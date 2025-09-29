Машин всё меньше, скидок — уже не так много: пора брать, или опять опоздаете
Российский рынок новых автомобилей выходит из состояния затоваривания. По данным "Коммерсанта", сегодня на стоянках дилеров и дистрибьюторов осталось менее 350 тысяч машин — почти вдвое меньше, чем в январе 2024 года, когда объёмы оценивались в 600-700 тысяч.
Почему стоки сокращаются
Рост продаж в последние месяцы совпал с ожиданиями изменений в расчёте утилизационного сбора. Многие покупатели решили не откладывать покупку, опасаясь удорожания машин. Дополнительно сыграли роль щедрые скидки на "залежалые" автомобили, что позволило дилерам активнее очищать склады.
"К октябрю останется 280-300 тысяч непроданных автомобилей", — считает директор департамента продаж новых автомобилей "Рольфа" Николай Иванов.
В "Авилоне" также отметили, что проблема затоваривания решена: запасы новых машин вернулись к разумному уровню, а по отдельным брендам уже наблюдается дефицит. Например, не хватает некоторых комплектаций Jetour.
Сравнение запасов
|Период
|Запасы автомобилей
|Январь 2024
|600-700 тыс.
|Сентябрь 2024
|<350 тыс.
|Прогноз на октябрь 2024
|280-300 тыс.
Советы шаг за шагом: как выгодно купить новую машину
-
Следите за акциями дилеров: "старые" партии автомобилей часто продаются с большими скидками.
-
Уточняйте сроки поставки нужной комплектации — популярные модели могут быть в дефиците.
-
Сравнивайте предложения у нескольких дилеров одного бренда — разница в цене достигает сотен тысяч рублей.
-
Обратите внимание на кредитные и трейд-ин программы, которые активно субсидируются производителями.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Ждать снижения цен после введения нового утильсбора.
-
Последствие: Автомобили могут только подорожать.
-
Альтернатива: Совершить покупку до изменений законодательства.
-
Ошибка: Покупка машины "с колес" без проверки комплектации.
-
Последствие: Можно получить авто без нужных опций.
-
Альтернатива: Заказывать заранее, чтобы не переплачивать за лишнее.
А что если…
Если спрос продолжит расти, а поставки будут ограниченными, рынок может столкнуться с дефицитом определённых моделей уже к концу года. Но если продажи замедлятся, дилеры снова будут стимулировать покупателей скидками.
Плюсы и минусы ситуации
|Плюсы
|Минусы
|Снижение складских остатков
|Возможный дефицит популярных моделей
|Щедрые скидки на остатки
|Рост цен после изменения утильсбора
|Более прозрачный рынок
|Уменьшение выбора "с колес"
FAQ
Сколько новых машин сейчас у дилеров?
Около 350 тысяч по всей стране.
Когда стоки могут сократиться ещё больше?
По прогнозу "Рольфа", в октябре останется 280-300 тысяч машин.
Есть ли дефицит?
Да, по отдельным маркам и комплектациям, например Jetour.
Мифы и правда
-
Миф: Складов у дилеров всё ещё много.
-
Правда: Запасы сократились почти вдвое и вернулись к норме.
-
Миф: После осени цены на автомобили снизятся.
-
Правда: С большой вероятностью они вырастут из-за нового утильсбора.
3 интересных факта
• В среднем объём стоков соответствует трём месяцам продаж.
• Наибольшие скидки предлагались на автомобили прошлогодних партий.
• Некоторые китайские бренды, наоборот, испытывают нехватку поставок.
Исторический контекст
-
Январь 2024 — на складах 600-700 тыс. машин.
-
Лето 2024 — активные акции и распродажи.
-
Осень 2024 — сокращение запасов до 350 тыс., прогноз на 280-300 тыс.
