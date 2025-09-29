Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:34

Машин всё меньше, скидок — уже не так много: пора брать, или опять опоздаете

В России стоки новых машин упали почти вдвое с января 2024 года — Коммерсант

Российский рынок новых автомобилей выходит из состояния затоваривания. По данным "Коммерсанта", сегодня на стоянках дилеров и дистрибьюторов осталось менее 350 тысяч машин — почти вдвое меньше, чем в январе 2024 года, когда объёмы оценивались в 600-700 тысяч.

Почему стоки сокращаются

Рост продаж в последние месяцы совпал с ожиданиями изменений в расчёте утилизационного сбора. Многие покупатели решили не откладывать покупку, опасаясь удорожания машин. Дополнительно сыграли роль щедрые скидки на "залежалые" автомобили, что позволило дилерам активнее очищать склады.

"К октябрю останется 280-300 тысяч непроданных автомобилей", — считает директор департамента продаж новых автомобилей "Рольфа" Николай Иванов.

В "Авилоне" также отметили, что проблема затоваривания решена: запасы новых машин вернулись к разумному уровню, а по отдельным брендам уже наблюдается дефицит. Например, не хватает некоторых комплектаций Jetour.

Сравнение запасов

Период Запасы автомобилей
Январь 2024 600-700 тыс.
Сентябрь 2024 <350 тыс.
Прогноз на октябрь 2024 280-300 тыс.

Советы шаг за шагом: как выгодно купить новую машину

  1. Следите за акциями дилеров: "старые" партии автомобилей часто продаются с большими скидками.

  2. Уточняйте сроки поставки нужной комплектации — популярные модели могут быть в дефиците.

  3. Сравнивайте предложения у нескольких дилеров одного бренда — разница в цене достигает сотен тысяч рублей.

  4. Обратите внимание на кредитные и трейд-ин программы, которые активно субсидируются производителями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Ждать снижения цен после введения нового утильсбора.

  • Последствие: Автомобили могут только подорожать.

  • Альтернатива: Совершить покупку до изменений законодательства.

  • Ошибка: Покупка машины "с колес" без проверки комплектации.

  • Последствие: Можно получить авто без нужных опций.

  • Альтернатива: Заказывать заранее, чтобы не переплачивать за лишнее.

А что если…

Если спрос продолжит расти, а поставки будут ограниченными, рынок может столкнуться с дефицитом определённых моделей уже к концу года. Но если продажи замедлятся, дилеры снова будут стимулировать покупателей скидками.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы
Снижение складских остатков Возможный дефицит популярных моделей
Щедрые скидки на остатки Рост цен после изменения утильсбора
Более прозрачный рынок Уменьшение выбора "с колес"

FAQ

Сколько новых машин сейчас у дилеров?
Около 350 тысяч по всей стране.

Когда стоки могут сократиться ещё больше?
По прогнозу "Рольфа", в октябре останется 280-300 тысяч машин.

Есть ли дефицит?
Да, по отдельным маркам и комплектациям, например Jetour.

Мифы и правда

  • Миф: Складов у дилеров всё ещё много.

  • Правда: Запасы сократились почти вдвое и вернулись к норме.

  • Миф: После осени цены на автомобили снизятся.

  • Правда: С большой вероятностью они вырастут из-за нового утильсбора.

3 интересных факта

• В среднем объём стоков соответствует трём месяцам продаж.
• Наибольшие скидки предлагались на автомобили прошлогодних партий.
• Некоторые китайские бренды, наоборот, испытывают нехватку поставок.

Исторический контекст

  1. Январь 2024 — на складах 600-700 тыс. машин.

  2. Лето 2024 — активные акции и распродажи.

  3. Осень 2024 — сокращение запасов до 350 тыс., прогноз на 280-300 тыс.

