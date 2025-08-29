Lamborghini и Ferrari съедутся в Софию — но главный приз выставки совсем другой

В конце сентября столица Болгарии превратится в центр притяжения для всех поклонников скорости и красивых автомобилей. 27 и 28 сентября в зале "Арена 8888" пройдёт Car Speed Show 2025 — масштабное событие, которое обещает объединить на одной площадке спорткары, роскошные автомобили, мотоциклы, яхты и новейшие продукты автопрома.

Роскошь и редкие экспонаты

Гости выставки смогут увидеть легендарные модели Lamborghini, Ferrari, McLaren, Porsche, Rolls-Royce и Maybach. Организаторы подготовили отдельные зоны для коллекционных автомобилей и тюнинг-проектов, а также секции, посвящённые яхтам и мотоциклам.

Не останутся без внимания и технологии для автомобилистов: масла, шины, средства ухода за авто и аксессуары.

Участники и партнёры

Свою продукцию представят крупнейшие импортеры Болгарии: SF Motors, MM Auto, 7Cars, WIN CARS и Real Cars. К ним присоединится Premium Rally.

Особый акцент сделан на морской технике. Официальный дистрибьютор Tecnomar Lamborghini 63 в Болгарии — компания Best Boats Only — привезёт уникальную экспозицию яхты, созданной в духе культового бренда. Кроме того, здесь же будет представлена яхта Technohull для тех, кто ценит экстремальные скорости на воде.

Развлечения для всей семьи

Организаторы сделали ставку не только на выставку, но и на яркую программу. Посетителей ждёт каскадёрское шоу Крума Николова — мастера, более десяти лет оттачивавшего езду на двух колёсах.

Для детей предусмотрены дрифт-академия, картинг-зона и специальные тренировки с известными гонщиками Ивой Русиновой и Ангелом Каранётовым. Любители технологий смогут испытать себя в VR-симуляторах в Red Zone Racing Lounge.

Призы и билеты

Главный сюрприз для зрителей — розыгрыш кабриолета с годовой гарантией. Дополнительно посетители смогут выиграть топливные карты от АЗС "Лукойл" и талоны на шиномонтаж от центров "Диана".

Билеты доступны в кассах и онлайн на Eventim. bg, Grabo. bg и Bilet. bg. Стоимость варьируется:

однодневный — 20 левов,

двухдневный — 30 левов,

детский (от 8 до 16 лет) — 10 левов.

Для самых требовательных гостей подготовлен VIP-билет за 100 левов, включающий доступ к эксклюзивной зоне с напитками, кейтерингом и отдельными мероприятиями. Дети до 8 лет и люди с ограниченными возможностями смогут посетить выставку бесплатно.