Changan CS35 Plus
Changan CS35 Plus
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 13:49

Китайцы ломают стереотипы: какой бренд обошёл всех по сервису в России

Changan признан лидером по качеству сервиса в России — исследование "Автостат"

Российский рынок автомобилей меняется стремительно: покупатели становятся требовательнее, а бренды стараются удержать их внимание не только качеством машин, но и сервисным обслуживанием. В середине лета 2025 года агентство "АВТОСТАТ" провело масштабный опрос среди двух тысяч автовладельцев, чтобы выяснить, какие марки чаще всего вызывают доверие у клиентов в официальных сервисных центрах.

Результаты оказались показательными: именно уровень сервиса всё чаще становится решающим фактором при выборе не только конкретного дилера, но и марки автомобиля в целом.

Кто оказался в лидерах

Главным победителем исследования стал Changan, набравший впечатляющие 83,9 балла из 100 возможных. Владельцы машин этой марки отмечали профессионализм мастеров, внимательное отношение персонала и прозрачность стоимости работ. Чуть ниже расположились Chery (81,4 балла) и Geely (78,8 балла). Четвертым стал Haval с результатом 77,3 балла.

Среди премиальных брендов лучшие оценки получили EXEED (76,1), Hongqi (73,7) и Voyah (73,6). Интересно, что в рейтинг вошел и "Москвич", занявший восьмую позицию с 71,1 балла. Замыкают десятку OMODA (71,0) и JAECOO (69,9).

"Клиенты ценят не только скорость ремонта, но и прозрачность ценообразования", — отметили аналитики агентства "АВТОСТАТ".

Сравнение брендов по уровню удовлетворенности

Марка Баллы (из 100) Особенности сервиса
Changan 83,9 Высокий профессионализм, быстрый ремонт
Chery 81,4 Доступные цены, развитая сеть дилеров
Geely 78,8 Хорошее соотношение цены и качества
Haval 77,3 Популярность среди семейных авто
EXEED 76,1 Премиальные стандарты обслуживания
Hongqi 73,7 Акцент на статусности и внимании к деталям
Voyah 73,6 Электромобили с высоким уровнем комфорта
Москвич 71,1 Восстановление доверия, национальный бренд
OMODA 71,0 Молодежный стиль, активное продвижение
JAECOO 69,9 Новичок рынка, формирование репутации

Советы шаг за шагом: как выбрать надежный сервис

  1. Изучите рейтинг брендов и опыт других автовладельцев.

  2. Обратите внимание на сроки выполнения ремонта: быстрые работы не всегда означают качество.

  3. Сравните прозрачность прайса — наличие четкого перечня услуг исключает скрытые расходы.

  4. Проверьте дополнительные сервисы: бесплатная диагностика, подменный автомобиль, гарантия на работы.

  5. Используйте официальные приложения дилеров — многие позволяют отслеживать статус ремонта в реальном времени.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать сервис только по низкой цене.
    Последствие: риск некачественного ремонта и дополнительных расходов.
    Альтернатива: официальные центры с фиксированными тарифами.

  • Ошибка: игнорировать отзывы клиентов.
    Последствие: попадание в центр с плохой репутацией.
    Альтернатива: использование рейтингов и форумов автовладельцев.

  • Ошибка: пренебрегать регулярным ТО.
    Последствие: потеря гарантии и рост вероятности поломок.
    Альтернатива: плановое обслуживание у сертифицированных дилеров.

А что если…

А что если уровень сервиса станет главным критерием выбора машины? Тогда производители будут вынуждены конкурировать не только технологиями и дизайном, но и качеством работы своих дилеров. Вероятно, появятся новые пакеты обслуживания: расширенные гарантии, подписка на регулярное ТО или программы "все включено", где водитель платит фиксированную сумму и получает полный комплекс услуг.

FAQ

Как выбрать лучший сервис для своего авто?

Ориентируйтесь на репутацию бренда, наличие оригинальных запчастей и отзывы клиентов.

Сколько стоит обслуживание в официальных центрах?

Цена выше, чем в частных СТО, но включает гарантию, контроль качества и прозрачные тарифы.

Что лучше: дилерский центр или независимое СТО?

Дилерские центры гарантируют качество и сохранение гарантии, а независимые сервисы часто дешевле, но могут использовать аналоги запчастей.

Мифы и правда

  • Миф: в дилерском центре всегда дорого.
    Правда: стоимость выше, но она оправдана гарантией и оригинальными деталями.

  • Миф: ТО можно пройти где угодно без последствий.
    Правда: для сохранения гарантии важно обслуживание у сертифицированных специалистов.

  • Миф: китайские бренды не заботятся о сервисе.
    Правда: Changan, Chery и Geely вошли в лидеры по уровню удовлетворенности.

Исторический контекст

Еще 10 лет назад основное доверие у российских автомобилистов вызывали европейские и японские бренды. Однако с изменением рынка и уходом ряда производителей освободившуюся нишу заняли китайские марки. Они сумели не только предложить доступные автомобили, но и наладить сеть сервисных центров, которая сегодня формирует доверие к бренду.

Три интересных факта

  1. Более 60% россиян выбирают сервисный центр не по месту жительства, а по отзывам и рейтингу.

  2. Некоторые бренды предлагают подписку на сервис: фиксированная сумма покрывает все плановые работы.

  3. Электромобили требуют меньше регулярного ТО, поэтому сервисные программы у таких марок, как Voyah, стоят дешевле.

