухудшают обзор и приравниваются к тонировке. Наказание — штраф 800 рублей, независимо от того, демонтируете вы их при инспекторе или нет.
Главная причина — риск ДТП. Любое ограничение видимости опасно на дороге. Поэтому инспекторы ГАИ относятся к шторкам так же строго, как и к тонировке.
Правда, в обычных рейдах на них редко обращают внимание. Чаще штрафуют во время специальных проверок.
Как защититься от солнца без штрафа?
- Частичные шторки — закрывают не всё стекло, оставляя обзор для зеркал.
- Атермальная плёнка — не снижает светопропускание, но уменьшает нагрев салона.
- Эти варианты безопасны и не нарушают ПДД.
