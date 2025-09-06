Автоподписка вместо покупки: как россияне пересаживаются на машины по подписке
Автоподписка в России постепенно превращается в полноценную альтернативу традиционному владению машиной. В 2025 году рынок долгосрочной аренды расширяется, появляются новые сервисы и тарифы, а автопарки становятся разнообразнее.
Что такое автоподписка
Это формат долгосрочной аренды, когда клиент платит фиксированную сумму в месяц и получает автомобиль с полным пакетом услуг: страховками (ОСАГО и каско), техобслуживанием, шиномонтажом и зачастую доставкой машины. В отличие от кредита или лизинга, владелец не несёт рисков, связанных с содержанием авто. По окончании срока подписки машину можно вернуть, продлить аренду или выкупить.
Ключевые игроки рынка
Ситидрайв
• Срок аренды: от 1 месяца до 7 лет.
• Оплата: еженедельно или ежемесячно.
• Услуги: ТО, шиномонтаж, каско, доставка авто.
• Автопарк: более 30 моделей — от Kia Rio до Tesla Model Y.
• География: 11 городов России.
• Условия: доступно с 18 лет, без стажа (кроме премиум-моделей), до 5 водителей в договоре.
Отличается гибкостью и крупным автопарком, а также прозрачными условиями выкупа.
Careta
• Срок аренды: 6-36 месяцев.
• Оплата: ежемесячно.
• Услуги: полный страховой пакет, эвакуация, доставка.
• Автопарк: около 50 моделей (от Lada до Lixiang L7).
• География: вся Россия, возможен выезд за границу по согласованию.
• Условия: от 21 года, стаж от 1 года.
Оптимальный выбор для корпоративных клиентов и тех, кто планирует длительную аренду.
Яндекс Драйв
• Срок аренды: от 1 месяца.
• Оплата: еженедельно, ежемесячно или за весь срок сразу.
• Услуги: ТО, ремонт, выезд специалиста.
• Автопарк: более 50 моделей, включая Geely и Haval.
• География: Москва, МО, Санкт-Петербург, Сочи, Карелия, Золотое кольцо.
• Условия: от 18 лет, без стажа (для премиум — нужен опыт).
Ставка на технологичность: удобное приложение, прозрачные условия, но ограниченная зона эксплуатации.
TheMashina
• Срок аренды: от 1 месяца.
• Оплата: ежемесячно.
• Услуги: ТО, каско, бесплатная мойка раз в месяц.
• Автопарк: 14 моделей (в основном кроссоверы и седаны).
• География: основной регион + другие по согласованию.
• Условия: от 21 года, стаж от 2 лет, до 5 водителей.
Подходит для сезонного использования и для тех, кто хочет "примерить" кроссовер без покупки.
На что обратить внимание при выборе
- Возраст и стаж - у разных сервисов требования варьируются от 18 лет без опыта до 23 лет и 2 лет стажа.
- Включённые услуги - страховки, ТО, мойка, эвакуация.
- Автопарк - разнообразие моделей: от бюджетных седанов до премиум и электрокаров.
- География - можно ли ездить по всей стране или только в регионе.
- Финансовые условия - минимальная цена подписки начинается от 40 тыс. рублей в месяц, премиум стоит свыше 200 тыс.
- Выкуп авто - фиксированная цена (как в Ситидрайве) или остаточная стоимость (как в Careta).
Итог
Автоподписка в 2025 году стала реальной альтернативой покупке. Ситидрайв подходит тем, кто ценит гибкость и широкий выбор. Careta - для компаний и долгосрочной аренды. Яндекс Драйв - для тех, кто хочет всё контролировать через приложение. TheMashina - для любителей кроссоверов и временного пользования.
Рынок продолжит расти: появятся больше электромобилей, семейные тарифы и гибридные схемы, где можно менять машину в зависимости от сезона.
