Как маленькая линия на стекле экономит нервы и деньги на ремонте

Каждый автомобилист сталкивался с боковыми зеркалами, но не все задумываются, почему у разных машин они отличаются по форме и зачем на некоторых нанесена вертикальная черная полоса. Между тем от конструкции и особенностей зеркал напрямую зависит безопасность движения.

Какие бывают боковые зеркала

Существует три основных типа зеркал: плоские, сферические и асферические. У каждого из них свои плюсы и минусы.

Плоские зеркала до сих пор встречаются на старых отечественных авто — "Жигулях", "Волгах", а также на многих иномарках прошлого века. Их главный плюс — точная передача расстояния до объектов. Водитель видит реальную картину, без искажений, что особенно важно при маневрах. Однако есть и серьёзный минус — ограниченный угол обзора. Из-за этого образуются "мертвые зоны", в которых легко может скрыться другой автомобиль. При перестроении это становится причиной аварийных ситуаций.

Сферические зеркала устроены иначе: их поверхность слегка выпуклая. Это позволяет расширить обзор и охватить больше пространства вокруг машины. Но есть обратная сторона — расстояние до объектов кажется больше, чем оно есть на самом деле. Водитель может ошибочно подумать, что сзади достаточно места для маневра, хотя на деле автомобиль движется гораздо ближе. Именно поэтому сферическую форму чаще используют для правых зеркал, где зона обзора традиционно ограничена.

Асферические зеркала стали компромиссным решением. Их поверхность разделена на две зоны с разным изгибом. Ближе к кузову зеркало почти плоское — это помогает правильно оценить дистанцию. А на внешней части изгиб становится сильнее, что расширяет угол обзора и минимизирует "слепые" зоны.

Для чего нужна черная полоса

На асферических зеркалах можно заметить вертикальную черную линию. Многие водители думают, что это элемент подогрева или просто декоративная деталь. На самом деле всё гораздо проще.

"Черная вертикальная полоса на таких зеркалах служит границей между двумя зонами и не является элементом подогрева или декоративным акцентом", — пояснил представитель ГАИ.

Именно эта отметка помогает водителю понимать, где заканчивается "честная" зона отображения и начинается участок с искажением. Благодаря этому можно быстро ориентироваться, сравнивать расстояния и безопаснее выполнять маневры.

Почему это важно для безопасности

В условиях плотного движения любая мелочь играет роль. Например, при перестроении водитель должен быть уверен, что рядом нет других машин. Обычные плоские зеркала не позволяют полностью контролировать ситуацию. Сферические расширяют обзор, но создают иллюзию большей дистанции. Асферические же сочетают преимущества обоих типов.

Полоса нужна не только новичкам. Даже опытные водители используют её как "ориентир", особенно при езде по трассе или в городе, где маневры приходится делать часто и быстро.