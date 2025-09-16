Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Changan Uni-S
Changan Uni-S
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:52

Авто с нулевым пробегом может скрывать больше дефектов, чем подержанное

Павел Бахарев: моторное масло и антифриз теряют свойства при простое машины

Сегодня российские автосалоны больше напоминают выставочные павильоны. Рядами стоят машины, выпущенные в прошлом году, которые так и не нашли своих покупателей. Чтобы освободить склады, дилеры активно снижают цены, предлагая хорошие скидки. Покупателей привлекает мысль: раз автомобиль не ездил, значит, он остался "как новый". Но на практике всё оказывается сложнее — длительное хранение без эксплуатации может нанести машине скрытый ущерб.

По данным портала "АвтоВзгляд", главная опасность кроется в технических жидкостях. Именно они сильнее всего страдают во время простоя, а последствия для мотора, тормозов и топливной системы могут быть весьма серьёзными.

"После долгой паузы в эксплуатации ТС, все мысли владельца обычно заняты севшим аккумулятором. Но настоящая драма разыгрывается в глубинах систем, где жидкости незаметно деградируют", — сказал старший технический эксперт компании Sintec Lubricants Павел Бахарев.

Что происходит с автомобилем при длительном простое

Эксперты отмечают, что даже новый автомобиль, простоявший на стоянке несколько месяцев, подвергается процессам разрушения. Внешне он выглядит идеально, но внутри начинаются скрытые изменения.

Моторное масло

Даже без работы двигателя масло постепенно теряет свои свойства. Окисление разрушает смазочную плёнку, присадки расслаиваются, а в поддоне оседает грязный осадок. Первые секунды запуска после долгого простоя становятся самыми опасными: детали работают без смазки, что приводит к износу двигателя.

Охлаждающая жидкость

Антифриз со временем теряет защитные свойства. Без циркуляции он перестаёт сдерживать коррозию, и алюминиевые или медные элементы системы охлаждения начинают разрушаться. Это чревато перегревом и течами.

Тормозная жидкость

Тормозная система — самая уязвимая часть машины. Жидкость активно впитывает влагу, из-за чего снижается температура её кипения. На затяжном спуске это может обернуться отказом тормозов. Влага также ускоряет коррозию трубок и цилиндров.

Топливо

Бензин, стоящий в баке, теряет октановое число и превращается в густую смолу. В полупустом баке образуется конденсат, который вызывает ржавчину и выводит из строя топливную систему. Дизельное топливо может "зацвести", породив бактерии, забивающие фильтры.

Сравнение: обычная эксплуатация и длительный простой

Параметр При регулярной езде При долгом простое
Масло Сохраняет свойства Окисляется, выпадает осадок
Антифриз Работает против коррозии Теряет защиту, появляются очаги ржавчины
Тормозная жидкость Стабильна Вбирает влагу, теряет эффективность
Топливо Обновляется при заправках Стареет, образует смолы и конденсат

Советы шаг за шагом: что делать после покупки "залежалой" машины

  1. Проведите полную замену моторного масла и фильтров.

  2. Обновите охлаждающую жидкость.

  3. Поменяйте тормозную жидкость и проверьте состояние магистралей.

  4. Залейте свежее топливо и очистите систему.

  5. Проверьте аккумулятор — он мог потерять ёмкость.

  6. Осмотрите шины: резина со временем стареет, даже если не используется.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать замену масла → быстрый износ двигателя → провести ТО с использованием фирменных масел (например, Motul, Liqui Moly).

  • Не обновить антифриз → коррозия радиатора и перегрев → залить качественный состав (Sintec, Coolstream).

  • Пропустить проверку тормозной жидкости → отказ тормозов → замена на продукты класса DOT-4.

  • Использовать старое топливо → сбои в системе зажигания → промывка бака и заправка свежим бензином.

А что если просто оставить машину как есть?

Некоторые покупатели считают, что новая машина может без проблем простаивать, ведь пробег у неё "нулевой". Но практика показывает: чем дольше автомобиль стоит, тем больше возрастает риск скрытых дефектов. Экономия на обслуживании может обернуться дорогим ремонтом — от замены топливной системы до капитального ремонта двигателя.

Плюсы и минусы покупки автомобиля с долгим простоем

Плюсы Минусы
Скидка при покупке Необходимость полной замены жидкостей
Внешне машина выглядит как новая Износ деталей при первом запуске
Пробег нулевой Риск коррозии и течей
Возможность торга с дилером Потеря ёмкости аккумулятора и старение шин

FAQ

Как выбрать машину со склада?
Обратите внимание на дату выпуска. Чем ближе она к текущей дате, тем меньше рисков.

Сколько стоит замена всех жидкостей?
В среднем от 15 до 25 тысяч рублей в зависимости от марки авто и региона.

Что лучше — взять "залежалую" машину со скидкой или подержанную с пробегом?
Выгода от новой машины есть, если сразу провести замену жидкостей. Подержанный авто может скрывать больше проблем.

