Спидометр всегда врёт, но именно это делает его надёжным

Каждый водитель хотя бы раз замечал: спидометр на приборке показывает чуть больше, чем GPS-навигатор. Это не ошибка, а вполне осознанная особенность. Производители намеренно закладывают небольшую "погрешность", и на то есть серьёзные причины.

Как работает спидометр

Раньше приборы были механическими: вращение колеса или вала коробки передавалось через трос на стрелку. Такая система быстро изнашивалась и давала ощутимые ошибки.

Сегодня применяются электронные датчики — они считывают количество оборотов колеса или трансмиссии, а блок управления переводит данные в километры в час. Казалось бы, всё должно быть идеально точно, но инженеры сознательно допускают завышение.

Почему спидометр "врет"

• Запас на нестандартные колёса. Если водитель ставит шины другого размера, реальная скорость меняется. Чтобы избежать ситуации, когда машина едет быстрее, чем показывает прибор, производители калибруют спидометр с запасом.

• Международные нормы. Согласно правилу ECE 39, спидометр не имеет права занижать показания. Он может завышать скорость на 5-10%, но никогда не показывать меньше реальной.

• Износ шин. Новые покрышки имеют протектор около 8 мм, изношенные — 2 мм. Диаметр колеса уменьшается, и показания начинают "уплывать". Производители учитывают и эту особенность.

В итоге при реальных 100 км/ч прибор может показывать 103-110, и это считается нормой.

Как узнать реальную скорость

GPS-навигатор. Самый простой способ — свериться с данными навигации. Спутники фиксируют перемещение машины и дают довольно точные значения. Минус — помехи в тоннелях и плотной застройке. OBD-сканер. Через диагностический разъём можно считать реальные данные с электронного блока управления, минуя погрешность спидометра.

Можно ли откалибровать

Технически да — некоторые сервисы корректируют показания электронных приборов, особенно если установлены колёса другого диаметра. Но стоит учитывать два момента:

• вмешательство в электронику может вызвать ошибки;

• в ряде стран изменение показаний спидометра считается нарушением закона.

Кроме того, завышение скорости играет на руку самому водителю: снижает риск случайно превысить лимит и попасть на штраф.

Итог

Спидометр врёт — но делает это во благо. Это встроенная защита от ошибок, связанных с шинами, износом и особенностями езды. Если хочется видеть точные цифры, лучше всего ориентироваться на GPS, а в повседневной езде полагаться на приборную панель.