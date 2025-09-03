Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:16

Автопром спорит о сроках: кто прав в битве прогнозов по избыточным запасам

Аналитики прогнозируют сокращение складских запасов авто к сентябрю, "АвтоВАЗ" ожидает избыток до конца 2025 года

В России продолжается дискуссия о том, когда удастся снизить рекордные запасы новых автомобилей у дилеров. По данным ТАСС, аналитики и представители автопрома дают разные прогнозы.

Прогноз "Автостата"

Директор агентства "Автостат" Сергей Целиков выразил осторожный оптимизм:

"Полагаю, к осени запасы на складах придут в норму и уже в сентябре — октябре могут опуститься ниже 400 тыс. и достигнуть примерно 350 тыс. Это более-менее сбалансированный уровень".

По его словам, именно такой показатель можно считать комфортным для рынка.

Позиция "АвтоВАЗа"

Глава компании Максим Соколов более сдержан в оценках. Он напомнил, что во втором квартале 2025 года уровень запасов остался на отметке около 500 тыс. автомобилей.

"Запасы будут нависать над рынком еще долгий период времени. Теперь уже можно уверенно сказать — как минимум до конца текущего, 2025 года", — заявил Соколов.

Итог

Таким образом, аналитики ожидают снижения складских запасов уже к осени, но крупнейший российский автопроизводитель прогнозирует затяжную проблему — вплоть до конца 2025 года. Судьба автомобильного рынка во многом будет зависеть от спроса в ближайшие месяцы.

