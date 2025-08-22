Автомобили стареют, спрос на детали растёт: какой "расходник" стал №1 на рынке автозапчастей

Почему россияне всё чаще меняют автозапчасти? Главная причина проста: машины в нашей стране стареют, а значит, требуют больше внимания. Именно возрастной автопарк сегодня остаётся основным драйвером рынка, который, несмотря на непростую экономическую ситуацию, растёт рекордными темпами. По прогнозам, в 2025 году его объём впервые превысит 700 млрд рублей, тогда как годом ранее он составлял около 650 млрд.

Какие же детали водители покупают чаще всего? Этим вопросом задались журналисты проекта "Авто Mail", а эксперт — директор департамента маркетинга компании Febest Павел Пикин — поделился списком самых популярных комплектующих.

Тормозные колодки — абсолютный лидер

Без них невозможно говорить о безопасности на дороге. Именно тормозные колодки стали самой востребованной позицией у российских автовладельцев. Дисковые колодки служат в среднем 30-50 тысяч километров, тогда как барабанные выдерживают до 100 тысяч. Но на практике замена часто требуется раньше — из-за агрессивного стиля езды или частых пробок.

"Тормозные колодки — это та деталь, экономить на которой нельзя", — подчёркивает Павел Пикин.

Фильтры: масляные и воздушные

Эти скромные, на первый взгляд, детали определяют ресурс двигателя. Масляные фильтры меняются при каждой замене масла (обычно каждые 10-15 тысяч км), а воздушные — примерно раз в 30-50 тысяч. В российских условиях нагрузки выше обычного: пыльные дороги летом и реагенты зимой заставляют менять фильтры чаще.

Интересный факт: даже кратковременная езда с забитым воздушным фильтром может увеличить расход топлива на 10-15%.

Свечи зажигания

Никелевые свечи рассчитаны на пробег до 45 тысяч км, платиновые — до 80 тысяч, а иридиевые служат и вовсе до 120 тысяч. Однако качество топлива в России оставляет желать лучшего, что заметно сокращает срок службы этих деталей. Специалисты советуют проводить диагностику каждые 10-15 тысяч км.

"Регулярная проверка свечей позволяет не только избежать проблем с запуском двигателя, но и снизить расход топлива", — отмечает эксперт.

Подвеска: слабое звено на плохих дорогах

Амортизаторы требуют замены каждые 30-50 тысяч км, сайлентблоки — раз в 50-100 тысяч. Наибольшим спросом пользуются шаровые опоры, которые первыми реагируют на качество дорог. Российские водители хорошо знают: стоит лишь пару сезонов активно ездить по "убитым" трассам — и подвеска буквально просит ремонта.

По статистике, именно детали подвески входят в тройку самых часто заменяемых запчастей в странах с суровыми климатическими условиями.

Рулевые тяги

Это детали, от которых напрямую зависит управляемость машины. Их ресурс составляет от 50 до 100 тысяч км, но на неровных дорогах сокращается почти вдвое. Наконечники тяги приходится менять каждые 50-60 тысяч км. Среди признаков износа: люфт руля, стук при поворотах и неравномерный износ шин.

Важно помнить: повреждения рулевых тяг приводят к дополнительной нагрузке на рулевую рейку, а её ремонт обойдётся куда дороже.

Почему именно эти детали?

Причина проста — именно они чаще всего подвергаются нагрузке в условиях российских дорог и климата. Качество топлива, резкие перепады температур и обилие реагентов на дорогах снижают ресурс даже у оригинальных комплектующих. В итоге спрос на "расходники" остаётся стабильно высоким, а рынок автозапчастей — одним из самых живых сегментов в автомобильной отрасли.