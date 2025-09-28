Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
система старт-стоп
система старт-стоп
© Freepik by prostooleh is licensed under Рublic domain
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 9:41

Система, которая придумана ради экологии, но выводит двигатель из строя

Автомеханик Ян Малы заявил, что система "старт-стоп" ускоряет износ подшипников

Автомобили становятся всё "умнее", и водители всё чаще доверяют электронике не только безопасность, но и экономию топлива. Одной из самых заметных систем последних лет стала "старт-стоп". Она выглядит как практичное решение, но механики всё чаще говорят о том, что у функции есть обратная сторона.

Что такое система "старт-стоп"

Смысл технологии прост: двигатель автоматически отключается при остановке и заводится снова при начале движения. Так можно сэкономить топливо, особенно в городских пробках, и снизить количество выбросов. Именно поэтому система сегодня установлена почти во всех новых моделях — от компактных хэтчбеков до внедорожников.

Но чтобы она работала без проблем, производители используют усиленные компоненты — аккумуляторы формата AGM или EFB и более прочные стартеры. Всё это повышает стоимость автомобиля и будущего обслуживания.

Аргументы специалистов против

Механики утверждают, что лишние запуски двигателя не проходят бесследно. Подшипники и стартер подвергаются нагрузке гораздо чаще, чем в машинах без этой системы.

"Двигатель страдает от заклинивания подшипников. Это проявляется не сразу. Но подшипники, безусловно, выходят из строя в долгосрочной перспективе. Двигатель может стучать, а в будущем и вовсе заклинить", — сказал автомеханик Ян Малы.

"Я утверждаю, что система "старт/стоп" действительно приводит к повышенному износу техники. Если у вас есть возможность отключить систему, сделайте это. Особенно зимой или во время коротких поездок", — добавил механик для AutoŽiva.

Сравнение: польза и риск

Критерий Преимущество Недостаток
Топливо Экономия в пробках Незаметна на трассе
Двигатель Нет выгоды Повышенный износ подшипников
Стартер Усиленный ресурс Сильная нагрузка и быстрый износ
Аккумулятор AGM/EFB эффективнее обычных Дороже и служат меньше

Советы шаг за шагом

  1. Если машина позволяет — отключайте систему кнопкой в салоне.

  2. Зимой и при коротких поездках лучше не использовать функцию.

  3. Следите за состоянием аккумулятора — он испытывает повышенные нагрузки.

  4. При выборе нового авто учитывайте стоимость батареи и стартера.

  5. Если вы часто ездите по трассе, выгоды от "старт-стоп" не будет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование системы в мороз.

  • Последствие: густое масло и частые запуски ускоряют износ.

  • Альтернатива: отключить функцию и дать мотору работать стабильно.

  • Ошибка: игнорирование изношенного аккумулятора AGM/EFB.

  • Последствие: неожиданный отказ запуска.

  • Альтернатива: своевременная замена и установка качественной батареи.

  • Ошибка: частая эксплуатация в городских заторах.

  • Последствие: перегрузка стартера.

  • Альтернатива: отключать систему в пробках.

А что если…

А если ездить только по трассе? В таком случае система практически не активируется, поэтому и вреда, и пользы почти нет. Водителям, которые часто перемещаются между городами, "старт-стоп" можно просто игнорировать.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Экономия топлива в пробках Повышенный износ стартера
Снижение выбросов Более дорогие аккумуляторы
Соответствие экологическим нормам Риск заклинивания подшипников
Увеличение шансов пройти техосмотр Частые поломки при городских поездках

FAQ

Как выбрать аккумулятор для системы "старт-стоп"?
Используются AGM или EFB-батареи. Они дороже обычных, но способны выдерживать десятки тысяч циклов запуска.

Сколько стоит замена аккумулятора?
Цена AGM или EFB выше стандартных — в среднем от 12 до 25 тысяч рублей, в зависимости от модели.

Что лучше: ездить с системой или без неё?
Если приоритет — экономия топлива в городе, то функция полезна. Если важна долговечность двигателя — её лучше отключать.

Мифы и правда

  • Миф: система "старт-стоп" полностью безопасна.

  • Правда: износ деталей всё же выше, особенно при коротких поездках.

  • Миф: функция экономит топливо всегда.

  • Правда: выгода заметна только в пробках, на трассе эффекта нет.

