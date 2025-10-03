Китайцы ломают стереотипы: какой бренд обошёл всех по сервису в России
Российский рынок автомобилей меняется стремительно: покупатели становятся требовательнее, а бренды стараются удержать их внимание не только качеством машин, но и сервисным обслуживанием. В середине лета 2025 года агентство "АВТОСТАТ" провело масштабный опрос среди двух тысяч автовладельцев, чтобы выяснить, какие марки чаще всего вызывают доверие у клиентов в официальных сервисных центрах.
Результаты оказались показательными: именно уровень сервиса всё чаще становится решающим фактором при выборе не только конкретного дилера, но и марки автомобиля в целом.
Кто оказался в лидерах
Главным победителем исследования стал Changan, набравший впечатляющие 83,9 балла из 100 возможных. Владельцы машин этой марки отмечали профессионализм мастеров, внимательное отношение персонала и прозрачность стоимости работ. Чуть ниже расположились Chery (81,4 балла) и Geely (78,8 балла). Четвертым стал Haval с результатом 77,3 балла.
Среди премиальных брендов лучшие оценки получили EXEED (76,1), Hongqi (73,7) и Voyah (73,6). Интересно, что в рейтинг вошел и "Москвич", занявший восьмую позицию с 71,1 балла. Замыкают десятку OMODA (71,0) и JAECOO (69,9).
"Клиенты ценят не только скорость ремонта, но и прозрачность ценообразования", — отметили аналитики агентства "АВТОСТАТ".
Сравнение брендов по уровню удовлетворенности
|Марка
|Баллы (из 100)
|Особенности сервиса
|Changan
|83,9
|Высокий профессионализм, быстрый ремонт
|Chery
|81,4
|Доступные цены, развитая сеть дилеров
|Geely
|78,8
|Хорошее соотношение цены и качества
|Haval
|77,3
|Популярность среди семейных авто
|EXEED
|76,1
|Премиальные стандарты обслуживания
|Hongqi
|73,7
|Акцент на статусности и внимании к деталям
|Voyah
|73,6
|Электромобили с высоким уровнем комфорта
|Москвич
|71,1
|Восстановление доверия, национальный бренд
|OMODA
|71,0
|Молодежный стиль, активное продвижение
|JAECOO
|69,9
|Новичок рынка, формирование репутации
Советы шаг за шагом: как выбрать надежный сервис
-
Изучите рейтинг брендов и опыт других автовладельцев.
-
Обратите внимание на сроки выполнения ремонта: быстрые работы не всегда означают качество.
-
Сравните прозрачность прайса — наличие четкого перечня услуг исключает скрытые расходы.
-
Проверьте дополнительные сервисы: бесплатная диагностика, подменный автомобиль, гарантия на работы.
-
Используйте официальные приложения дилеров — многие позволяют отслеживать статус ремонта в реальном времени.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выбирать сервис только по низкой цене.
Последствие: риск некачественного ремонта и дополнительных расходов.
Альтернатива: официальные центры с фиксированными тарифами.
-
Ошибка: игнорировать отзывы клиентов.
Последствие: попадание в центр с плохой репутацией.
Альтернатива: использование рейтингов и форумов автовладельцев.
-
Ошибка: пренебрегать регулярным ТО.
Последствие: потеря гарантии и рост вероятности поломок.
Альтернатива: плановое обслуживание у сертифицированных дилеров.
А что если…
А что если уровень сервиса станет главным критерием выбора машины? Тогда производители будут вынуждены конкурировать не только технологиями и дизайном, но и качеством работы своих дилеров. Вероятно, появятся новые пакеты обслуживания: расширенные гарантии, подписка на регулярное ТО или программы "все включено", где водитель платит фиксированную сумму и получает полный комплекс услуг.
FAQ
Как выбрать лучший сервис для своего авто?
Ориентируйтесь на репутацию бренда, наличие оригинальных запчастей и отзывы клиентов.
Сколько стоит обслуживание в официальных центрах?
Цена выше, чем в частных СТО, но включает гарантию, контроль качества и прозрачные тарифы.
Что лучше: дилерский центр или независимое СТО?
Дилерские центры гарантируют качество и сохранение гарантии, а независимые сервисы часто дешевле, но могут использовать аналоги запчастей.
Мифы и правда
-
Миф: в дилерском центре всегда дорого.
Правда: стоимость выше, но она оправдана гарантией и оригинальными деталями.
-
Миф: ТО можно пройти где угодно без последствий.
Правда: для сохранения гарантии важно обслуживание у сертифицированных специалистов.
-
Миф: китайские бренды не заботятся о сервисе.
Правда: Changan, Chery и Geely вошли в лидеры по уровню удовлетворенности.
Исторический контекст
Еще 10 лет назад основное доверие у российских автомобилистов вызывали европейские и японские бренды. Однако с изменением рынка и уходом ряда производителей освободившуюся нишу заняли китайские марки. Они сумели не только предложить доступные автомобили, но и наладить сеть сервисных центров, которая сегодня формирует доверие к бренду.
Три интересных факта
-
Более 60% россиян выбирают сервисный центр не по месту жительства, а по отзывам и рейтингу.
-
Некоторые бренды предлагают подписку на сервис: фиксированная сумма покрывает все плановые работы.
-
Электромобили требуют меньше регулярного ТО, поэтому сервисные программы у таких марок, как Voyah, стоят дешевле.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru