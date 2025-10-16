Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:28

Доехал — заплати ещё раз: каршеринг в Петербурге придумал новый способ "попрощаться"

В Санкт-Петербурге сервис Ситидрайв ввёл плату за завершение аренды

В Санкт-Петербурге пользователи сервиса Ситидрайв столкнулись с новой системой оплаты: теперь завершение аренды автомобиля в некоторых районах города стоит денег. Нововведение напрямую связано с ростом тарифов на муниципальные парковки, и оператор каршеринга вынужден был адаптировать свою ценовую политику под новые городские правила.

Почему каршеринг стал дороже

Ранее пользователи могли бесплатно завершить аренду машины практически в любом месте, где разрешена парковка. Однако после повышения стоимости стоянок в Петербурге структура тарифов изменилась. Теперь часть районов отмечена в приложении Ситидрайв как фиолетовые зоны.

"Петербург повысил стоимость платных парковок — мы подстраиваемся под новые правила. В большинстве случаев завершение аренды обойдётся дешевле стоимости самой парковки", — сообщили в компании.

Стоимость завершения поездки в таких зонах составляет 60 или 90 рублей, в зависимости от конкретного района.

Если пользователь начал аренду в фиолетовой зоне и завершает её в той же — плата не взимается. Но если автомобиль перемещается из зелёной зоны в фиолетовую, либо между разными фиолетовыми зонами, за окончание аренды придётся заплатить.

"Фиолетовые зоны отмечены на карте в приложении вместе со стоимостью завершения аренды. Парковка в пределах зелёных зон остаётся бесплатной — как и прежде", — отметили в пресс-службе сервиса.

Что такое фиолетовые и зелёные зоны

Новая система зонирования создана для того, чтобы сбалансировать нагрузку на популярные районы и компенсировать расходы, связанные с арендой парковочных мест.

  • Зелёные зоны — это стандартные участки, где можно завершить аренду без доплат. Обычно это спальные районы или территории с достаточным количеством парковочных мест.

  • Фиолетовые зоны — участки, где парковка стоит дороже или места ограничены. Это центральные районы, бизнес-кварталы и локации рядом с туристическими достопримечательностями.

Система напоминает принцип динамического ценообразования, уже используемого в странах Европы: цена зависит от спроса и плотности трафика в конкретной зоне.

Сравнение: как работают зоны у других сервисов

Сервис Платные зоны Возможность бесплатного завершения Особенности
Ситидрайв (Россия) Да, "фиолетовые зоны" В зелёных зонах Цена зависит от локации
Yandex Drive (Россия) Нет (по умолчанию) В пределах разрешённой территории Возможны платные парковки города
ShareNow (Германия) Да Зависит от парковочной зоны Используется система динамических сборов
Free2Move (Франция) Да Частично Стоимость меняется по времени суток

Как избежать лишних расходов

Чтобы не платить за завершение аренды:

  1. проверяйте карту зон перед началом поездки — фиолетовые участки видны прямо в приложении.

  2. планируйте маршрут так, чтобы завершить аренду в зелёной зоне.

  3. следите за обновлениями тарифов: в зависимости от загруженности или новых правил парковки город может менять границы зон.

  4. используйте отложенное завершение аренды — некоторые сервисы позволяют временно припарковать авто без финализации аренды.

Ошибки пользователей

  • Ошибка: завершить аренду в центре, не проверив зону.
    Последствие: автоматическое списание 60-90 рублей.
    Альтернатива: завершите аренду в соседней зелёной зоне, обычно в 5-10 минутах езды.

  • Ошибка: оставить машину в зоне ограниченного въезда.
    Последствие: штраф или блокировка аккаунта.
    Альтернатива: заранее уточните условия парковки через встроенную навигацию.

А что если зоны будут расширять?

С большой вероятностью фиолетовые зоны появятся и в других крупных городах — Москве, Казани, Екатеринбурге. В мегаполисах растёт число каршеринговых машин, и у властей всё чаще возникают сложности с нехваткой парковок.

Для компаний это способ оптимизировать оборот автопарка, а для пользователей — стимул внимательнее выбирать место завершения аренды.

Плюсы и минусы новой системы

Плюсы Минусы
Более справедливое распределение машин Дополнительная плата при завершении аренды
Повышение доступности парковочных мест Необходимость следить за зонами
Снижение загруженности центра Меньшая гибкость маршрута

FAQ

Как узнать, в какой зоне я нахожусь?
Через карту в приложении: фиолетовые зоны выделены цветом, рядом указана стоимость завершения аренды.

Что будет, если оставить машину неправильно?
Система автоматически определит местоположение и может начислить дополнительный штраф или заблокировать аккаунт.

Мифы и правда

  • Миф: платное завершение аренды — способ наживы.
    Правда: это вынужденная мера из-за роста тарифов на парковки.

  • Миф: теперь все поездки станут дороже.
    Правда: большинство зон по-прежнему бесплатны, а цена аренды не изменилась.

  • Миф: фиолетовые зоны — временная мера.
    Правда: система станет постоянной частью тарифной сетки, как в Европе.

Интересные факты

  1. Санкт-Петербург стал первым городом России, где завершение аренды стало платным по геозонам.

  2. По данным отраслевых аналитиков, более 60% всех каршеринговых поездок в Петербурге заканчиваются в центральных районах.

  3. В Европе подобные механизмы успешно применяются уже более пяти лет — они доказали эффективность в регулировании транспортных потоков.

