Зимой даже новая машина может отказать с утра — вот почему

Любой автомобиль однажды может отказать при запуске. Особенно часто это происходит зимой. Важно понять источник проблемы: некоторые неисправности можно устранить самостоятельно, другие требуют обращения в сервис.

1. Разрядился аккумулятор

Признаки: стартер еле крутит или щёлкает, приборка тускнеет или гаснет.

Что делать:

Подзарядить АКБ (несколько часов/сутки).

Если нужно срочно ехать — использовать:

пусковой пауэрбанк,

"прикуривание" от другого авто,

пускозарядное устройство.

На механике можно попробовать завести "с толкача" или с буксира (если батарея не полностью села).

2. Отказал стартер

Признаки: свет и электроника работают, но стартер не крутит.

Что делать:

Проверить контакты стартера — могли ослабнуть или окислиться.

Если проблема не в них, потребуется ремонт или замена.

Машину с "механикой" можно завести с буксира, с "автоматом" — только через сервис.

3. Сбой электроники

Признаки: приборка и допсистемы работают, но стартер не включается, на панели горят ошибки.

Что делать:

Снять минусовую клемму на 5-10 минут для обнуления.

Если не помогло или проблема повторяется — нужна диагностика в сервисе.

4. Неисправные свечи

Признаки: стартер крутит, топлива хватает, но мотор не запускается.

Что делать:

Проверить свечи — возможно, они изношены или залиты бензином.

Если нет инструмента и опыта, лучше сразу в сервис.

5. Влага в контактах

Признаки: после мойки или сильного дождя мотор не заводится.

Что делать:

Не мучить стартер, чтобы не посадить АКБ.

Продуть контакты воздухом, дать машине просохнуть.

6. Загустевшее топливо (для дизеля)

Признаки: в мороз мотор не запускается, насос не прокачивает топливо.

Что делать:

Перегнать авто в тёплый гараж.

Добавить в бак антигель.

Выработать остатки летнего топлива и заправиться зимним.

Если гаража нет — вызвать спецслужбу: отогрев тепловой пушкой займёт 15-30 минут.

7. Села батарейка в ключе/брелоке

Признаки: авто не реагирует на брелок.

Что делать:

Открыть механическим ключом.

Отключить сигнализацию сервисной кнопкой "валет" (обычно в бардачке или под сиденьем).

Поменять батарейку в брелоке.

Итог: самые частые причины отказа запуска

АКБ разряжен. Стартер неисправен. Ошибка электроники. Проблема со свечами. Попала влага в контакты. Летнее дизельное топливо загустело. Разрядилась батарейка в ключе.

Большинство проблем можно диагностировать по косвенным признакам. Но если простые методы не помогают — лучше не тратить время и вызвать мастера или отправиться в сервис.