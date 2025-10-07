Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:03

Ржавчина больше не страшна: автоэксперты назвали самый бюджетный способ защиты

Пластиковые накладки не защищают пороги от коррозии без дополнительной обработки

Пороги — одно из самых уязвимых мест любого автомобиля. Именно здесь скапливаются грязь, вода и реагенты, которые со временем превращаются в очаги коррозии. Полностью избежать износа невозможно, но минимизировать риск ржавчины можно даже без дорогого антикоррозийного покрытия и визитов в сервис. Автослесарь рассказал, как недорого продлить жизнь кузову своими руками.

"Любой водитель может защитить пороги своей машины от ржавчины и разрушения без больших затрат", — отметил автослесарь Виктор Панов.

Почему пороги ржавеют первыми

Пороги постоянно контактируют с влагой, грязью и реагентами, особенно в межсезонье. Вода попадает под уплотнители дверей, скапливается в углах и при перепадах температур вызывает микротрещины в лакокрасочном покрытии. Через эти повреждения влага проникает к металлу, и начинается процесс коррозии.

Особенно быстро пороги портятся зимой и весной, когда на дорогах соль и песок. Если вовремя не ухаживать за кузовом, через несколько лет на металле появляются сколы, вздутия и ржавые пятна.

Базовые правила профилактики

Прежде чем прибегать к дополнительной защите, нужно соблюдать простые привычки:

  • Следить за чистотой. Грязь, оставленная надолго, удерживает влагу и ускоряет коррозию.

  • Осторожно садиться в авто. Часто пороги повреждаются от ударов каблуков или подошв. Если отряхивать ноги перед посадкой, лак не поцарапается.

  • Регулярно мыть машину зимой. Особенно важно смывать реагенты с нижней части кузова и дверных проёмов.

Эти мелочи не требуют затрат, но значительно продлевают жизнь металлу.

Недорогие способы защиты порогов

1. Установка пластиковых накладок

Самое простое решение — накладки на пороги. Они продаются в автомагазинах и на маркетплейсах под конкретные модели автомобилей. Стоят от 500 до 1500 рублей за комплект.

Плюсы:

  • защищают металл от ударов ногами и абразива;

  • улучшают внешний вид салона;

  • легко устанавливаются с помощью двустороннего скотча.

Минус в том, что накладки лишь прикрывают металл. Под ними всё равно скапливается пыль и влага, поэтому раз в несколько месяцев их стоит снимать и очищать поверхность.

2. Самостоятельная антикоррозийная обработка

Для защиты от влаги можно использовать жидкий антикор или мастику. Такие составы продаются в аэрозольных баллонах и стоят 300-600 рублей. Обрабатывать рекомендуется раз в 2-3 года.

Порядок действий:

  1. Вымыть и высушить пороги.

  2. Обезжирить поверхность уайт-спиритом.

  3. Нанести антикор в два слоя с интервалом 20-30 минут.

  4. Дать полностью высохнуть.

Плёнка, которая образуется после высыхания, отталкивает воду и грязь, предотвращая появление коррозии.

3. Восковая защита — бюджетный лайфхак

Если нет возможности купить антикор, поможет обычный автовоск или даже восковая свеча. Достаточно растопить воск на водяной бане и нанести на пороги тонким слоем с помощью тряпки.

Такое покрытие служит около месяца, зато стоит копейки и создаёт хороший влагостойкий барьер.

Что делать при появлении сколов

Своевременный ремонт мелких повреждений — лучший способ избежать больших затрат. Если на пороге появился скол:

  1. Зачистите повреждение мелкой наждачкой.

  2. Обезжирьте место спиртом или растворителем.

  3. Нанесите грунт, а затем краску из ремкомплекта.

  4. После высыхания обработайте антикором.

Ремкомплект стоит 200-400 рублей и продаётся под конкретный цвет кузова. Такой мелкий ремонт обойдётся в десятки раз дешевле, чем сварка или перекраска порога.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Устанавливать накладки без предварительной очистки.
    Последствие: Под пластиком скапливается влага, ржавчина развивается быстрее.
    Альтернатива: Перед монтажом обработать металл антикором.

  • Ошибка: Мойка автомобиля только летом.
    Последствие: Зимой соль разъедает пороги и днище.
    Альтернатива: Зимой мыть машину хотя бы раз в две недели.

  • Ошибка: Игнорировать первые признаки ржавчины.
    Последствие: Через полгода появятся дыры, потребуется сварка.
    Альтернатива: Использовать ремкомплект и нанести защитный слой.

А что если пороги уже начали ржаветь?

Не стоит паниковать: если коррозия не проникла глубоко, её можно остановить. Для этого применяют преобразователь ржавчины - химический состав, который нейтрализует окисление. После обработки поверхность нужно зачистить и нанести антикор.

Если же металл начал отслаиваться, поможет только сварка и последующая покраска. В этом случае обращение в сервис неизбежно, но ранняя диагностика позволит избежать капитального кузовного ремонта.

Плюсы и минусы разных способов

Способ Стоимость Эффект Частота обновления
Пластиковые накладки 500-1500 ₽ Защита от механических повреждений Раз в 6 мес. проверка
Антикоррозийный спрей 300-600 ₽ Барьер от влаги и соли Раз в 2-3 года
Воск или свеча <100 ₽ Временная защита Раз в 1-2 мес.
Полная обработка в сервисе 2000-4000 ₽ Максимальный эффект Раз в 3 года

FAQ

Нужно ли обрабатывать пороги на новой машине?
Да, с завода защита есть не у всех моделей. Лучше провести дополнительную обработку уже после покупки.

Можно ли наносить антикор зимой?
Нет, только в тёплую погоду (от +10 °C), чтобы состав правильно закрепился.

Чем отличается антикор от мовиля?
Мовиль гуще и лучше держится внутри полостей, антикор — для наружных участков, где есть контакт с влагой и песком.

Мифы и правда

Миф: Накладки полностью защищают от ржавчины.
Правда: Они лишь скрывают порог, но не предотвращают коррозию под пластиком.

Миф: Достаточно одной обработки за всё время.
Правда: Любое покрытие изнашивается — защиту нужно обновлять каждые пару лет.

Миф: Порог можно просто покрасить.
Правда: Без антикоррозийного слоя краска не спасёт металл от влаги.

3 интересных факта

  1. Заводская антикоррозийная обработка большинства машин рассчитана всего на 3-4 года.

  2. На дорогах России зимой используется до 15 миллионов тонн соли — главный враг автомобильных порогов.

  3. Своевременная защита может продлить срок службы кузова до 15 лет без сварки.

Исторический контекст

1970-е: автомобили защищали вручную смесью масла и битума.

1990-е: появились аэрозольные антикоры и мовиль.

2020-е: популярны восковые и полимерные составы, которые можно наносить без сервиса.

