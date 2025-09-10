Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:51

Спидометр всегда врёт, но именно это делает его надёжным

Автомеханики рассказали, зачем производители закладывают погрешность спидометра

Каждый водитель хотя бы раз замечал: спидометр на приборке показывает чуть больше, чем GPS-навигатор. Это не ошибка, а вполне осознанная особенность. Производители намеренно закладывают небольшую "погрешность", и на то есть серьёзные причины.

Как работает спидометр

Раньше приборы были механическими: вращение колеса или вала коробки передавалось через трос на стрелку. Такая система быстро изнашивалась и давала ощутимые ошибки.

Сегодня применяются электронные датчики — они считывают количество оборотов колеса или трансмиссии, а блок управления переводит данные в километры в час. Казалось бы, всё должно быть идеально точно, но инженеры сознательно допускают завышение.

Почему спидометр "врет"

Запас на нестандартные колёса. Если водитель ставит шины другого размера, реальная скорость меняется. Чтобы избежать ситуации, когда машина едет быстрее, чем показывает прибор, производители калибруют спидометр с запасом.
Международные нормы. Согласно правилу ECE 39, спидометр не имеет права занижать показания. Он может завышать скорость на 5-10%, но никогда не показывать меньше реальной.
Износ шин. Новые покрышки имеют протектор около 8 мм, изношенные — 2 мм. Диаметр колеса уменьшается, и показания начинают "уплывать". Производители учитывают и эту особенность.

В итоге при реальных 100 км/ч прибор может показывать 103-110, и это считается нормой.

Как узнать реальную скорость

  1. GPS-навигатор. Самый простой способ — свериться с данными навигации. Спутники фиксируют перемещение машины и дают довольно точные значения. Минус — помехи в тоннелях и плотной застройке.

  2. OBD-сканер. Через диагностический разъём можно считать реальные данные с электронного блока управления, минуя погрешность спидометра.

Можно ли откалибровать

Технически да — некоторые сервисы корректируют показания электронных приборов, особенно если установлены колёса другого диаметра. Но стоит учитывать два момента:
• вмешательство в электронику может вызвать ошибки;
• в ряде стран изменение показаний спидометра считается нарушением закона.

Кроме того, завышение скорости играет на руку самому водителю: снижает риск случайно превысить лимит и попасть на штраф.

Итог

Спидометр врёт — но делает это во благо. Это встроенная защита от ошибок, связанных с шинами, износом и особенностями езды. Если хочется видеть точные цифры, лучше всего ориентироваться на GPS, а в повседневной езде полагаться на приборную панель.