Мифы и правда

  • Миф: если машина не ездила, то она "в идеале".
    Правда: жидкости стареют и без пробега.

  • Миф: топливо в баке хранится годами.
    Правда: бензин и дизель теряют свойства уже через несколько месяцев.

  • Миф: можно обойтись только подзарядкой аккумулятора.
    Правда: нужен комплексный осмотр и замена расходников.

Интересные факты

  1. В авиации топливо в баках специально прокачивают, чтобы избежать образования конденсата — аналогично работает и автомобильная система.

  2. Тормозная жидкость впитывает влагу даже через резиновые шланги, поэтому её меняют каждые 2 года.

  3. Первые массовые случаи проблем с "залежалыми" авто в России появились в 2009 году, когда дилеры распродавали остатки кризисного года.

Исторический контекст

  • 1998 год — экономический кризис: склады российских автозаводов переполнились машинами без покупателей.

  • 2009 год — мировой финансовый спад: продажи упали, дилеры столкнулись с залежавшимися партиями.

  • 2022 год — санкционное давление и сокращение импорта привели к тому, что на складах вновь стали задерживаться автомобили.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В ГИБДД объяснили правила использования поворотников на дорогах России вчера в 22:05

Забытый поворотник и авария — как одна мелочь превращает дорогу в ловушку

Почему некоторые водители включают левый поворотник при повороте направо? Разбираемся в причинах и особенностях поведения на дороге, чтобы избежать недоразумений.

Читать полностью » Распространенные ошибки в настройке боковых зеркал автомобиля — ГИБДД назвала причины аварий вчера в 22:02

Настроить зеркала за 5 минут и забыть о рисках на дороге: простой лайфхак для каждого водителя

Узнайте секреты правильной настройки зеркал в авто, которые помогут избежать опасных зон и сделать вождение комфортным. Эксперты делятся простыми шагами для каждого водителя.

Читать полностью » Автоэксперты назвали главные ошибки водителей осенью и их последствия вчера в 21:50

Лужи играют в русскую рулетку: как осенние дожди и аквапланирование подталкивают к аварии

Осень на дорогах не так безобидна, как кажется. Туман, дожди и грязь могут сыграть злую шутку с неопытными водителями. Как подготовиться — читайте в материале.

Читать полностью » Цены на такси в России вырастут в 4 раза из-за закона о локализации — эксперт Рябков вчера в 20:36

Четыре колеса — четыре цены: что ждёт россиян после запуска закона о локализации

Новый закон о локализации авто для такси может изменить рынок: эксперты говорят о риске кратного роста цен и массовых увольнений водителей.

Читать полностью » Эксперты назвали причины, почему индийские автомобили уступают китайским в России вчера в 19:59

Машины без имени: смогут ли индийские бренды стать новыми любимцами россиян

Индийские автогиганты ищут путь на российский рынок. Смогут ли Tata и Mahindra конкурировать с китайскими марками и чем привлекут покупателей?

Читать полностью » Rolls-Royce стал лидером рынка премиальных авто в России в августе 2025 года — данные аналитиков вчера в 18:49

Россияне считают кризис мифом: какие люксовые автомобили расходятся как горячие пирожки

Россияне всё чаще выбирают автомобили люкс-класса, и рынок демонстрирует рост вопреки общим тенденциям. Узнайте, какие модели стали фаворитами.

Читать полностью » Volkswagen сосредоточит производство доступных электромобилей в Испании к 2026 году вчера в 17:54

Севилья вместо Вольфсбурга: где теперь будут собирать самые доступные электрокары Европы

Volkswagen переносит производство в Испанию и готовит серию доступных электромобилей. Узнайте, какие модели войдут в линейку и чем они удивят рынок.

Читать полностью » Эксперт Курбанов назвал ошибки при предпродажной подготовке автомобиля вчера в 16:53

Секрет быстрой сделки прост: как ухоженный автомобиль говорит сам за себя

Чистый кузов, ухоженные колёса и блестящие фары — простые шаги, которые могут ускорить продажу авто и повысить его цену. Узнайте, как это сделать.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Дизайнер Джоанна Гейнс рекомендовала мискантус и гейхеру как основу осенних кашпо
Спорт и фитнес

Тренировки с собственным весом: как построить грудь дома — программа Криса Херии
Туризм

Родители делятся проверенными играми для детей во время долгих перелётов
Технологии

Суд приговорил работника завода в Мемфисе к 5 годам тюрьмы за кражу фильмов
Авто и мото

BYD зарегистрировала в Бразилии седан Qin Plus вместо ожидаемого King
Еда

Правильное тесто для пиццы: время брожения и ошибки при приготовлении
Дом

Эксперты напомнили, что полностью водонепроницаемого ламината не существует
Питомцы

Ветеринары: петрушка и куркума допустимы в рационе собак, лук и чеснок — токсичны
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet