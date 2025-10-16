Доехал — заплати ещё раз: каршеринг в Петербурге придумал новый способ "попрощаться"
В Санкт-Петербурге пользователи сервиса Ситидрайв столкнулись с новой системой оплаты: теперь завершение аренды автомобиля в некоторых районах города стоит денег. Нововведение напрямую связано с ростом тарифов на муниципальные парковки, и оператор каршеринга вынужден был адаптировать свою ценовую политику под новые городские правила.
Почему каршеринг стал дороже
Ранее пользователи могли бесплатно завершить аренду машины практически в любом месте, где разрешена парковка. Однако после повышения стоимости стоянок в Петербурге структура тарифов изменилась. Теперь часть районов отмечена в приложении Ситидрайв как фиолетовые зоны.
"Петербург повысил стоимость платных парковок — мы подстраиваемся под новые правила. В большинстве случаев завершение аренды обойдётся дешевле стоимости самой парковки", — сообщили в компании.
Стоимость завершения поездки в таких зонах составляет 60 или 90 рублей, в зависимости от конкретного района.
Если пользователь начал аренду в фиолетовой зоне и завершает её в той же — плата не взимается. Но если автомобиль перемещается из зелёной зоны в фиолетовую, либо между разными фиолетовыми зонами, за окончание аренды придётся заплатить.
"Фиолетовые зоны отмечены на карте в приложении вместе со стоимостью завершения аренды. Парковка в пределах зелёных зон остаётся бесплатной — как и прежде", — отметили в пресс-службе сервиса.
Что такое фиолетовые и зелёные зоны
Новая система зонирования создана для того, чтобы сбалансировать нагрузку на популярные районы и компенсировать расходы, связанные с арендой парковочных мест.
-
Зелёные зоны — это стандартные участки, где можно завершить аренду без доплат. Обычно это спальные районы или территории с достаточным количеством парковочных мест.
-
Фиолетовые зоны — участки, где парковка стоит дороже или места ограничены. Это центральные районы, бизнес-кварталы и локации рядом с туристическими достопримечательностями.
Система напоминает принцип динамического ценообразования, уже используемого в странах Европы: цена зависит от спроса и плотности трафика в конкретной зоне.
Сравнение: как работают зоны у других сервисов
|Сервис
|Платные зоны
|Возможность бесплатного завершения
|Особенности
|Ситидрайв (Россия)
|Да, "фиолетовые зоны"
|В зелёных зонах
|Цена зависит от локации
|Yandex Drive (Россия)
|Нет (по умолчанию)
|В пределах разрешённой территории
|Возможны платные парковки города
|ShareNow (Германия)
|Да
|Зависит от парковочной зоны
|Используется система динамических сборов
|Free2Move (Франция)
|Да
|Частично
|Стоимость меняется по времени суток
Как избежать лишних расходов
Чтобы не платить за завершение аренды:
-
проверяйте карту зон перед началом поездки — фиолетовые участки видны прямо в приложении.
-
планируйте маршрут так, чтобы завершить аренду в зелёной зоне.
-
следите за обновлениями тарифов: в зависимости от загруженности или новых правил парковки город может менять границы зон.
-
используйте отложенное завершение аренды — некоторые сервисы позволяют временно припарковать авто без финализации аренды.
Ошибки пользователей
-
Ошибка: завершить аренду в центре, не проверив зону.
Последствие: автоматическое списание 60-90 рублей.
Альтернатива: завершите аренду в соседней зелёной зоне, обычно в 5-10 минутах езды.
-
Ошибка: оставить машину в зоне ограниченного въезда.
Последствие: штраф или блокировка аккаунта.
Альтернатива: заранее уточните условия парковки через встроенную навигацию.
А что если зоны будут расширять?
С большой вероятностью фиолетовые зоны появятся и в других крупных городах — Москве, Казани, Екатеринбурге. В мегаполисах растёт число каршеринговых машин, и у властей всё чаще возникают сложности с нехваткой парковок.
Для компаний это способ оптимизировать оборот автопарка, а для пользователей — стимул внимательнее выбирать место завершения аренды.
Плюсы и минусы новой системы
|Плюсы
|Минусы
|Более справедливое распределение машин
|Дополнительная плата при завершении аренды
|Повышение доступности парковочных мест
|Необходимость следить за зонами
|Снижение загруженности центра
|Меньшая гибкость маршрута
FAQ
Как узнать, в какой зоне я нахожусь?
Через карту в приложении: фиолетовые зоны выделены цветом, рядом указана стоимость завершения аренды.
Что будет, если оставить машину неправильно?
Система автоматически определит местоположение и может начислить дополнительный штраф или заблокировать аккаунт.
Мифы и правда
-
Миф: платное завершение аренды — способ наживы.
Правда: это вынужденная мера из-за роста тарифов на парковки.
-
Миф: теперь все поездки станут дороже.
Правда: большинство зон по-прежнему бесплатны, а цена аренды не изменилась.
-
Миф: фиолетовые зоны — временная мера.
Правда: система станет постоянной частью тарифной сетки, как в Европе.
Интересные факты
-
Санкт-Петербург стал первым городом России, где завершение аренды стало платным по геозонам.
-
По данным отраслевых аналитиков, более 60% всех каршеринговых поездок в Петербурге заканчиваются в центральных районах.
-
В Европе подобные механизмы успешно применяются уже более пяти лет — они доказали эффективность в регулировании транспортных потоков.
