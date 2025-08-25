Автопроизводители превзошли угонщиков: новый способ "воровства" машин

Казалось бы, главная угроза для владельцев машин — это воры. Но всё больше экспертов задаются вопросом: а не стали ли самыми изобретательными "угонщиками" сами автопроизводители?

Когда кража — не всегда кража

Американское Национальное бюро по борьбе с преступлениями в сфере страхования опубликовало свежую статистику. И цифры, мягко говоря, впечатляют: в 2004 году в США угнали 850 708 автомобилей, а к 2023-му эта цифра перевалила за миллион — 1 020 729. То есть при общем парке в 290,8 млн транспортных средств угон происходит в среднем каждые полминуты.

Лидером по числу краж остаётся Лос-Анджелес с пригородами Лонг-Бич и Анахайм — здесь только за один год исчезло 72 460 машин. Наиболее часто воруют Hyundai Elantra (31 700 случаев), Hyundai Sonata (26 700) и Kia Optima (17 500).

Но куда интереснее не сами цифры, а неожиданный вывод, который сделали журналисты и аналитики.

"Легальный угон"

Автожурналист Филип Уваома (Philip Uwaoma) обратил внимание, что в современном автомобильном бизнесе появился новый вид "воровства".

"Производители годами выкачивают деньги из автомобилистов за услуги по подписке за те функции, которые и так встроены в купленный автомобиль", — заявил Уваома.

Речь идёт о платных подписках на уже имеющиеся опции. К примеру, в BMW за подогрев сидений требуют около 10 долларов в месяц. Mercedes предлагает заплатить за разблокировку дополнительной мощности двигателя. Tesla же давно продаёт доступ к расширенным функциям автопилота.

По мнению Уваомы, это и есть "легальный угон", ведь компании систематически берут деньги за базовые вещи. Более того, парадокс в том, что даже если автомобиль действительно угнали, подписки продолжают списываться, а злоумышленники пользуются этими сервисами бесплатно.

От США до России: жадность без границ

Эксперт портала "АвтоВзгляд" уверен: ситуация знакома и российским автомобилистам.