Автоподписка вместо покупки: как россияне пересаживаются на машины по подписке

Автоподписка в России постепенно превращается в полноценную альтернативу традиционному владению машиной. В 2025 году рынок долгосрочной аренды расширяется, появляются новые сервисы и тарифы, а автопарки становятся разнообразнее.

Что такое автоподписка

Это формат долгосрочной аренды, когда клиент платит фиксированную сумму в месяц и получает автомобиль с полным пакетом услуг: страховками (ОСАГО и каско), техобслуживанием, шиномонтажом и зачастую доставкой машины. В отличие от кредита или лизинга, владелец не несёт рисков, связанных с содержанием авто. По окончании срока подписки машину можно вернуть, продлить аренду или выкупить.

Ключевые игроки рынка

Ситидрайв

• Срок аренды: от 1 месяца до 7 лет.

• Оплата: еженедельно или ежемесячно.

• Услуги: ТО, шиномонтаж, каско, доставка авто.

• Автопарк: более 30 моделей — от Kia Rio до Tesla Model Y.

• География: 11 городов России.

• Условия: доступно с 18 лет, без стажа (кроме премиум-моделей), до 5 водителей в договоре.

Отличается гибкостью и крупным автопарком, а также прозрачными условиями выкупа.

Careta

• Срок аренды: 6-36 месяцев.

• Оплата: ежемесячно.

• Услуги: полный страховой пакет, эвакуация, доставка.

• Автопарк: около 50 моделей (от Lada до Lixiang L7).

• География: вся Россия, возможен выезд за границу по согласованию.

• Условия: от 21 года, стаж от 1 года.

Оптимальный выбор для корпоративных клиентов и тех, кто планирует длительную аренду.

Яндекс Драйв

• Срок аренды: от 1 месяца.

• Оплата: еженедельно, ежемесячно или за весь срок сразу.

• Услуги: ТО, ремонт, выезд специалиста.

• Автопарк: более 50 моделей, включая Geely и Haval.

• География: Москва, МО, Санкт-Петербург, Сочи, Карелия, Золотое кольцо.

• Условия: от 18 лет, без стажа (для премиум — нужен опыт).

Ставка на технологичность: удобное приложение, прозрачные условия, но ограниченная зона эксплуатации.

TheMashina

• Срок аренды: от 1 месяца.

• Оплата: ежемесячно.

• Услуги: ТО, каско, бесплатная мойка раз в месяц.

• Автопарк: 14 моделей (в основном кроссоверы и седаны).

• География: основной регион + другие по согласованию.

• Условия: от 21 года, стаж от 2 лет, до 5 водителей.

Подходит для сезонного использования и для тех, кто хочет "примерить" кроссовер без покупки.

На что обратить внимание при выборе

Возраст и стаж - у разных сервисов требования варьируются от 18 лет без опыта до 23 лет и 2 лет стажа. Включённые услуги - страховки, ТО, мойка, эвакуация. Автопарк - разнообразие моделей: от бюджетных седанов до премиум и электрокаров. География - можно ли ездить по всей стране или только в регионе. Финансовые условия - минимальная цена подписки начинается от 40 тыс. рублей в месяц, премиум стоит свыше 200 тыс. Выкуп авто - фиксированная цена (как в Ситидрайве) или остаточная стоимость (как в Careta).

Итог

Автоподписка в 2025 году стала реальной альтернативой покупке. Ситидрайв подходит тем, кто ценит гибкость и широкий выбор. Careta - для компаний и долгосрочной аренды. Яндекс Драйв - для тех, кто хочет всё контролировать через приложение. TheMashina - для любителей кроссоверов и временного пользования.

Рынок продолжит расти: появятся больше электромобилей, семейные тарифы и гибридные схемы, где можно менять машину в зависимости от сезона.