  • Миф: её нельзя отключить.

  • Правда: во многих авто есть кнопка, а иногда и программное отключение.

Три интересных факта

  1. Первые серийные автомобили с "старт-стоп" появились ещё в 80-х у бренда Volkswagen.

  2. На испытаниях система снижает расход топлива на 3-8% в зависимости от цикла.

  3. В Японии и Европе доля машин с этой функцией выше 80%, тогда как в США она менее популярна.

Исторический контекст

  • 1983 год — экспериментальные решения на VW Polo.

  • 2000-е — массовое внедрение из-за норм Евро-4.

  • 2010-е — система становится стандартом для большинства марок.

  • 2020-е — гибриды и электромобили фактически делают функцию ненужной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Compre Rural: новый пикап John Deere объединит функции трактора и внедорожника сегодня в 5:21

Когда плуг встречает асфальт: новый концепт-пикап, который рушит стереотипы

John Deere удивил рынок, представив концептуальный пикап, созданный с учётом потребностей фермеров и технологий будущего.

Читать полностью » BMW отзывает 6283 электромобиля 2023–2024 годов из-за риска отключения батареи сегодня в 4:22

Ваш BMW может встать на месте: 13 моделей требуют срочного обновления ПО

BMW проводит сервисную кампанию для 13 моделей электромобилей, чтобы исключить риск отключения аккумулятора и повысить безопасность поездок.

Читать полностью » Эксперт по автоэлектрике: разрядка аккумулятора ускоряется при утечке тока сегодня в 4:21

Машина встала намертво? Самые коварные причины разрядки аккумулятора

Что делать, если машина отказалась заводиться из-за севшего аккумулятора? Разбираем проверенные методы запуска, ошибки и советы по профилактике.

Читать полностью » Firefly продал 20 тысяч компактных премиальных электромобилей за четыре месяца — данные компании Nio сегодня в 3:16

Новый бренд — новые рекорды: компактные премиум-электромобили удивляют рынок

Firefly установил новый рекорд: премиальные компактные электромобили разошлись тиражом 20 тысяч за четыре месяца, покоряя Китай и Европу.

Читать полностью » Закон о такси с 1 марта обяжет компании перейти на LADA и сегодня в 3:16

Автопарки сбрасывают иномарки: вторичный рынок готовится к обвалу цен

Новый закон о такси заставит компании массово обновить автопарки. Для покупателей это шанс приобрести свежие иномарки по цене ниже рынка.

Читать полностью » РСА: за восемь месяцев 2025 года в России по европротоколу оформили 41% ДТП сегодня в 2:26

Москва снова впереди: каждый второй водитель выбирает европротокол

Европротоколы оформляются всё чаще: в крупных городах это уже стало нормой, а в регионах постепенно набирает обороты. Но есть нюансы, о которых важно знать.

Читать полностью » В России возобновили продажи Renault Duster через параллельный импорт из ОАЭ сегодня в 2:10

Все думали, что ушёл навсегда: теперь Duster снова в продаже и вызывает споры

Renault Duster снова доступен для покупки в России. Но стоит ли брать кроссовер через параллельный импорт, и какие подводные камни ждут покупателей?

Читать полностью » Тушков: падение цен на китайские авто связано с ростом продаж новых машин сегодня в 1:23

Китайские машины дешевеют быстрее всех: на вторичке теряют до 70%

Почему автомобили Chery стремительно теряют стоимость на вторичном рынке и какие ловушки подстерегают покупателей — разбираем причины и примеры.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Урожай чеснока и лука зависит от подготовки грядки и дезинфекции посадочного материала
Технологии

TechCrunch: xAI заключила контракт с правительством США на использование Grok
Авто и мото

Калуга выпустит 112 тысяч автомобилей Tenet на бывшем заводе Volkswagen в 2025 году
Наука

Железные катализаторы с наночастицами заменяют платину в водородных топливных элементах
Авто и мото

Техник Tesla во Фремонте получил тяжёлые травмы при работе с промышленным роботом
Садоводство

Герань зимой цветет пышнее, чем летом: рекомендации цветоводов
Еда

Салат с печёным болгарским перцем сохраняет сочность и витамины при запекании в духовке
Садоводство

В Амурской области землянику обрабатывают до первых устойчивых заморозков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet