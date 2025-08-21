Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 5:36

Водители заглянули в характеристики Volkswagen ID.3 — и пришли в недоумение

Volkswagen ограничил мощность ID.3 Pure и предлагает разблокировать её за подписку

Покупатели автомобилей уже не раз выражали недовольство из-за того, что производители продолжают связывать базовые функции машин с системой подписок. Несмотря на протесты клиентов, тенденция сохраняется. Несколько лет назад BMW оказалась в центре скандала, когда решила брать дополнительную плату за подогрев сидений. Теперь похожий шаг предпринимает Volkswagen, и ситуация вызывает ещё больше вопросов.

Как это работает в Volkswagen ID.3 Pure

Немецкий концерн нашёл способ ограничить мощность базовой версии электромобиля ID.3 Pure. Вместо заводских 168 лошадиных сил покупатель получает только 148. Оставшиеся 20 л. с. компания предлагает активировать за отдельную плату.

Фактически речь идёт не о том, что клиент получает дополнительную мощность, а о том, что часть возможностей двигателя изначально "заблокирована" и доступна лишь через подписку.

Сколько это стоит

Volkswagen предлагает несколько вариантов:

  • 16,50 фунтов стерлингов в месяц
  • 165 фунтов в год
  • либо пожизненная активация за 649 фунтов стерлингов

Таким образом, покупатель вынужден либо платить регулярно, либо раскошелиться сразу на солидную сумму, чтобы вернуть себе изначально предусмотренные характеристики автомобиля.

Международный контекст

Отдельные версии ID.3, включая Pure, пока недоступны в ряде стран, в том числе в Венгрии, поэтому проверить нововведение в реальных условиях не всегда возможно. Однако сам факт подобной практики вновь поднимает дискуссию: насколько этично ограничивать функции уже купленного автомобиля ради дополнительной прибыли.

